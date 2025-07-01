Авиация, спецтехника и иностранные спасатели: в Алматы учились тушить пожар в многоэтажке

В Алматы прошли масштабные пожарно-тактические учения с участием наблюдателей из МЧС России и Республики Беларусь. Казахстанские спасатели показали своим коллегам, как ликвидируется пожар в условиях современной плотной городской застройки. Подробнее об этом в фоторепортаже Zakon.kz.

Во время учений алматинские спасательные подразделения в первую очередь отрабатывали алгоритмы взаимодействия отрядов МЧС, а также изучали возможности специальной техники при тушении пожаров в многоэтажных домах.

Фото: Zakon.kz

Согласно сценарию тренировки, в 33-этажном жилом комплексе начался сильный пожар. Пламя охватило кабельную шахту на 20-м этаже. В огненную ловушку попало около 100 человек. Всего в учениях приняли участие 160 человек и 25 единиц техники подразделений МЧС, МВД, коммунальных служб и Службы спасения города Алматы.

Фото: Zakon.kz

На борьбу с огнем были отправлены автомобили с мощными насосами, мотоциклетные экипажи, а также воздушные силы МЧС – пожарный вертолет и беспилотные летательные аппараты. Их огнеборцы применяют для аэроразведки и координации действий пожарных расчетов.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Авиации во время тушения условного пожара уделили особое внимание. Спасатели показали, как можно использовать вертолеты в качестве пункта оперативного управления и для эвакуации пострадавших.

"Данные учения являются важной частью системы подготовки сил гражданской защиты в условиях активной высотной застройки в городе. Особое значение приобретает интеграция воздушной техники в процесс ликвидации пожаров и спасения людей", – отметил вице-министр по ЧС Рамиль Камалов.

Фото: Zakon.kz

По завершении учений российские и белорусские сотрудники МЧС провели глубокий анализ действий всех подразделений, принимавших участие в тренировке. Эксперты пришли к выводу, что казахстанские спасатели выполнили все поставленные задачи в полном объеме и готовы к любым чрезвычайным ситуациям в мегаполисе.

"Спасатели показали высокий уровень подготовки и слаженной работы всех подразделений. Особенно впечатлило спасение условных пострадавших с помощью альпинистского снаряжения и авиации", – рассказал подполковник внутренней службы Республики Беларусь Егор Никитенко.

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Фото: Zakon.kz

Наблюдатели из России также отметили высокий уровень подготовки алматинских подразделений МЧС страны.

"Я, как специалист в области противопожарной безопасности, в первую очередь смотрю на синхронность действий. Казахстанские спасатели двигаются как единый организм. Каждый знает свои обязанности и выполняет их очень профессионально", – рассказал директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что в этих масштабных учениях принимали участие бойцы Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО), врачи Центра медицины катастроф МЧС РК, спасатели Службы спасения города Алматы, бригады скорой медицинской помощи города, а также аварийная бригада водоканала и электрических сетей.