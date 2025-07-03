Какие тайны хранят заповедники и национальные парки Казахстана

Огромная территория Казахстана, его уникальные красоты в самом разнообразном проявлении так и манят туристов. Хорошо или плохо то, что все больше людей тянутся к девственным локациям и отправляются в неизведанные места, выяснил Zakon.kz у специального ведомства по охране природы.

Руководитель Управления особо охраняемых природных территорий Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Бексұлтан Меирбеков отметил, что в Казахстане:

национальных парков – 14;

региональных природных парков в ведении акиматов – три;

государственных заповедников – 10;

государственных природных резерватов – восемь.

"15 казахстанских объектов включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это охраняемые природные территории, имеющие глобальное значение для всего мира и находящиеся под особой защитой, в том числе на международном уровне. Еще есть трансграничная номинация "Западный Тянь-Шань". В нем три особо охраняемые природные территории: Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк, Аксу-Жабаглинский и Каратауский заповедники. В этот список объект попал в 2016 году благодаря горному региону с уникальным биоразнообразием. Причем он также расположен на территориях Кыргызстана и Узбекистана, поэтому ведется совместная работа по его охране". Бексұлтан Меирбеков

Фото: из личного архива Бексұлтана Меирбекова

Руководитель управления разъяснил, что в национальном парке при сохранении экосистем разрешены научно‑просветительские, рекреационные и туристические действия. Доступ для людей здесь регулируется. А заповедник – это территория, полностью изъятая из хозяйственной деятельности, предназначена для сохранения природных комплексов. Как правило, он закрыт для массового посещения.

"Полностью запрета для посещения природных мест в законодательстве нет, но есть ограниченный доступ в заповедники. Потому что там по всей территории устанавливается заповедный режим. Это подразумевает рекреационную нагрузку и рекомендации избегать посещения. Например, в Коргалжынском и Аксу-Жабаглинском государственных природных заповедниках разрешено посещение определенного количества людей в составе 5-6 человек. Для этого нужно обратиться в заповедник, чтобы получить гида и его услуги по предоставлению туристической тропы". Бексұлтан Меирбеков

Фото: pexels

Бексұлтан Меирбеков перечислил значимость нацпарков и заповедников:



прежде всего они служат резервуарами биоразнообразия, охраняя редкие и эндемичные виды (архар, ирбис, манул, дикие яблони Сиверса);

обеспечивают экологическую безопасность, защиту водных ресурсов и стабильность экосистем;

выполняют просветительскую, научную и рекреационную роль.

Фото: pexels

"Если выделить лишь малую часть проводимых работ, в пример можно привести яблоню Сиверса. Она произрастает в основном в Алматинской области и области Жетысу а также в других областях страны. И природоохранные учреждения совместно с ботаническим садом Алматы ведут научную деятельность по сохранению и дальнейшему восстановлению этого редкого вида. По реинтродукции животных в Казахстан в 2024 году из Нидерландов завезены туранские тигры, сейчас они обитают в вольерах в Иле-Балхашском природном резервате. Проводится постоянный мониторинг за их состоянием. В настоящее время их состояние удовлетворительное. Когда полностью адаптируются под климатические условия, экологию, природные условия этой территории, будет рассматриваться вопрос их размножения". Бексұлтан Меирбеков

Катон-Карагайский является самым огромным нацпарком, его площадь – 643 477 га. Однако больше всего нацпарков насчитывается в Алматинской области: Иле-Алатауский, Чарынский и "Көлсай көлдері".

"Я затрудняюсь выделить самые красивые места, потому что каждый природный объект уникален. Например, в Восточно-Казахстанской области Катон-Карагай славится своим густым лесом, а нацпарки Алматинской области индивидуальны ландшафтами. В Казахстане стремительно развивается экотуризм, конечно, массовое посещение негативно влияет на природные ресурсы, поэтому нам необходимо повышать культуру отдыха у граждан и иностранцев". Бексұлтан Меирбеков

Фото: pexels

Пока культура отдыха общества на природе оставляет желать лучшего, признается собеседник. Тому свидетельство регулярные нарушения, которые создают глобальную угрозу экологии. Наиболее частые из них: пожары, браконьерство, незаконная вырубка, туризм вне троп, оставление мусора.

Фото: pexels

"Проблема – отдых в неотведенных местах. В особо охраняемые природные территории можно отправляться только на определенные участки вдоль туристических маршрутов. Но это редко соблюдается. Также частое нарушение – разжигание костров, что создает риск лесных пожаров. Например, Или-Алатауский нацпарк рядом с городом, поэтому высок риск. Потому что отведенные места там ограничены, а трафик большой, поэтому иногда посетители нарушают правила пожарной безопасности. Из-за этого случаются пожары на территории, поэтому в пожароопасный сезон мы усиливаем охрану и разъяснительную работу с отдыхающими". Бексұлтан Меирбеков

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Представитель комитета добавил, что национальные парки и заповедники дают возможность наслаждаться нетронутой красотой природы, проводить научные исследования и поддерживать экосистему.

Поэтому, чтобы безопасно посещать их, специалист рекомендует соблюдать установленные правила и нормы, а также быть внимательным к особенностям окружающей среды. Главное, не наносить вред природе, не беспокоить животных, не портить растения, избегать опасностей, забирать свой мусор и доносить его до контейнера.