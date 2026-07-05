Третьи сутки в ловушке: казахстанцы оказались заблокированы в кыргызской долине

В долине Чаткал группа туристов из Казахстана, России и Кыргызстана уже третьи сутки отрезана от цивилизации. Из-за резкого подъема воды бурный поток снес мосты близ озера Кара-Токой, заблокировав людей между горными притоками, передает Zakon.kz.

Как рассказал 5 июля 2026 года изданию 24.kg один из туристов по имени Вильдан, в их группе 10 человек, среди них трое детей.

Рядом находится еще одна туристическая группа из Бишкека – около 30 человек.

"Мы здесь уже третий день. Сказали ждать, пока восстановят мосты. Сегодня воскресенье, работы не ведутся. Хорошо, что у нас есть машины и палатки, есть где переночевать. Все чувствуют себя нормально, паники нет", – сказал Вильдан.

Перейти реку самостоятельно невозможно – несмотря на то что она неширокая, течение очень сильное. Сотрудники МЧС доставляют людям продукты, перебрасывая их через реку.

По словам туристов, местные жители не оставили их без помощи.

"Огромное спасибо всем, кто помогает. Чабаны, жители ближайших сел, сотрудники МЧС – все поддерживают нас, приносят продукты, помогают чем могут. Мы очень благодарны каждому", – сказал Вильдан.

Туристы продолжают ждать восстановления мостов, чтобы безопасно покинуть горную местность.

Ранее в МЧС Казахстана напомнили правила поведения в случае угрозы возникновения селя.