Технологии, инвестиции, энергетика и туризм – эксперты о важности сотрудничества Казахстана и Китая

Сегодня, 16 июня 2025 года, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прилетел в Казахстан. Эксперты оценили результаты партнерства между странами и поделились с Zakon.kz предположениями о повестке встречи двух их лидеров.

Как подчеркнула старший эксперт Отдела азиатских исследований КИСИ Жадыра Асеткызы, на фоне второго саммита "Центральная Азия-Китай" сотрудничество стран региона в целом с Пекином демонстрирует качественный сдвиг. Так, наряду с инфраструктурными проектами в рамках "Пояса и пути", государства все активнее взаимодействуют в области технологий, энергетики, промышленности и космических программ.

"К июню 2025 года технологическое партнерство между Китаем и странами Центральной Азии вышло на качественно новый этап. Китай стал одним из ключевых внешнеэкономических участников в цифровой трансформации региона – от строительства сетей 5G и внедрения систем "умный город" до развития спутниковой навигации BeiDou. Наряду с этим активно развиваются совместные производства в области электроники, электромобилей и возобновляемой энергетики. Особое внимание уделяется подготовке кадров: открываются мастерские Лу Баня, запускаются образовательные и исследовательские инициативы. Такая динамика свидетельствует о том, что сотрудничество с Китаем становится не просто экономическим, но и трансформационным фактором для региона. При этом особое внимание уделяется выстраиванию устойчивого баланса – с опорой на национальные приоритеты, технологическую надежность и открытую модель многостороннего взаимодействия", – уверена Асеткызы.

Энергетическое взаимодействие, по ее словам, развивается в направлении комплексных и инновационных решений: помимо устойчивых поставок нефти, урана и газа, акцент все чаще смещается в сторону совместной разработки проектов в области возобновляемых источников энергии, водородной генерации и низкоуглеродных технологий. Такой сдвиг отражает как глобальный тренд на декарбонизацию, так и приоритеты национальных стратегий региона, включая реализацию Казахстаном своей цели достижения углеродной нейтральности к 2060 году, говорит спикер.

Рассуждая о промышленном сотрудничестве между Китаем и ЦА, эксперт отметила его выход за рамки традиционного сырьевого и приобретение системного характера:

"Китайские инвестиции последовательно смещаются в сторону обрабатывающих отраслей с высокой добавленной стоимостью – от автомобилестроения до производства строительных материалов, полимеров и текстиля. Значительное внимание уделяется "зеленым" технологиям – производству электромобилей, энергетического оборудования и элементной базы для ВИЭ".

Если акцентировать внимание именно на Казахстане, он сегодня, обладая развитой логистической инфраструктурой и устойчивыми связями с китайскими промышленными провинциями, стал, цитата, "ключевым индустриальным хабом региона, предлагая надежную платформу для трансрегиональных производственных цепочек".

"Поддержка со стороны Китая включает не только капитал, но и трансфер технологий, а также участие в формировании новой технической базы через создание исследовательских центров, совместных лабораторий и образовательных инициатив. В преддверии второго саммита "Центральная Азия-Китай" в Астане стороны ориентированы на расширение промышленной кооперации, запуск новых производств и институциональное оформление долгосрочного партнерства", – считает Жадыра Асеткызы.

Наконец, космическое сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии приобретает все большее значение в структуре двустороннего взаимодействия, продолжает она. В частности, в июле 2024 года Казахстан присоединился к проекту Международной лунной научной станции (ILRS). Ведется подготовка к совместному запуску окололунного телескопа, реализации проектов в области вычислительной астрономии и космических технологий.

"Китайская сторона оказывает поддержку в виде целевых грантов, программ академического обмена и подготовки инженерных кадров, создавая устойчивую базу для научной кооперации. Формирующаяся архитектура сотрудничества в рамках платформы "Центральная Азия-Китай" позволяет расширить горизонт взаимодействия за пределы прикладных отраслей и выйти на уровень фундаментальных исследований", – пояснила старший эксперт Отдела азиатских исследований КИСИ.

Она выразила убежденность в том, что формат "Центральная Азия – Китай" постепенно превращается в платформу стратегического партнерства, где основными ориентирами выступают технологическое развитие, институциональное взаимодействие и устойчивый рост. А расширение направлений сотрудничества и формализация совместных инициатив отражают стремление сторон выйти за рамки традиционной повестки.

Между тем директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев напомнил: одним из самых значительных направлений сотрудничества Казахстана и Китая является инициатива "Один пояс – один путь", благодаря которой планомерно развивается Транскаспийский международный транспортный маршрут. Это самый короткий маршрут, соединяющий Китай с европейскими рынками.

"Сейчас обострение конфликтов делает его самым актуальным и устойчивым. Поэтому возможности его дальнейшего развития, безусловно, будут обсуждаться на предстоящей встрече", – предположил Калиев.

Также он особо выделил небезынтересное для нас направление – открытие высокотехнологичных производств. Эксперт допускает, что прозвучат предложения по новым проектам для реализации в Казахстане.

"Вероятно, в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, будут обсуждаться вопросы увеличения поставок нефти из Казахстана в Китай, поскольку Поднебесная является одним из ключевых потребителей иранской нефти. Все мы наблюдаем рост цен на энергоносители. Возможно, обсуждение коснется строительства АЭС, совместного использования водных ресурсов, освоения редкоземельных металлов. Так что повестка обширна", – рассказал собеседник.

По его мнению, значение КНР для РК сложно переоценить. Во-первых, это наш "сосед". Во-вторых, речь идет о второй экономике мира. И Казахстан должен извлечь максимальную выгоду из такого положения. В-третьих, в культурном и историческом плане казахский и китайский народ имели давние связи. Посему происходящие сегодня события – это не создание чего-то нового, а возрождение старого.

"Посмотрите, сейчас активно растут туристические потоки. Мы это видим по количеству рейсов, которые совершаются из Казахстана в разные города Китая и обратно. Это все позитивно отражается как на экономике, так и на уровне благосостояния граждан обеих стран. Мы видим, как растет количество студентов, которые обучаются в китайских университетах", – добавил Талгат Калиев.

По его словам, уровень взаимного интереса и доверия будет только расти. Сегодня, 16 июня 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны торжественно встретил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

О том, что Си Цзиньпин посетит Казахстан, стало известно 11 июня 2025 года. Тогда сообщалось, что в ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства.