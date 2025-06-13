Культура и образование, наука и туризм – китаевед о ключевых аспектах сотрудничества РК и КНР

16-17 июня Казахстан посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Китаевед Татьяна Каукенова рассказала Zakon.kz, какой период сейчас переживает партнерство между странами.

– Татьяна, какое участие принимает Казахстан в инициативе "Один пояс – один путь"?

– Казахстан – не просто активный участник инициативы "Один пояс – один путь". Наша страна, как мы помним, то место, где впервые было предложено основать такой формат. Тогда он назывался "Экономический пояс Шелкового пути" и уже со временем трансформировался в "Один пояс – один путь". Казахстан является главным партнером Китая в Центральной Азии по реализации этой инициативы. Есть множество различных проектов по всем пяти направлениям: политическое взаимодействие, финансовое, торгово-экономическое, инфраструктурное и культурно-гуманитарное.

– Какие наиболее крупные проекты в культурно-гуманитарной сфере реализуют Казахстан и Китай?

– Если мы говорим о культурно-гуманитарном направлении, здесь у нас идет достаточно активное продвижение сотрудничества – и в образовательной сфере, и в культурной, и в сферах научных обменов и информационного сотрудничества. То есть здесь мы действительно можем гордиться достижениями нашей страны, потому что в региональном срезе Казахстан является одним из самых активных участников. За последние пару лет, особенно с момента саммита "Китай – Центральная Азия" в Сиане в 2023 году, культурно-гуманитарное сотрудничество практически по всем направлениям между Китаем и Казахстаном укрепилось. Ошеломляющие успехи – у всей Центральной Азии, но РК и КНР переживают период расцвета. Так здорово, как сейчас, раньше не было никогда!

В целом сфера культурно-гуманитарного сотрудничества достаточно обширная. В культурно-гуманитарные обмены включают практически все, что не экономика и не безопасность. У нас это взаимодействие регулируется специальным подкомитетом по сотрудничеству. Если смотреть на крупнейшие проекты, первый блок – культурное сотрудничество. В прошлом году открыли Культурный центр Китая в Астане. Это визитная карточка нашей страны. Решение ратифицировалось парламентом обеих стран. Сейчас этот центр продвигает различные проекты. Там есть библиотеки, показы кино, знакомство с культурой, проходят фестивали и реализуются проекты культурных обменов.

Второй блок, тоже очень большой, – образовательный. Он, в целом, приоритетный в этой области. Для казахстанцев Китай является вторым направлением образовательной миграции после России. То есть, если в РФ ежегодно едет порядка 70 тыс. казахстанцев, то в КНР – около 20 тыс. Сейчас наши ребята входят в десятку представителей различных государств мира, в основном это, конечно, государства "Пояса и пути", про которые мы уже говорили, по представленности среди иностранных студентов в Китае. И они действительно учатся по всей стране, в вузах самого высокого уровня, включая бакалавриат, магистратуру и докторские программы. Поэтому казахстанские студенты в КНР представлены замечательно.

Сейчас Казахстан является лидером в Центральной Азии среди многих, даже мировых, держав по количеству Институтов Конфуция. С 2007 по 2016 годы в РК открыто пять Институтов Конфуция. Это официальные центры, которые Министерство образования Китая, на основе партнерства между вузами страны и китайскими университетами, открывает для того, чтобы обучать китайскому языку, знакомить с китайской культурой, принимать экзамены на знание китайского. И здесь, конечно, Казахстан показывает достаточно хорошие показатели. В РК пять Институтов Конфуция – в Штатах, например, семь. Несопоставимый, скажем, объем торгово-экономических отношений, а вот в культурно-гуманитарном плане вполне хорошие результаты. В Индии, самой многочисленной стране мира, всего три. Это показывает уровень доверия и дружбы между народами. Поэтому образовательный сектор продолжает очень активно расти. И я, как человек, который возглавляет Школу китайского языка, вижу, что интерес к китайскому языку и взаимодействию с КНР растет, причем и у молодежи, и у достаточно взрослых людей, которые хотят изучать китайский, чтобы активно использовать его в деловых целях.

– Какие специальности считаются наиболее востребованными у наших студентов в вузах Китая?

– Китайцы сейчас предоставляют одно из лучших образований в мире в плане технических наук, искусственного интеллекта и биотехнологий. Надо смотреть на приоритеты наших ребят. Кто-то едет в Китай, например, потому что не хочет сдавать ЕНТ – это тоже вполне объяснимая причина. И такие ребята чаще, конечно, выбирают что-то практичное: логистику, маркетинг, электронную коммерцию. Но казахстанцев, которые едут в КНР изучать биотехнологии, IT, создание software, с каждым годом становится все больше.

– Еще один блок, который очень важен для укрепления партнерства двух стран, это туризм. Как Вы оцениваете перспективы совместного развития отрасли Казахстаном и Китаем?

– Мы знаем, что в ноябре 2023 года был введен взаимный безвизовый режим между Казахстаном и Китаем, и, конечно, туристические потоки сразу выросли, причем в разы. По итогам прошлого года китайские туристы стали вторыми в списке представленности по бронированию отелей. Поток вырос, по-моему, на 70% за год. А в целом с 2019 года, по последним данным, количество китайских туристов в РК увеличилось в 9 раз. Это впечатляющие цифры.

Практически каждый месяц мы видим сообщения о запуске новых рейсов между Казахстаном и Китаем. Это очень здорово, потому что достаточно долгое время были доступны лишь направления через Пекин или Урумчи, и мы сталкивались с тем, что механизмы туристических потоков очень сильно осложнены. Я не говорю про хайнаньское направление, Санья всегда отдельным маршрутом. И в целом для многих казахстанцев до сих пор, если ехать в Китай с туристическими целями, то только Санья и Хайнань. На самом деле – нет. Сейчас среди казахстанских туристов растет большой интерес к материковому Китаю, проводится множество мероприятий.

Прошлый год был объявлен Годом казахстанского туризма в КНР, а текущий, наоборот, Годом китайского туризма в Казахстане. Мы очень рады приветствовать китайских друзей, которых становится все больше на улицах. И это тоже показатель того, что наши человеческие обмены, как называют их китайцы, переживают период максимального расцвета.