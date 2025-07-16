Личность по крою: что стиль говорит о нас

Одежда умеет "говорить", даже когда вы молчите. Это язык. Иногда прямой, как заголовок статьи, иногда тонкий, как сарказм в хорошей книжке. Каждый день, выходя из дома, вы говорите миру: "Это я и сегодня я именно такой". Zakon.kz выяснил, какую информацию может рассказать о нас одежда.

Вы можете еще не успеть ничего сказать на встрече, но если на вас идеально сидящий пиджак и хорошо подобранные туфли, всем станет ясно: этот человек знает, чего хочет. А если вдруг вы пришли в растянутом худи с капюшоном на пол-лица – это тоже неслучайно. Может, вы устали, может, хотите спрятаться, а может, вам плевать на дресс-коды и вы выбираете уют, а не лоск.

Эстетика и психология цвета

Гардероб, как музей наших состояний. В нем можно найти экспонаты всех времен: вот эта рубашка для собеседований, где я должен выглядеть более уверенным в себе, вот эти джинсы, в которых я встречал рассвет на заправке по дороге в другой город. Иногда одежда – это броня, иногда – сценический костюм. Все зависит от ситуации и внутренних ощущений.

"Гардероб становится автопортретом человека. Одежда давно перестала быть исключительно элементом защиты и базовой потребностью, направленной на сохранение тела. Сегодня она стала способом самовыражения. Это эстетика, отражение внутреннего мира человека. Одежда – это и о том, как человек хочет выглядеть в обществе, какую роль он стремится занять, как желает проявляться в социальной среде. Она говорит о его отношении к социуму, о его идентичности, об эмоциях, которые он хочет транслировать окружающим. Как правило, первое, на что человек обращает внимание в одежде, – это силуэт и цвет. Поэтому, создавая коллекции, мы, дизайнеры, в первую очередь обращаемся к Институту цвета Pantone, чтобы понимать, какие оттенки актуальны в том или ином сезоне", – объяснила дизайнер, создатель личного бренда Аида Кауменова.

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Когда вы видите, как в январе все бренды, дизайнеры и инфлюенсеры одновременно начинают говорить об одном цвете, будь то "живой коралловый", или "переосмысленный персиковый", знайте, это не совпадение. Это работа Института цвета Pantone (Pantone Color Institute).

Каждый декабрь Pantone объявляет цвет года. Это оттенок, который будет определять визуальную атмосферу на следующий год. Это влияет на:

модные коллекции,

упаковку товаров,

интерьерный дизайн,

рекламу и маркетинг.

Казалось бы, просто цвет. Абстрактная категория, один из бесконечного числа оттенков в палитре мира. Но стоит вспомнить ту самую сцену из фильма "Дьявол носит Prada", где Миранда Пристли всего за пару минут разрушает иллюзию "просто цвета". Слова "бирюзовый" и "лазурный" в ее устах превращаются в оружие. Она ясно показывает, что за каждым оттенком стоит не случайность, а целая система: дизайнеры, показы, цепочки решений, маркетинг и культурные процессы. Цвет, который кто-то считает "просто синим", на самом деле результат многослойного отбора, модного влияния и социального контекста.

Кстати, Pantone объявил цветом 2025 года Mocha Mousse. Это мягкий, теплый коричневый с намеком на кофе, шоколад и какао.

Фото: Pantone

Цвета, ткани, фасоны – все это говорит за нас, а может быть, и нет... Мы привыкли думать, что яркие цвета носят уверенные в себе люди, а пастельные оттенки – это выбор спокойных и сдержанных. Вроде бы, все логично. Но, как это часто бывает с психологией, все гораздо глубже и сложнее. Мы поговорили об этом с психологом, и она опровергла некоторые популярные стереотипы.

"Одежда действительно может отражать внутреннее состояние человека, но важно понимать: внутреннее состояние – это гораздо более сложная система, и оно проявляется не только через гардероб. То есть, да, связь между одеждой и эмоциональным фоном существует, но она не обязательна и не универсальна. Один и тот же наряд может значить абсолютно разное для двух разных людей. Для кого-то это защита, для другого – вызов или просто удобство. Поэтому одежда иногда выражает состояние человека, но не всегда. Это зависит от контекста, личной истории, ситуации и настроения. Нет универсального кода, у каждого свой смысл и трактовка", – рассказала кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

Гардероб как составляющая часть пазла личности

Одежда, как оказалось, это не прямая линия между "что надел" и "кто ты", а скорее мозаика, где каждый элемент зависит от контекста, настроения и даже погоды на душе, и еще от возраста.

Вот вы идете по улице и видите целые армии подростков, закутанных в оверсайз худи, с мешковатыми штанами, когда идентифицировать пол можно разве что по длине волос или намеку на макияж. Это кажется модным трендом, и в каком-то смысле, так оно и есть. Но здесь все глубже, потому что таким способом подростки проживают пубертат.

"Гардероб вполне может стать формой защиты от лишнего внимания, уязвимости, тревог, связанных с самооценкой. Особенно ярко это проявляется у подростков. Например, многие девочки начинают носить оверсайз-одежду: свободную, бесформенную. Это защитная реакция: им важно, чтобы никто не видел, как меняется их тело, как формируется фигура. Таким образом они интуитивно отгораживаются от внешнего взгляда. Похожий механизм встречается и у взрослых женщин. У некоторых появляются комплексы, связанные со старением или телом, и гардероб становится способом справиться с этим. Иногда женщины начинают носить откровенно молодежную одежду, надеясь таким образом сохранить ощущение молодости. Но подобные образы, как ни парадоксально, могут визуально только подчеркивать возраст. За этим выбором тоже стоит уязвимость, а именно попытка защититься от внутреннего дискомфорта и страха старения". Кандидат психологических наук Жанат Биржанова

И, конечно, одежда – не просто зеркало внутреннего состояния. Это еще и инструмент. Она может вдохновить на действия, добавить уверенности, заставить держать осанку, или, наоборот, позволить расслабиться и быть собой.

Также в мире, где вокруг постоянно гудит нескончаемый поток информации, мы все ищем уголок тишины. И иногда этот тихий островок находится не где-то далеко, а прямо в вашем гардеробе и в тех самых цветах, которые, кажется, говорят без слов.

"Многие люди интуитивно тянутся к определенным цветам в зависимости от своего состояния. Например, сейчас часто выбирают белый и пастельные тона, это связано с тем, что в мире много информационного шума, и люди ищут тишину и спокойствие. Белый и пастельные цвета отражают внутреннее состояние и одновременно служат холстом, на котором можно выразить себя. Базовые цвета: черный, коричневый, белый – создают основу, а поверх них уже накладываются яркие детали, принты и акценты, которые помогают раскрыть индивидуальность", – объяснила дизайнер Аида Кауменова.

Мода перемен

Иногда гардероб меняется не потому, что изменились тренды, а потому, что изменились мы сами. Пережитые события, травмы, возрастные переломы. Все это может тихо, но уверенно "переписать" наш стиль.

"Трансформации часто связаны с тем, как человек начинает воспринимать свое тело. Иногда с принятием и любовью, а бывают случаи, когда с разочарованием или даже отвержением: "тело меня подвело", "я больше не чувствую с ним связи". В такие периоды стиль может стать неряшливым, человек перестает следить за собой, утрачивает интерес к моде. Это может говорить о внутренней апатии или даже депрессии. А может быть и обратная реакция, особенно у женщин после травматичных событий, например, развода. Возникает стремление подчеркнуть свою сексуальность. Это способ вернуть ощущение привлекательности, доказать себе и миру, что "я все еще интересна, я живу, я заметна". Так что перемены, особенно резкие, действительно отражаются в одежде. Иногда это тонкий сдвиг, а иногда настоящий визуальный переворот", – резюмировала кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

Когда речь заходит об одежде, мы редко задумываемся, что это не просто внешний слой, а почти биография. В ней и голос времени, и личный акцент, и даже эхо поколений. Вековая эстетика форм, вплетенная в ежедневные решения перед зеркалом.

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"Один из важных факторов в одежде – это сочетание модности, актуальности и айдентики. Хорошо скроенная вещь, сделанная по современным технологиям, может не только отражать веяния времени, но и содержать в себе индивидуальность. А сегодня людям особенно важно иметь собственную идентичность. Айдентика – это про корни, уникальность, про то, что передается нам по крови: культура, национальные особенности, ценности. Это наш внутренний код, наш стиль, осознанный или интуитивный. Конечно, брендовые вещи могут стать маркером статуса, но чаще всего человек выбирает одежду, которая комфортна и помогает выразить его внутренний мир", – пояснила дизайнер Аида Кауменова.

Дизайнер также отметила, что привычка носить только оверсайз и худи со временем влияет и на ощущение себя. Мы меньше следим за формой и в итоге можем терять уверенность даже в самых простых ситуациях, вроде похода на пляж.

"Одежда помогает сохранять баланс между комфортом, эстетикой и тем, как мы ощущаем себя в собственном теле. Именно в этом ее сила". дизайнер Аида Кауменова

Гардероб – это не просто вешалка для трендов. Это дневник без замка и зеркало без фильтра, как в сторис. Пусть он говорит о вас так, как хотите вы: с достоинством, смелостью и правом быть собой. И если уж устраивать модный спектакль, то будьте его главным сценаристом и режиссером.