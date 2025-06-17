Сюда приходят за душевным покоем: 19-летняя алматинка открыла свой ипподром

Алматинцы все чаще стали отправляться на конные прогулки. Учитывая их пользу и то, что лето – самая прекрасная пора лицезреть яркие краски пейзажей, прикоснуться к грациозным лошадям и отдохнуть от городской суеты.

Однако эта история больше о прекрасной 19-летней девушке Манат Бидайбековой, которая, несмотря на свой возраст, сумела за свой счет открыть ипподром и теперь развивает конный туризм. Zakon.kz побеседовал с девушкой и узнал, как ей это удалось сделать.

С бывшим рассталась, а любовь к лошадям осталась

Владелец конного клуба Манат Бидайбекова со смущением вспоминает, как пришла в этот бизнес.

"Я с 16 лет три года встречалась с молодым человеком. Он познакомил меня с родителями. У его отца были лошади. Мы с подругами катались на них. Но тогда конного клуба еще не было. Оттого, что я снимала и выкладывала в соцсети свой досуг, видео залетало, и много людей стали проситься поездить верхом. Тогда мы с отцом моего парня решили основать конный клуб. После того, как все завертелось, парень присоединился к нам. Он начал общаться с клиентками, которых я записывала на сеанс, я узнала об этом и рассталась с ним". Манат Бидайбекова

Фото: из личного архива Манат Бидайбековой

Девушка признается, что парень остался в прошлом, а любовь к лошадям так и не угасла. Поэтому она решила не делать лишние траты на верховую езду, а лучше основать свой ипподром.

"Мне было очень интересно работать в этой сфере. Потом, пока копила деньги, я не ходила кататься на лошадях. Скучала по ним, поняла, что без них мне трудно. Тогда подумала, зачем мне тратить деньги куда-то, если у меня может быть свое. К тому же я получила хороший опыт и знала, что к чему, поэтому открыла свой конный клуб. Взяла в аренду территорию в селе Кыргауылды, поставила юрту стоимостью 900 тыс. тенге. Купила 10 лошадей за разные цены. Например, спокойные обошлись в 300-400 тыс. тенге, а резвые – 600-700 тыс. тенге за каждую. Бизнес прибыльный, спрос большой, особенно по выходным. Поэтому скоро прибудут еще три коня. Стараюсь успевать везде: работаю инструктором, веду соцсети, кассу закрываю. И главное, не принимаю это за работу, больше как хобби, приносящее мне удовольствие". Манат Бидайбекова

Оказалось, у бизнес-леди есть свой магазин одежды, а также она работает куратором в образовательном центре, готовит учеников 11-го класса к ЕНТ. Это помогло ей накопить деньги на реализацию еще одной мечты. Финансово девушку поддержали и ее родители.

В седле к живописным локациям

На конные прогулки можно отправляться круглый год. Однако они наиболее популярны с весны до осени. А лето – лучшая возможность обойти живописные локации. Стоимость тура в будние дни 5000 тенге за час, 7000 тенге стоят скачки, а в выходные эти услуги обходятся на 1000 тенге дороже.

"Наш ипподром находится в горах, поэтому виды очень живописные. Мы сами ищем, куда можно сводить клиентов, где безопасно и красиво. Есть часовая, двухчасовая, трехчасовая и пятичасовая локации. Например, сейчас волшебно в долине бабочек, там очень много разных цветов, над которыми порхают крылатые красавицы. Есть место, откуда можно любоваться красивым закатом. Жайлау прекрасен пением птиц, деревьями карагай и ручейком. В эту экспедицию входят питание, прогулка на лошади, скачки, фото, видео, юрта – за все это 25 тыс. тенге за одного человека". Манат Бидайбекова

Фото: из личного архива Манат Бидайбековой

Посетителей в пути сопровождает инструктор, поскольку лошади не только грациозные создания, но и могут быть непредсказуемыми. Поэтому наездники должны держаться в седле, умело управлять скакуном и соблюдать меры безопасности.

"Каждому человеку мы подбираем лошадь по характеру. Если он в первый раз, то выбираем ему спокойную кобылу, а опытным даем резвого жеребца. Новичку все объясняем, показываем, как управлять и останавливать животное. Разные ситуации бывают: и падали посетители, бывало, когда лошадь уносила клиента в горы. Но благо серьезных последствий не было". Манат Бидайбекова

По словам собеседницы, сейчас стало модным устраивать фотосессии с лошадями и выкладывать красивые кадры в соцсетях. Но каждый, кто прикасается к лошади, прежде всего обретает душевный покой.

"В основном приезжают девочки, которые хотят красивые фото. Но немного покатавшись на лошадях, они изъявляют желание скакать галопом. Верховая езда полезна не только для организма, но это и хорошая терапия для души. Иногда посетители приходят с яблоками и морковью, чтобы покормить животных, мы не запрещаем. Даже просто общение с ними придает энергию". Манат Бидайбекова

Сила биополя: первый опыт

С мнением хозяйки ипподрома согласна и 33-летняя алматинка Виктория Пулиева. На днях она впервые отправилась на конную прогулку и поделилась впечатлениями.

"Раньше просто восхищалась лошадями на расстоянии. Они мне казались чем-то благородным, сильным и немного пугающим. Все-таки это крупное животное, с характером. Но при этом в них есть особая мягкость, какая-то древняя мудрость, которую ты ощущаешь сразу, как только ближе подойдешь. Давно слышала, что у лошади сильное биополе – и что оно способно помогать, особенно в моменты душевной неустойчивости. После личных жизненных трудностей я почувствовала: мне очень нужно восстановить внутреннюю гармонию. И решила проверить это – прожить опыт близкого контакта с лошадью, ощутить на себе, как это работает". Виктория Пулиева

Фото: из личного архива Виктории Пулиевой

У Виктории все получилось легко. Благодаря интересным гидам и любимой компании подружек, а также послушной лошадке.

"Мне досталась очень спокойная и уравновешенная кобыла. Не помню кличку, но ей было около 10 лет. У нее был взгляд как у старого мудреца. Уверенная, послушная, но с своенравным характером. Мы оказались на одной волне. Отправились по треку через долину бабочек – потрясающее место. Природа завораживает. Горы, зелень и чистый воздух. Казахстан открылся с новой стороны – такой яркий, живой, настоящий. Именно та красота, в которой хочется раствориться". Виктория Пулиева

Фото: из личного архива Виктории Пулиевой

Собеседница говорит, что испытала момент тишины внутри. Ее состояние изменилось от напряжения к легкости.

"Лошадь будто "заземлила" меня, сняла внутреннее давление. Уверена, что в трудные моменты жизни ее биополе действительно может помочь найти внутреннюю опору. Это не волшебство, а живая энергия, с которой ты входишь в контакт. Я старалась делать все правильно: слушать инструктора, вести себя спокойно, не делать резких движений. Это живое существо, которое моментально чувствует тебя, и очень важно быть с ней в уважительном контакте". Виктория Пулиева

Материал по теме 10 детей в 40 лет: многодетная мать из Актау активно занимается благотворительностью и бизнесом

Для тех, кто намерен отправиться на конную прогулку, девушка рекомендует надеть удобную одежду, особенно обувь – лучше кроссовки или ботинки с жесткой подошвой. Не переживать, соблюдать спокойствие и слушать гида, не боясь задавать вопросы. И главное – открыться этому опыту. Лошадь почувствует вашу искренность и обязательно ответит взаимностью.