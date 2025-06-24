День судьи и работника суда отмечают в Казахстане

24 июня в Казахстане отмечается День судьи и работника суда. История этой деятельности уходит в древность, когда традиции, обычаи, религиозные каноны служили законами в казахской степи. В последние годы открытое рассмотрение резонансных дел показало народу, как трансформировались суды.

Zakon.kz поговорил с судьей Айым Шаяхметовой, она рассказала, как исполняет престижную и сложную миссию служения правосудию.

Как преподаватель стала судьей

Айым Шаяхметова сейчас живет в Астане, работает в судебной системе 20 лет, половину из них в должности судьи. Однако ее карьера началась в Алматы с самых низов.

"Я окончила Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков имени Абылайхана в Алматы, изучала немецкий и английский языки. Затем, работая учителем в лингвистической гимназии, совмещала учебу в Алматинском государственном университете имени Абая по специальности "международное право". В этом же вузе после окончания пять лет преподавала юридический немецкий язык". Айым Шаяхметова

Фото: из личного архива Айым Шаяхметовой

В 2006 году Айым Шаяхметова увидела объявление о том, что проводится конкурс в новый финансовый суд Алматы для юристов, знающих иностранные языки. Она решила испытать удачу и с легкостью заняла должность секретаря судебного заседания.

"Помню, тогда представители комиссии спросили: "Вы осознаете, что идете работать в суд простым секретарем, а ваше преподавание в университете намного почетнее?" Я ответила, что хочу совмещать свое юридическое образование со знанием иностранных языков. 10 лет проработала секретарем судебного заседания, затем руководителем аппарата финансового, а после экономического судов. Глядя на коллег – выпускников Академии правосудия при президенте Казахстана, я поставила цель поступить туда и стать судьей". Айым Шаяхметова

Заветная мечта Айым Шаяхметовой осуществилась – указом президента в 2014 году ее назначили в межрайонный административный суд Алматы. Там она рассматривала самые разные дела:

административные правонарушения, посягающие на права личности, на права несовершеннолетних, избирательные права;

антимонопольные;

налоговые;

таможенные;

экологические;

в области строительной, предпринимательской деятельности;

административные правонарушения и так далее.

Резонансное дело о судьбе жильцов

Резонансных дел было много, вспоминает женщина и приводит в пример, что в 2016 году в Алматы накренился девятиэтажный дом, который когда-то построили для госслужащих.

"Трещина в доме шла от первого до девятого этажа. Отчего здание сдвинулось вперед на несколько сантиметров. Жильцы многоэтажки направили обращение в городской акимат, ДЧС и другие уполномоченные органы. После проверки экспертов жильцов переселили в общежития и пообещали через год выдать им квартиры в новом строящемся ЖК". Айым Шаяхметова

Фото: из личного архива Айым Шаяхметовой

Как оказалось, застройщик возвел новый десятиэтажный жилой комплекс и планировал сдать его в эксплуатацию. Однако выяснилось, что многоквартирный дом построен без сметной документации и экспертизы – это является нарушением строительных норм и правил.

"В 2017 году застройщик обратился с жалобой в административный суд Алматы об отмене постановлений, вынесенных должностными лицами уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства. Это дело попало мне. В суде было установлено, что постановления ГАСК о привлечении к административной ответственности застройщика, а также о вынесении предписания с требованием устранения всех нарушений (касательно государственной экспертизы проектной (сметной) документации, прохождения экспертизы, акта приемки объекта в эксплуатацию) вынесены законно". Айым Шаяхметова

По словам героини, застройщик попытался оказать давление на суд, несмотря на это, было отказано в удовлетворении жалобы, вышеуказанные постановления ГАСК оставлены без изменений.

"Застройщик прекрасно знал о том, что жители и так пострадали ранее от некачественного строительства жилого дома, в котором они жили, но, несмотря на это, возвел высотный ЖК без соответствующих документов и экспертизы, что является серьезным нарушением, которое может повлечь за собой негативные последствия". Айым Шаяхметова

Не место для эмоций

Судья признается, что самым сложным в ее работе является необходимость принимать решения, которые влияют на судьбы людей. При этом оставаться беспристрастным в рамках закона и не поддаваться эмоциям. Что очень сложно и ответственно, требует не только глубоких знаний в области права, но и стрессоустойчивости, соблюдения моральных норм и способности принимать решения в определенных ситуациях.

"Судья в первую очередь человек, живой, с эмоциями, состраданием, плюсами и минусами, слабостями. Но он не должен давать волю своим чувствам. В начале моего пути был случай, когда я испытала сильную жалость к потерпевшим. Было дело, в котором сын систематически избивал пожилых родителей. Пенсионеры рассказали, что попадали под горячую руку сына, когда он выпивал алкоголь, но они каждый раз прощали, терпели и молчали. Вдруг я почувствовала, что заплачу навзрыд. Объявила перерыв, пошла в кабинет, слезы шли ручьем. Пришлось взять все эмоции в кулак и пойти завершить процесс". Айым Шаяхметова

Фото: из личного архива Айым Шаяхметовой

Жительница Астаны отметила, что беспристрастность заключается в том, чтобы рассматривать дела и выносить решения, не испытывая каких-либо предпочтений или предвзятости по отношению к сторонам. Судья должен быть независим, не иметь личной заинтересованности в исходе дела, руководствоваться только законом и своей совестью.

Угрозы и опасность

Нередко профессия судьи оказывается опасной. Особенно после вынесения вердикта родственники осужденных начинают всячески угрожать, проклинать и оказывать давление.

"Рассмотрела дело в отношении молодого человека по ст. 434 КоАП (мелкое хулиганство). Он в общественном транспорте выражался нецензурной бранью в отношении окружающих. Тогда применила взыскание в виде ареста на пять суток. После процесса зашла к себе в кабинет, чтобы напечатать постановление. Мой секретарь вышел в канцелярию. В кабинет ворвался мужчина, подошел близко, хлопнул по столу и, склонившись надо мной, сказал: "Если не освободишь моего сына, я тебя уничтожу". Я испугалась, но не растерялась: "Приставы!" На мой крик прибежали специалисты, а посторонний незамедлительно покинул помещение". Айым Шаяхметова

Фото: из личного архива Айым Шаяхметовой

Стажировка в Германии и Великобритании

Судья активно занимается законотворческой деятельностью. Входит в рабочую группу при Мажилисе Парламента РК законопроекта по совершенствованию административной юстиции Казахстана и предлагает ввести нормы с учетом передового международного опыта, в частности германской модели административной юстиции.

"В 2010-2011 годах под руководством моего первого научного руководителя, ученого, судьи в почетной отставке, ныне покойного Николая Мамонтова в Академии правосудия защитила магистерскую диссертацию на тему: "Перспективы создания и функционирования административной юстиции в Республике Казахстан". Один из членов комиссии при защите назвал тему магистерской диссертации "безоблачной, которая нам не светит" и занизил балл. Николай Иванович тогда дал совет: "Изучи опыт Германии и помогай внедрять его у нас". С тех пор на протяжении более 13 лет продолжаю изучать данный правозащитный институт. Новые административные суды, рассматривающие публично-правовые споры, создали у нас в 2021 году. И некоторые мои предложения в виде норм прошли в действующий Административный процедурно-процессуальный кодекс РК. Для того, чтобы внедрять у нас эффективные правовые нормы, прошла четыре стажировки в административных судах Германии, включая досудебное урегулирование споров в государственных органах". Айым Шаяхметова

Фото: из личного архива Айым Шаяхметовой

А в 2018 году судья стажировалась в Великобритании по программе "Болашак", ознакомилась с работой административных трибуналов. Айым Шаяхметова вспоминает, что раньше сложно было применять арест за неуважение к суду из-за бюрократической процедуры. Поэтому судьи вынуждены были на процессе дисциплинировать стороны.

"После стажировки в Великобритании мною было предложено разработать инструкцию для практического руководства судьям на тему: "Ответственность за неуважение к суду в административном, гражданском и уголовном процессе". Эта инструкция в виде брошюры была подготовлена и выпущена под руководством председателя Специализированного межрайонного административного суда Алматы Бакытжана Тажиханова. А сейчас меня радует, как специалиста по административной юстиции, что в новых административных судах, которые рассматривают споры между государством и простыми гражданами, в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом предусмотрена административная ответственность за неуважение к суду. В основном она применяется в отношении представителей госорганов, которые игнорируют судебные заседания без уважительных причин. В качестве меры воздействия судьи применяют взыскания в виде предупреждения либо штрафа в размере 20 МРП. Эта норма введена также из германской модели административной юстиции". Айым Шаяхметова

Фото: из личного архива Айым Шаяхметовой

Также судья является представителем рабочей группы по оптимизации Кодекса РК об административных правонарушениях в Институте законодательства и правовой информации при Министерстве юстиции РК, где, опираясь на немецкий и узбекский опыт административно-деликтного законодательства, вносит лепту в законотворческую деятельность.

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Айым Шаяхметова активно участвует в международных конференциях, публикует статьи в научных отечественных и зарубежных журналах.

Доверие к судам растет

В Казахстане наблюдается постепенный рост доверия к судебной системе, считает собеседница. Наша судебная система сделала шаг вперед в развитии цифровизации в целях повышения доступности, эффективности и прозрачности правосудия.

"Судебные процессы проходят в режиме онлайн и имеют ряд преимуществ, таких как повышение доступности правосудия, экономия времени и ресурсов граждан, а также способствуют более оперативному рассмотрению дел. Участие в онлайн-заседаниях позволяет значительно сократить время и затраты на проезд и проживание, связанные с посещением суда. Некоторые резонансные судебные заседания транслируются в прямом эфире, это способствует не только прозрачности отправления правосудия, но и повышению правовой грамотности населения". Айым Шаяхметова

Фото: из личного архива Айым Шаяхметовой

Главной поддержкой Айым Шаяхметовой является семья. У нее с супругом трое детей. Провести время с ними – лучший отдых. Жительница столицы любит читать, слушать душевную музыку, восхищается казахстанским и всемирно известным скрипачом-виртуозом и дирижером Маратом Бисенгалиевым. Наряду с ним стоит и талантливый итальянский певец Андреа Бочелли, которого можно не только слушать, но и читать. Несмотря на незрячесть, он пишет книги, одна из любимых книг "Музыка тишины", резюмировала судья.