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Мир

Почему собака привязывается к одному члену семьи сильнее других

Ваш пес любит вас или просто слушается? Кинолог объяснил разницу, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 01:11 Фото: magnific.com
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил о том, что собака может воспринимать нескольких членов семьи как хозяев, однако чаще всего выделяет одного человека, к которому испытывает особую привязанность, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Радио 1", современные кинологи не используют представление о владельце как о "вожаке стаи". Отношения между человеком и собакой строятся на доверии, стабильности и взаимопонимании. Главным для питомца обычно становится тот, кто обеспечивает ему уход, регулярно гуляет, кормит и проводит больше времени вместе.

При этом остальные члены семьи также остаются важными для животного. Если основной хозяин временно отсутствует, собака может спокойно оставаться с другими близкими людьми и сохранять привычный распорядок.

Голубев отметил, что всем владельцам важно придерживаться одинаковых правил воспитания. Если один человек запрещает питомцу определенные действия, а другой разрешает, собака быстро замечает разницу и начинает этим пользоваться. Поэтому хозяевам рекомендуется действовать согласованно и распределять обязанности по уходу за животным.

Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, запрещающий постоянное содержание собак и кошек на цепи и других видах привязи.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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