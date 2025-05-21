Почему Алматы похож на Дубай, Прагу или Куала-Лумпур – исследование
Данные акимата Алматы за первые четыре месяца 2025 года подтверждают эту тенденцию: краткосрочный экономический индикатор Алматы вырос на 9,1% год к году.
Динамика роста и ключевые секторы
Такая динамика формируется за счет активного развития нескольких несырьевых отраслей.
Транспорт и складирование. Рост на 23,9% подчеркивает роль Алматы как логистического хаба, обеспечивающего транзитные потоки и внутренние цепи поставок.
Строительство. Сектор показал рост на 21,3%, что свидетельствует об инвестиционной активности и развитии городской логистики.
Обрабатывающая промышленность. Рост на 17,6% указывает на планомерное развитие производства товаров с добавленной стоимостью.
По итогам 2024 года валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения в Алматы составил 27 557 долларов США, увеличившись на 9,4% по сравнению с предыдущим годом. Это один из лучших показателей по стране.
Финансовая автономия Алматы усиливается за счет роста налоговых поступлений. За отчетный период поступления в городской бюджет увеличились на 14,6%. Вклад валового регионального продукта (ВРП) Алматы в ВВП страны вырос с 21,1% в 2023 году до 21,8% в 2024 году.
Фото: Zakon.kz
Алматы в мировых рейтингах
Помимо внутренних экономических показателей, Алматы активно укрепляет свои позиции на международной арене. Город занимает заметные места в мировых рейтингах, что дополнительно подчеркивает его привлекательность и устойчивое развитие.
Комфорт проживания. В рейтинге самых комфортных городов мира по версии Numbeo в 2024 году Алматы поднялся на 44 позиции и вошел в топ-180, заняв 179 место. Он обогнал такие мегаполисы, как Шанхай и Мехико, и находится на одном уровне с Екатеринбургом и Тираной. Это единственный город Центральной Азии, вошедший в этот рейтинг.
Индекс пригодности для жизни. В Global Liveability Index 2024 от Economist Intelligence Unit (EIU) Алматы получает от 60 до 80 баллов, стабильно удерживаясь в середине рейтинга рядом с Москвой и Стамбулом.
Экономический потенциал и человеческий капитал. В рейтинге Oxford Economics 2024 Алматы занял 260-е место среди лучших городов мира, опередив Москву, Шанхай и другие крупные центры. Особенно высокие позиции город продемонстрировал в категории "человеческий капитал" – 55 место.
Финансовые показатели. Уже несколько лет Алматы вслед за Астаной остается финансовым лидером Восточной Европы и Центральной Азии – Астана занимает в Global Financial Centres Index (GFCI) 1-е место, Алматы – 5-е.
Туристическая привлекательность. Издание New York Times включило Алматы в список 25 лучших туристических направлений мира.
Фото: Zakon.kz
На какой город похож Алматы?
Экономическая модель Алматы имеет отличительные черты, позволяющие сравнивать его с городами, чье развитие не зависит от сырьевых ресурсов или дотаций. По своему экономическому складу Алматы наиболее близок к региональным финансовым и торговым хабам, активно диверсифицирующим свою экономику в сторону сферы услуг, логистики, развития малого и среднего бизнеса, а также туризма.
Примеры городов, с которыми можно провести параллели:
Дубай (ОАЭ). Несмотря на изначальную связь с нефтью, современная экономика Дубая в значительной степени ориентирована на торговлю, логистику, туризм и финансовые услуги. Как и Алматы, Дубай стремится быть "воротами" в свой регион и привлекать международные инвестиции, позиционируя себя как деловой и финансовый центр.
Куала-Лумпур (Малайзия). Куала-Лумпур является финансовым и деловым центром страны. Основу его экономики составляют услуги, финансы, торговля, образование, IT и туризм. Город служит местом сосредоточения региональных штаб-квартир международных компаний. Количество населения Куала-Лумпура (около 2 млн) сопоставимо с населением Алматы, агломерация так же достигает около 3,5-4 млн человек.
Прага (Чехия) или Будапешт (Венгрия). Эти европейские столицы являются крупными туристическими центрами, имеют развитую сферу услуг, значительный сектор МСБ и выступают важными транспортными узлами. Их экономический рост не опирается на добычу сырья, а формируется за счет несырьевых отраслей, культуры и туризма, что имеет сходство с развитием Алматы, особенно учитывая его живописную природу и растущий туристический потенциал.
Отметим, что ровно год назад Алматы в рейтинге качества жизни обошел такие крупные и всемирно известные города мира, как Доха (Катар), Краков (Польша), Буэнос-Айрес (Аргентина), Шанхай (КНР), Москва (Россия).