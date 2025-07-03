#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
518.37
609.97
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
518.37
609.97
6.6
Статьи

Какие тайны хранят заповедники и национальные парки Казахстана

Какие тайны хранят заповедники и национальные парки Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 17:31 Фото: Zakon.kz
Огромная территория Казахстана, его уникальные красоты в самом разнообразном проявлении так и манят туристов. Хорошо или плохо то, что все больше людей тянутся к девственным локациям и отправляются в неизведанные места, выяснил Zakon.kz у специального ведомства по охране природы.

Руководитель Управления особо охраняемых природных территорий Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Бексұлтан Меирбеков отметил, что в Казахстане:

  • национальных парков – 14;
  • региональных природных парков в ведении акиматов – три;
  • государственных заповедников – 10;
  • государственных природных резерватов – восемь.
"15 казахстанских объектов включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это охраняемые природные территории, имеющие глобальное значение для всего мира и находящиеся под особой защитой, в том числе на международном уровне. Еще есть трансграничная номинация "Западный Тянь-Шань". В нем три особо охраняемые природные территории: Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк, Аксу-Жабаглинский и Каратауский заповедники. В этот список объект попал в 2016 году благодаря горному региону с уникальным биоразнообразием. Причем он также расположен на территориях Кыргызстана и Узбекистана, поэтому ведется совместная работа по его охране".Бексұлтан Меирбеков

Фото: из личного архива Бексұлтана Меирбекова

Руководитель управления разъяснил, что в национальном парке при сохранении экосистем разрешены научно‑просветительские, рекреационные и туристические действия. Доступ для людей здесь регулируется. А заповедник – это территория, полностью изъятая из хозяйственной деятельности, предназначена для сохранения природных комплексов. Как правило, он закрыт для массового посещения.

"Полностью запрета для посещения природных мест в законодательстве нет, но есть ограниченный доступ в заповедники. Потому что там по всей территории устанавливается заповедный режим. Это подразумевает рекреационную нагрузку и рекомендации избегать посещения. Например, в Коргалжынском и Аксу-Жабаглинском государственных природных заповедниках разрешено посещение определенного количества людей в составе 5-6 человек. Для этого нужно обратиться в заповедник, чтобы получить гида и его услуги по предоставлению туристической тропы".Бексұлтан Меирбеков

Фото: pexels

Бексұлтан Меирбеков перечислил значимость нацпарков и заповедников:

  • прежде всего они служат резервуарами биоразнообразия, охраняя редкие и эндемичные виды (архар, ирбис, манул, дикие яблони Сиверса);
  • обеспечивают экологическую безопасность, защиту водных ресурсов и стабильность экосистем;
  • выполняют просветительскую, научную и рекреационную роль.

Фото: pexels

"Если выделить лишь малую часть проводимых работ, в пример можно привести яблоню Сиверса. Она произрастает в основном в Алматинской области и области Жетысу а также в других областях страны. И природоохранные учреждения совместно с ботаническим садом Алматы ведут научную деятельность по сохранению и дальнейшему восстановлению этого редкого вида. По реинтродукции животных в Казахстан в 2024 году из Нидерландов завезены туранские тигры, сейчас они обитают в вольерах в Иле-Балхашском природном резервате. Проводится постоянный мониторинг за их состоянием. В настоящее время их состояние удовлетворительное. Когда полностью адаптируются под климатические условия, экологию, природные условия этой территории, будет рассматриваться вопрос их размножения".Бексұлтан Меирбеков

Катон-Карагайский является самым огромным нацпарком, его площадь – 643 477 га. Однако больше всего нацпарков насчитывается в Алматинской области: Иле-Алатауский, Чарынский и "Көлсай көлдері".

"Я затрудняюсь выделить самые красивые места, потому что каждый природный объект уникален. Например, в Восточно-Казахстанской области Катон-Карагай славится своим густым лесом, а нацпарки Алматинской области индивидуальны ландшафтами. В Казахстане стремительно развивается экотуризм, конечно, массовое посещение негативно влияет на природные ресурсы, поэтому нам необходимо повышать культуру отдыха у граждан и иностранцев".Бексұлтан Меирбеков

Фото: pexels

Пока культура отдыха общества на природе оставляет желать лучшего, признается собеседник. Тому свидетельство регулярные нарушения, которые создают глобальную угрозу экологии. Наиболее частые из них: пожары, браконьерство, незаконная вырубка, туризм вне троп, оставление мусора.

Фото: pexels

"Проблема – отдых в неотведенных местах. В особо охраняемые природные территории можно отправляться только на определенные участки вдоль туристических маршрутов. Но это редко соблюдается. Также частое нарушение – разжигание костров, что создает риск лесных пожаров. Например, Или-Алатауский нацпарк рядом с городом, поэтому высок риск. Потому что отведенные места там ограничены, а трафик большой, поэтому иногда посетители нарушают правила пожарной безопасности. Из-за этого случаются пожары на территории, поэтому в пожароопасный сезон мы усиливаем охрану и разъяснительную работу с отдыхающими".Бексұлтан Меирбеков

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 17:31
Пранки выходят за рамки: МВД предупредило создателей контента ради лайков

Представитель комитета добавил, что национальные парки и заповедники дают возможность наслаждаться нетронутой красотой природы, проводить научные исследования и поддерживать экосистему.

Поэтому, чтобы безопасно посещать их, специалист рекомендует соблюдать установленные правила и нормы, а также быть внимательным к особенностям окружающей среды. Главное, не наносить вред природе, не беспокоить животных, не портить растения, избегать опасностей, забирать свой мусор и доносить его до контейнера.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Почему мы ищем комфорт в вечерних и ночных походах по магазинам
Статьи
17:58, Сегодня
Почему мы ищем комфорт в вечерних и ночных походах по магазинам
Бежевые мамы: как эстетика минимализма влияет на развитие малышей
Статьи
11:24, Сегодня
Бежевые мамы: как эстетика минимализма влияет на развитие малышей
Экстремальная жара в Европе, пожары в Турции и температурные рекорды в Казахстане: как страны переживают лето
Статьи
17:33, 02 июля 2025
Экстремальная жара в Европе, пожары в Турции и температурные рекорды в Казахстане: как страны переживают лето
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: