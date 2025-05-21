Почему Алматы похож на Дубай, Прагу или Куала-Лумпур – исследование

В экономическом ландшафте Казахстана Алматы занимает уникальное положение. В отличие от большинства регионов, чье развитие обусловлено добычей сырья или дотациями, южная столица демонстрирует устойчивый рост только за счет диверсифицированных секторов, сообщает Zakon.kz.

Данные акимата Алматы за первые четыре месяца 2025 года подтверждают эту тенденцию: краткосрочный экономический индикатор Алматы вырос на 9,1% год к году.

Динамика роста и ключевые секторы

Такая динамика формируется за счет активного развития нескольких несырьевых отраслей.

Транспорт и складирование. Рост на 23,9% подчеркивает роль Алматы как логистического хаба, обеспечивающего транзитные потоки и внутренние цепи поставок.

Строительство. Сектор показал рост на 21,3%, что свидетельствует об инвестиционной активности и развитии городской логистики.

Обрабатывающая промышленность. Рост на 17,6% указывает на планомерное развитие производства товаров с добавленной стоимостью.

По итогам 2024 года валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения в Алматы составил 27 557 долларов США, увеличившись на 9,4% по сравнению с предыдущим годом. Это один из лучших показателей по стране.

Финансовая автономия Алматы усиливается за счет роста налоговых поступлений. За отчетный период поступления в городской бюджет увеличились на 14,6%. Вклад валового регионального продукта (ВРП) Алматы в ВВП страны вырос с 21,1% в 2023 году до 21,8% в 2024 году.

Фото: Zakon.kz

Алматы в мировых рейтингах

Помимо внутренних экономических показателей, Алматы активно укрепляет свои позиции на международной арене. Город занимает заметные места в мировых рейтингах, что дополнительно подчеркивает его привлекательность и устойчивое развитие.

Комфорт проживания. В рейтинге самых комфортных городов мира по версии Numbeo в 2024 году Алматы поднялся на 44 позиции и вошел в топ-180, заняв 179 место. Он обогнал такие мегаполисы, как Шанхай и Мехико, и находится на одном уровне с Екатеринбургом и Тираной. Это единственный город Центральной Азии, вошедший в этот рейтинг.

Индекс пригодности для жизни. В Global Liveability Index 2024 от Economist Intelligence Unit (EIU) Алматы получает от 60 до 80 баллов, стабильно удерживаясь в середине рейтинга рядом с Москвой и Стамбулом.

Экономический потенциал и человеческий капитал. В рейтинге Oxford Economics 2024 Алматы занял 260-е место среди лучших городов мира, опередив Москву, Шанхай и другие крупные центры. Особенно высокие позиции город продемонстрировал в категории "человеческий капитал" – 55 место.

Финансовые показатели. Уже несколько лет Алматы вслед за Астаной остается финансовым лидером Восточной Европы и Центральной Азии – Астана занимает в Global Financial Centres Index (GFCI) 1-е место, Алматы – 5-е.

Туристическая привлекательность. Издание New York Times включило Алматы в список 25 лучших туристических направлений мира.

Фото: Zakon.kz

На какой город похож Алматы?

Экономическая модель Алматы имеет отличительные черты, позволяющие сравнивать его с городами, чье развитие не зависит от сырьевых ресурсов или дотаций. По своему экономическому складу Алматы наиболее близок к региональным финансовым и торговым хабам, активно диверсифицирующим свою экономику в сторону сферы услуг, логистики, развития малого и среднего бизнеса, а также туризма.

Примеры городов, с которыми можно провести параллели:

Дубай (ОАЭ). Несмотря на изначальную связь с нефтью, современная экономика Дубая в значительной степени ориентирована на торговлю, логистику, туризм и финансовые услуги. Как и Алматы, Дубай стремится быть "воротами" в свой регион и привлекать международные инвестиции, позиционируя себя как деловой и финансовый центр.

Куала-Лумпур (Малайзия). Куала-Лумпур является финансовым и деловым центром страны. Основу его экономики составляют услуги, финансы, торговля, образование, IT и туризм. Город служит местом сосредоточения региональных штаб-квартир международных компаний. Количество населения Куала-Лумпура (около 2 млн) сопоставимо с населением Алматы, агломерация так же достигает около 3,5-4 млн человек.

Прага (Чехия) или Будапешт (Венгрия). Эти европейские столицы являются крупными туристическими центрами, имеют развитую сферу услуг, значительный сектор МСБ и выступают важными транспортными узлами. Их экономический рост не опирается на добычу сырья, а формируется за счет несырьевых отраслей, культуры и туризма, что имеет сходство с развитием Алматы, особенно учитывая его живописную природу и растущий туристический потенциал.

Отметим, что ровно год назад Алматы в рейтинге качества жизни обошел такие крупные и всемирно известные города мира, как Доха (Катар), Краков (Польша), Буэнос-Айрес (Аргентина), Шанхай (КНР), Москва (Россия).