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С казахской душой: художница из Актау придает жизнь старинным фотографиям

Инна Ермакова, художница, картины , фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 16:03 Фото: Zakon.kz
Творчество Инны Ермаковой плотными цветными красками ложится на большие ковры. Ее мотивы – история на фотографиях, переходящая в образы. Художница в душе считает себя казашкой, поэтому столь искусно передает дух степей. Zakon.kz предлагает окунуться в мир живописи.

Жительница Актау Инна Ермакова является руководителем студии творческой мастерской "Пристань", где пишет свои картины, а также обучает желающих живописи и барельефу.

"Еще в детстве я любила рисовать, и это у меня хорошо получалось. 10-11-й классы я окончила в технической школе, где получила профессию художник-оформитель. После поступила в Мангистауский колледж искусств, который в 2000 году с успехом завершила по профессии художник-мастер, художник-педагог".Инна Ермакова

Так началась карьера художницы. Последние шесть лет она работает в авторской смешанной технике. Уникальность ее картин – в сочетании барельефа из декоративной штукатурки с акриловой живописью. Еще больший шарм шедеврам в казахском стиле придают украшения, которые невероятно красиво сверкают на холсте.

"Могу рисовать все, я хороший маринист, но чем старше становлюсь, тем больше мне нравится портретный жанр и этнические сюжетные композиции. Главное – богатая палитра. В национальной одежде есть своя пластика, фактура, символика со своей историей, все это интересно излагать. Мои работы – это синтез живописи и барельефа. Я стараюсь совместить реалистичную портретную живопись с декоративно- прикладным творчеством. Пишу картины на холсте или коврах. Они обязательно больших размеров, в среднем по три метра. Использую вкрапления серебра, натуральных камней, металлических украшений".Инна Ермакова

Отдельного внимания заслуживают сами изображения. Они все о казахской жизни – реальные сюжеты, перенесенные в виде образов из старинных фотографий. Также есть работы, срисованные со снимков, которые Инна Ермакова сделала сама.

"Где-то просто бытовые сюжеты: один – бабушка в традиционной одежде стоит у юрты, это реальная женщина, во время празднования Наурыза она попала в объектив моей камеры. Другой – дедушка, который несет внука на спине. Поскольку наша мастерская находится рядом с детским садом, я часто наблюдала эту историю, поэтому захотела нарисовать его. Еще меня вдохновляют старые казахские черно-белые фото, сделанные сотни лет назад. Когда я пишу многофигурную историческую композицию, я слушаю документальные передачи, аудиокниги".Инна Ермакова

Вдохновляют художницу на творчество любовь к родине и неиссякаемая богатая культура казахского народа.

"Я русская по паспорту, но папа у меня украинец, а мама русская. Я выросла среди казахских степей. В моих работах есть не только люди, но и дух родного края. Мне повезло вырасти в живописном Мангистау, где особенно чтят традиции и душевно отмечают национальные праздники, на которые я с детства ходила с родителями. И еще когда я училась в художественном колледже, нам всегда прививали любовь к родному краю. Были темы – золотая колыбель, родной город, история своей земли. Нас учили не просто рисовать, а замечать окружающую красоту места".Инна Ермакова

Люди положительно отзываются о невероятно теплых картинах жительницы Актау. Каждая из них создана в единственном экземпляре, поскольку выполняется от трех месяцев до полугода.

"Это не просто интерьерные картины – с ними я участвую в выставках, поэтому цены у них соответствующие. Мы можем с командой одну картину продавать несколько лет. Их покупают не только для того чтобы оформить стену, но и с верой в лучшее. Например, один клиент приобрел картину с мальчиком-карапузом, который нарисован на фоне ковра, и подарил своему другу в священную ночь Кадыр түн с пожеланиями пополнения в семье. Через несколько лет у него родился сын. Я даже посчитала себя немного причастной к этой истории".Инна Ермакова

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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