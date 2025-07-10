Крохотная туристка: жители Алматы ходят в горы с годовалой дочерью

Жительнице Алматы Виктории нет еще и двух лет, а она уже успела побывать на самых крутых вершинах Заилийского Алатау. Zakon.kz побеседовал с ее мамой и узнал, как девочка с пеленок ходит в горы.

Виктории – 1 год и 9 месяцев. Несколько лет назад ее родители переехали из России, а сама девочка уже родилась в Алматы.

"С мужем вместе почти 9 лет, поженились в 2021 году. У меня образование в сфере IT, но работаю в маркетинге уже восемь лет. Думаю, перейти на маркетингового аналитика. Супруг инженер. Я родом из Санкт-Петербурга, там прожила до 30 лет. А муж родился в Караганде, но в 12 лет переехал в Россию. И вот получается, что вернулись на Родину супруга. Почти два года живем в Алматы", – рассказала 32-летняя Алина Сергеева.

Перед переездом выбор пал на Алматы в первую очередь благодаря горам. Здесь они волшебные. Учитывая, что у супругов большая любовь к ним.

"Горы для нас – особое место притяжения. Муж занимался альпинизмом. А у меня очень долгая история. В 15 лет я впервые пошла в горы, и меня затянуло. Занималась спортивным туризмом и ориентированием. Сходила, наверное, в 30 походов. Во время учебы в университете попала в туристический клуб и занималась там даже после окончания вуза. Проходила курсы на инструктора туризма. Несколько раз работала с туристами, но в роли гида сама себя я не устроила. Участвовала в соревнованиях по спортивному туризму. Около восьми лет бегала приключенческие гонки, которые включают в себя ориентирование, скалолазание, велосипед, плавание на байдарках, сапах, пакрафтах". Алина Сергеева

Большой опыт родителей и их образ жизни вскоре вовлекли в горный туризм и маленькую Викторию. Первое близкое знакомство с горами у нее случилось всего в 17 дней от роду.

"Сейчас, когда у нас есть ребенок, горы – лучший способ скинуть с себя пелену рутинной ежедневности и жить с новыми силами. Сначала мы прошли с коляской от Медеу до плотины. Поняли, что ребенок чувствует себя хорошо. Когда ей было три месяца, это был конец декабря, мы вышли на трекинг в ущелье Кимасар, поднялись на высоту 2 200 м. В следующий раз дошли до качель (2 500 м), после сходили на Кок-Жайляу (2 200 м). Мы ходим только в хорошую погоду. Она лежала в переноске, муж ее нес перед собой. Пока мы шли, она спала, на месте просыпалась, ела, смотрела по сторонам и на обратном пути опять засыпала". Алина Сергеева

Так, постепенно горожане усложняли маршрут и добавляли в план ночевку на стоянках.

"Когда ей было семь месяцев, мы в первый раз пошли в горы с ночевкой. Дочь была полна впечатлений, смотрела на остатки снега, любовалась лошадками. Летом каждые выходные мы просто ходили в какие-то трекинги – высшая точка была Большой Алматинской пик (3 680 м). Мы прошли малую кругосветку, которая включает в себя Фурманова, Панораму, Башута и Чимбулачку. А также вершины Кумбель и Букреева". Алина Сергеева

А вот в ночевке на Кок-Жайляу произошло непредвиденное обстоятельство. Семья попала под ливень, гром и молнию.

"Был метеорный поток Персеиды, мы хотели подняться в этот день, посмотреть на небо. Пошли поздно с расчетом на то, что придем к темноте. Несколько раз туда поднимались, знали хорошо маршрут и где поставить палатку. По прогнозу вечером обещали короткий дождь и грозу. Рассчитывали, что успеем дойти. В итоге чуть-чуть не уложились – начался дождь и полыхали молнии. Поскольку палатку поставили впопыхах, не успели ее растянуть, она зловеще качалась. Два часа ждали, пока погода стихнет. В целом ничего опасного не было, мы не боялись. А ребенок в первую очередь смотрит на эмоции родителей, если они спокойные – значит, все хорошо. К таким случаям нужно быть готовыми, потому что в горах быстро все меняется". Алина Сергеева

В этом году любители гор уже побывали с ночевкой на Мынжылкы (3 000 м). Потом ходили на вершину Малыш (3 820 м), прошли маршрут Водолаз-Космонавт, где достигли максимальной высоты 3 840 м. На прошлой неделе семья пробыла в горах три дня. Два дня ночевали на высоте 3 000 м. Сначала сходили на пик Карнизный (4 017 м), потом на пик Советов (4 317 м).

"Это было обновление высоты, мы наблюдали, как ведет себя Вика. Когда зашли на Карнизный, там под вершиной плоское плато, она там бегала, веселилась. Поэтому мы решили, что все нормально, переночевали еще одну ночь, после пошли выше. Там она тоже хорошо себя чувствовала. Просилась погулять, но там вершина не такая безопасная, поэтому она гуляла ниже". Алина Сергеева

Несмотря на то, что сейчас в городе жара, высоко в горах холодно – там практически зима, поделилась девушка.

"Налетали тучки, шел снег. Поэтому у нас с собой много одежды. Виктория одета во флисовый комбинезон, на ней непродуваемая куртка, на голове панама, плюс у нас с собой теплые шапка и комбинезон. Также мы защищаем ее ноги от переохлаждения. Она еще сама мало ходит, там хуже кровообращение, она быстрее замерзает, поэтому за ножками ребенка важно следить и укрывать их". Алина Сергеева

Алматинцы планируют также побывать на пиках Турист, Титова и Героев Панфиловцев, а еще пройти большую кругосветку от Большого Алматинского озера до Талгарского перевала.

"Мне нравятся наши горы тем, что они достаточно высокие и там всегда есть вода. Я думаю, выше, чем пик Советов, мы ходить не будем, потому что там сильно меняется температура. А вообще в Казахстане меня больше всего удивило большое количество детей. Их можно увидеть всюду: улицы, парки, площади. Для меня необычная картина, когда идут родители, а рядом с ними четверо детей. Здесь дети очень счастливы, и их любят. Всегда помогают, допустим, коляску поднять, даже если никого не прошу. И это так приятно". Алина Сергеева

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Спортсменка не рекомендует ходить в горы с детьми, если взрослые сами не готовы к походам. По ее словам, начинать нужно с простого. Обязательно нужно изучить маршрут, прогноз погоды. Не игнорировать штормовые предупреждения. Не рисковать в межсезонье, когда могут сходить лавины и сели. Важно брать с собой перекус. Быть в удобной одежде и обуви, иметь теплые вещи. Также лучше заранее продумать, в чем нести ребенка: переноску обязательно нужно опробовать в городе, чтобы понять – комфортна ли она для взрослых и для малыша.