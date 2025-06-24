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Самое важное в чемодане: собираем аптечку в отпуск

Аптечка, лекарства, отпуск, лето, врач , фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 15:06 Фото: ChatGPT
Сезон вояжей – в самом разгаре. Но спеша окунуться в лазурные волны и понежиться на золотистом песке, можно забыть о самом главном – о здоровье. Врач рассказала Zakon.kz, как получить от долгожданного отдыха только приятные впечатления.

Как напомнила кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор кафедры внутренних болезней КазНМУ, главный внештатный терапевт Алматы Дина Капсултанова, отпуск – это не только чемодан, солнцезащитные очки и билеты.

"Настоящая забота о себе начинается с простых, но важных вещей, о которых, увы, вспоминают уже тогда, когда внезапно заболит голова, поднимется температура или случится расстройство желудка. Именно в такие моменты становится ясно, что аптечка не формальность, а необходимость. Даже у совершенно здорового человека в отпуске может случиться сбой в работе организма. Новый климат, непривычная еда, плотный график и перелеты – все это стресс для любого организма. Кто-то легко перегревается, кого-то укачивает, у третьего неожиданно начинается аллергия. Поэтому у каждого путешествующего должен быть небольшой, но продуманный набор лекарств, который поможет справиться с этими проблемами", – уверена доктор.

Она советует, готовясь к путешествию, подумать о том, с какими недомоганиями наиболее велик риск столкнуться вне дома. И "подстелить соломку" заранее.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 15:06
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Боль и температура

Один из самых распространенных недугов. Поэтому обязательный минимум, который должен быть всегда под рукой, – таблетки парацетамола и ибупрофена.

"Первый хорош при повышении температуры и головной боли, второй дополнительно снимает воспаление, поможет при зубной боли или ушибе. Оба препарата лучше иметь с собой – они дополняют друг друга", – считает Дина Капсултанова.

Аллергия

Даже если в обычной жизни вы ею не страдаете. Ведь реакция организма на всякого рода экзотику – новую еду, непривычную для наших широт флору и фауну – может быть непредсказуемой. Нужны антигистаминные.

"К примеру, лоратадин или цетиризин – безопасные антигистаминные средства, при этом не вызывающие сонливости. Еще стоит взять с собой гель с противозудным эффектом, он пригодится при укусах насекомых", – предупреждает врач.

Проблемы с пищеварением

К вопросу о гастрономической диковинке. Очевидно, заграничные изыски сильно отличаются от нашего первого, второго и компота.

"Большое содержание жиров в продуктах, обилие специй. Плюс перекусы на ходу. Все это может привести к расстройству функции желудочно-кишечного тракта. Поэтому в аптечке должны быть хотя бы активированный уголь или смектит, которые принимаются при пищевых отравлениях, диарее. Нелишними будут ферментные препараты – их пьют при тяжести и вздутии живота после еды". Дина Капсултанова

Повреждения кожи

Ожоги, порезы, синяки и небольшие травмы подстерегают туристов на каждом шагу. Запаситесь антисептиками (перекись, хлоргексидин, йод), пластырями разных размеров, стерильными салфетками и средствами от солнечных ожогов.

Простуда и укачивание

Лютующие отельные кондиционеры и прогулки в мокрой одежде после купания чреваты дискомфортом в горле. Не забудьте захватить спрей или леденцы, назальные капли, противокашлевые пастилки.

Впрочем, некоторым путешественникам, особенно маленьким, непросто "пережить" и саму дорогу, будь то длительный перелет или экскурсия по пересеченной местности. В этом случае на помощь придут специальные таблетки, справляющиеся с симптомами "морской болезни".

Особый случай

Особую заботу о здоровье придется проявить людям с "хроникой", подчеркивает эксперт:

"При гипертонии необходим полный курс препаратов для снижения артериального давления, плюс запас на 3-5 дней, при диабете – инсулин, глюкометр, тест-полоски, "быстрые углеводы", например, леденцы. Астматикам важно не забыть ингалятор, запасной баллончик, спейсер. Противосудорожные препараты и памятка для сопровождающих поможет человеку с эпилепсией, а аллергикам – антигистаминные препараты и автоинъектор с адреналином. Также необходимо захватить рецепты и краткую медицинскую выписку, если намечаются длительные заграничные поездки. Это очень важно и с точки зрения закона, и для безопасности в экстренных ситуациях".

И напоследок. Если вы имеете постоянную аптечку, которую возите с собой из года в год, вовремя проверяйте срок годности и целостность упаковок ее содержимого.

А еще лучше – консультируйтесь с врачом перед каждым закупом лекарств. Тем более если речь идет об антибиотиках – о том, чем грозит их бесконтрольный прием, мы писали ранее.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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