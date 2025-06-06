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Волшебство в моменте: рукодельница из Алматы создает сказку на природе

Волшебство в моменте: рукодельница из Алматы создает сказку на природе, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 09:08 Фото: из личного архива Евгении Бовдуй, коллаж: Zakon.kz
Наша природа настолько удивительна: смотришь и будто окунаешься в сказку. Так почему бы не наполнить ее волшебством? Именно так поступает алматинка Евгения Бовдуй, которая создает фантастические образы для своих фото и видео. Zakon.kz предлагает насладиться гармонией реальности и фантазии.

33-летняя Евгения Бовдуй будто не из нашего времени или вовсе не с этой планеты. Девушка с пронзительным взглядом, вьющимися волосами и бархатным голосом, словно живой облик из строк Пушкина. Еще больше: талантливая и трудолюбивая рукодельница создает для себя чудесные костюмы, дополняя их необычными аксессуарами. Она воплощает утонченных принцесс, фей и эльфов. И это завораживающее волшебство хранит в моменте – фото и видео.

"Я мама прекрасного 13-летнего мальчика. Творчество со мной с детства, но полностью окунулась с головой в сказку, изучая и открывая новый мир, с рождением сына. По профессии – маркетолог. Блог в соцсетях начала вести несколько лет назад. Первоначально была мысль делать отзывы на книги, но постепенно страничка превратилась в творческую".Евгения Бовдуй

Творит мастерица в уютном уголочке под свист попугаев и светом гирлянд. Вышивает в различных техниках, формирует цветы из бисера по французской методике, увлекается миниатюрой, создает из природных материалов декор для дома. Осенью собирает листья клена и вышивает на них. А вот фотографии для нее – способ сохранить не только моменты, но и чувства.

"Я самоучка, но благодаря насмотренности – книгам, живописи, фильмам – передаю атмосферу в волшебном стиле. Увлеклась красочными снимками, еще выступаю в качестве модели. Фотографирует меня муж. Но моя страсть – природа, особенно наши потрясающие горы Заилийского Алатау. Хочется, чтобы, глядя на снимок, было понимание, что мир может быть добрым, вдохновляющим и полным чудес даже в самом обычном дне".Евгения Бовдуй

Евгения Бовдуй признается, что ее образы складываются интуитивно. Их у нее не так много, но каждый, как маленькая история, сотворенная с любовью и вдохновением. Это не только способ выразить себя, а настоящая медитация.

"Люблю сочетать природные детали и мягкие ткани. Мой стиль – волшебство леса, вдохновленное фольклором, природой и эстетикой из фильма "Властелин колец". Сочетание этно, фэнтези и флоры. Сказочные костюмы между славянским фольклором и миром эльфов. Самый любимый образ – со шляпкой Мухомора. Ее я создала из подручных материалов, аккуратно, по кругу пришивая кружева и жемчуг. Этот наряд вдохновлен славянской мифологией и лесной магией. Мухомор в старых сказаниях – не просто гриб, а проводник в потусторонний мир, символ границы между видимым и невидимым. Он манит своей яркостью, как что-то запретное, но сказочно красивое. Мне хотелось создать образ лесного духа или ведьмочки, живущей среди мха и корней".Евгения Бовдуй

Рукодельница и модель отметила, что отправляется в горы не ради снимков, а прежде всего для душевного отдыха.

"Я хочу открывать Казахстан со сказочной стороны. Живу в волшебном Алматы, где за один день можно побывать во всех ландшафтных и климатических зонах, начиная от песчаных пустынь и степей до вечных ледников и высочайших горных вершин. Часто ходим в походы с семьей. С сыном – на короткие расстояния, около 20 км в день. А с мужем можем и 30 км пройти пешком".Евгения Бовдуй

Евгения перечислила любимые маршруты, где можно сделать красивые снимки: Кок Жайлау, Большое Алматинское озеро, Японская дорога, ущелье Алма-Арасан – с его волшебной поляной Терра и Ведьминым ручьем, Малоалматинское ущелье – плато Мынжылкы, живописное высокогорное озеро Маншук Маметовой, моренные озера Титова, ледник Туюк су и его гроты Кит и Дельфин. Множество прекрасных водопадов, такие как Горельник, Медвежий водопад и Кайракский, плато Ассы.

"Горные прогулки для меня – это прежде всего источник внутреннего покоя, вдохновения и связи с природой. Когда мы идем в горы, для нас очень важно соблюдать правила безопасности, ведь это природная зона с повышенным уровнем риска. Мы всегда заранее изучаем маршрут, учитываем погоду и особенности местности. В рюкзаке обязательно есть все необходимое для похода: теплая одежда, вода, аптечка, перекус, фонарик. Горы – это не только красота, но и ответственность. Уважение к природе начинается с бережного отношения и осознанности в каждом шаге. И еще самое важное: мы всегда стараемся убирать мусор, если встречаем его на тропах. Еще в экспедициях семья часто встречает диких животных и краснокнижные растения. Слышали рысь и видели горных козлов сибирских таутеке. Однако никого не тревожим, только любуемся издалека".Евгения Бовдуй

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В сказках алматинке нравится больше всего прикасаться к тайнам волшебного мира, непознанной красоте, которая проступает ощущением большего. И баюкает на ладони каждого человека, превращая его в творца. Творца, который бескрайне удивляется: себе, травинке, цветам, звезде, многомерным узорам, что рисует на его сердце. Этот мир задуман и создан бескрайним, как каждый из нас.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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