Иран выдвинул жесткие условия для открытия Ормузского пролива

Иран выдвинул жесткие условия для возобновления работы Ормузского пролива, заявив, что не откроет стратегически важный водный путь до тех пор, пока США не изменят свою политику в отношении Тегерана, сообщает Zakon.kz.

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что пролив останется закрытым, пока США "не исправят свое поведение". Секретарь совета Мохаммед Багер Зольгадр, который также командует Корпусом стражей исламской революции, потребовал прекратить угрозы Ирану и войну против страны и ее вооруженных союзников в регионе, пишет The Guardian 8 августа 2026 года.

Тегеран также требует от США снять военно-морскую блокаду иранских портов, вывести войска из региона, компенсировать ущерб от войны, отменить санкции и безоговорочно разморозить иранские активы.

Вашингтон пока не прокомментировал требования. Согласно временному соглашению, заключенному в июне, окончательный документ должен предусматривать график отмены санкций и механизм компенсации ущерба. Стороны также должны обсудить судьбу замороженных иранских активов.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что стороны близки к соглашению по вопросам судоходства, в частности, по определению транзитного маршрута. Однако открытие пролива, по его словам, зависит от выполнения других условий. Арагчи обвинил США в нарушении временного соглашения.

Посредник переговоров Оман сообщил, что обсуждения продолжаются "в позитивной и конструктивной атмосфере", и осудил атаки на суда.

Иран фактически блокирует пролив и стремится взимать плату с проходящих судов. США выступают против любых иранских сборов. При этом июньское соглашение допускает возможность согласования Тегераном и Оманом порядка "будущего управления" проливом.

Срок в 60 дней для заключения окончательного соглашения истекает чуть более чем через неделю, хотя он может быть продлен. Иран также заявил, что близок к отдельному соглашению с Оманом по управлению проливом.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что сейчас наступил подходящий момент для достижения соглашения. По его словам, внутри страны сохраняются "сплоченность, сила и единство", а Иран вышел из войны победителем.

Продолжающиеся атаки в проливе привели к срыву апрельского перемирия. После этого посредники призывали стороны вернуться к условиям июньского меморандума.

Ормузский пролив имеет критическое значение для мировых поставок нефти и природного газа. До войны он считался международным водным путем, однако сейчас число проходящих через него судов остается низким.

Материал по теме Летевший в Дубай самолет из Астаны развернули в небе и вернули в Казахстан

Ранее США сбросили на Иран авиабомбу весом почти в тонну.