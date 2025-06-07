"Не кризис, а вызовы" – эксперты о состоянии казахстанской экономики

Политолог Лилия Маньшина объяснила, почему текущая ситуация, хоть и не лишена вызовов, далека от бедственной, а правительство обладает четкими планами и инструментами для дальнейшего развития, сообщает Zakon.kz.

Устойчивый рост и позитивные тенденции

Вопреки пессимистическим прогнозам, экономика Казахстана демонстрирует устойчивый рост, уверена Лилия Маньшина. Так, Министерство национальной экономики Казахстана ожидает увеличение ВВП по итогам 2025 года минимум на 6%.

"Это предварительный прогноз, но он свидетельствует о поступательном развитии и адаптации к меняющимся условиям", – считает спикер.

Вместе с тем, продолжает эксперт, Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост ВВП Казахстана в 2025 году на уровне 4,9%. Это связано с ожидаемым увеличением добычи нефти в результате запуска проекта Future Growth Expansion на Тенгизе.

"Некоторое замедление темпов роста, по мнению аналитиков АБР, может произойти в 2026 году, когда вступят в силу ожидаемые изменения в налоговой политике и сократятся бюджетные расходы", – говорит эксперт.

По мнению Лилии Маньшиной, важной позитивной тенденцией является большое внимание казахстанской власти к привлечению инвестиций. По ее данным, объем инвестиций в основной капитал в январе 2025 года составил 807,1 млрд тенге, что на 0,2% больше, чем в январе 2024 года (в сопоставимых ценах). По итогам 2024 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана составил 17,1 млрд долларов США.

Она напомнила, что президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность этой сферы. В своем выступлении на расширенном заседании правительства он отметил, что по показателю привлечения инвестиций, согласно данным ООН, Казахстан выглядит вполне успешным.

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"Хотя оснований для самоуспокоения нет. Для оперативного решения вопросов инвесторов создан Инвестиционный штаб. Деятельность Штаба ускорила реализацию отдельных проектов за счет устранения различных бюрократических барьеров и правовых коллизий. Но главная задача состоит в том, чтобы не только решать "точечные проблемы", но, прежде всего, системно улучшить инвестиционный климат в стране", – цитирует Маньшина главу государства.

Ответы правительства и четкие поручения президента

Руководство страны не закрывает глаза на существующие проблемы, но подходит к ним системно, подчеркнула политолог. Президент Касым-Жомарт Токаев постоянно ставит перед правительством конкретные задачи по диверсификации экономики, снижению инфляции и повышению благосостояния граждан.

"Как заявил президент 7 февраля 2024 года, перед правительством стоит задача ускорить экономический рост, обеспечить макроэкономическую стабильность, повысить благосостояние граждан и провести структурные реформы. Это четкий ориентир на действия, а не на пассивное ожидание", – отметила Лилия Маньшина.

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Премьер-министр Олжас Бектенов, по словам эксперта, подтверждает готовность правительства к работе: "Диверсификация экономики – это одна из главных задач правительства. Глава государства всегда уделяет этому вопросу большое внимание. Правительством и государственными органами ведется активная работа в данном направлении, и на сегодня уже есть результаты. Согласно статистике, обрабатывающая промышленность по объему превысила сырьевой сектор".

Решение "болезненных" моментов: инфляция и диверсификация

Одной из наиболее обсуждаемых проблем остается инфляция.

"По данным Бюро национальной статистики, годовая инфляция в мае 2025 года составила 11,3%. Национальный банк Республики Казахстан пересмотрел прогноз по инфляции на 2025 год, ожидая ее в диапазоне 10,5-12,5%. Хотя целевой показатель еще не достигнут, правительство и Нацбанк предпринимают меры, направленные на стабилизацию цен, в том числе через денежно-кредитную политику и контроль над ценообразованием социально значимых товаров". Лилия Маньшина

Еще один вызов – зависимость экономики от сырьевых ресурсов. Однако и здесь, добавила политолог, предпринимаются шаги к диверсификации. Развитие обрабатывающей промышленности, поддержка малого и среднего бизнеса, а также внедрение инноваций – это приоритеты. Государственные программы, такие как "Экономика простых вещей" и "Дорожная карта бизнеса‑2025" (ДКБ-2025) способствуют развитию отечественного производства и снижению импортозависимости, полагает эксперт.

"Стоит подчеркнуть, что ДКБ‑2025 стала ключевым инструментом поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). На начало января 2025 года в Казахстане зарегистрировано 2 262 392 субъектов МСП, из них 2 071 657 активно ведут деятельность – рост на 3,5% по сравнению с тем же периодом 2024 года. В секторе занято 4 422 058 человек, что на 2,2% больше года назад. Выпуск продукции МСП по итогам 2024 года составил 81 920 046 млн тенге, увеличившись на 11,5% в сопоставимых ценах, а за I квартал 2024 года первые данные указывают на рост выпуска на 22% и занятости на 2,1%". Лилия Маньшина

Между тем правительство анонсировало финансирование льготных программ на 275,2 млрд тенге в 2025 году: 196,4 млрд тенге из республиканского и 78,8 млрд тенге из местных бюджетов. Через "Даму" будут поддержаны около 10 000 новых проектов и обеспечено гарантийное покрытие до 85% по кредитам.

Все это, объясняет Маньшина, вносит вклад в улучшение как реального состояния экономики, так и показателей: в I квартале 2025 года экономика Казахстана показала ускорение роста – ВВП увеличился на 5,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Такой результат был обеспечен ростом ключевых секторов: транспорт (+21%), строительство (+16,9%), промышленность (+6,6%) и торговля (+6,3%). Краткосрочный экономический индикатор (КОЭД) в этот же период прибавил 8,3% – максимальный результат за несколько лет. В отрасли обрабатывающей промышленности отмечен рост на 8,7%, включая машиностроение (+17,7%) и пищевую продукцию (+13,2%)", – поделилась цифрами спикер.

Мнения независимых экспертов: взвешенный подход

Многие независимые экономисты, по ее словам, также придерживаются взвешенной позиции, отмечая, что текущие вызовы – это скорее "болезни роста", чем признаки системного коллапса.

"Экономика Казахстана демонстрирует устойчивый рост. Чтобы сохранить эти темпы роста, важно укреплять систему управления государственными финансами и повышать качество бюджетного управления с целью снижения зависимости от Национального фонда", – цитирует Маньшина директора представительства АБР в Казахстане Утсава Кумара.

Экономист и бизнесмен Алмас Чукин, продолжает она, выступая на 12-м ежегодном CFO Summit в Алматы отметил, что для решения текущих проблем в экономике "необходимо "поднять глаза и смотреть на глобальную картину", имея "смелое видение страны" и работая над долгосрочными целями".

А другой экономист, бывший советник главы Нацбанка РК Айдархан Кусаинов, считает, что негативное влияние на казахстанскую экономику частично оказывает санкционная война США. Однако он призывает население не паниковать.

"Мы стоим перед мировым кризисом, но мы справимся. У нас как раз для таких случаев есть подушка безопасности – Нацфонд, и мы должны его использовать для поддержки нашей экономики", – передает политолог его слова.

Эксперт по экономическим и финансовым вопросам Расул Рысмамбетов обращает внимание на ненефтяной рост в экономике:

"А почему мы сразу этого не чувствуем? – Обычно такие физические объемы, как строительство, транспортировки и так далее, могут транслироваться в рост для людей именно в создании рабочих мест в этих отраслях. Во-вторых, он все равно с "лагом" будет – полгода, не меньше. В этом году мы, конечно, все понервничали на Трампе, но я узнал, что объявили тарифное перемирие США с Китаем. Для нас это хорошо".

Перспективы и ответственность

"Несмотря на то, что экономика Казахстана сталкивается с определенными трудностями, говорить о бедственном положении или необходимости "посыпать голову пеплом" преждевременно и необоснованно. Напротив, страна демонстрирует рост, правительство имеет четкие планы действий, а президент Токаев ставит конкретные задачи и осуществляет контроль за их исполнением", – утверждает Лилия Маньшина.

Подводя итоги, эксперт сказала: факты и цифры свидетельствуют о поступательном развитии и о том, что Казахстан продолжает двигаться по пути модернизации и диверсификации.

По ее словам, процессы, направленные на укрепление экономики и улучшение жизни граждан, запущены и постепенно приносят свои плоды. "Конечно, предстоит еще много работы, но нынешняя ситуация требует не паники, а ответственного и конструктивного подхода как со стороны государства, так и со стороны общества".

К слову, на IV заседании Национального курултая в Бурабае 14 марта 2025 президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, какие секторы экономики могут стать залогом развития Казахстана.