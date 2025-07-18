В Талдыкоргане построят реабилитационный центр для людей с инвалидностью

Также в области Жетысу начал работу лагерь летнего отдыха на Алаколе для детей с особенностями в развитии и создана обширная сеть инватакси, сообщает корреспондент Zakon.kz. Однако по части доступности среды для маломобильных граждан здесь еще есть над чем работать.

В регионе зарегистрировано 25 тысяч граждан с инвалидностью. По словам руководителя областного управления координации занятости населения и социальных программ Ермека Мизамбаева, жители области Жетысу с инвалидностью обеспечены специальными программами и средствами реабилитации. Например, уровень охвата техническими средствами реабилитации составляет 99,8%, тогда как республиканский показатель – 92,8%.

Летний лагерь и реабилитационный центр

Также в Алакольском районе Жетысу действует летний лагерь для особенных детей "Жансая". В 2025 году он принимает 300 детей с родителями.

В целом в области работает 31 организация, оказывающая 32 вида специальных социальных услуг людям с инвалидностью. А в 2025 году начнется строительство реабилитационного центра за счет бюджета – обойдется он государству в 8,9 млрд тенге.

"По поручению главы государства в 2025 году в Талдыкоргане запланировано начать строительство реабилитационного центра для лиц с инвалидностью, рассчитанного на 150 мест. Под центр отведен земельный участок площадью в пять гектаров. Введение этого реабилитационного центра в строй позволит расширить возможности для качественного исполнения индивидуальных программ реабилитации, а также улучшить процесс социализации людей с инвалидностью". Руководитель областного управления координации занятости населения и социальных программ Ермек Мизамбаев

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

Инватакси

Сеть инватакси в регионе – это более 30 спецавтомобилей в областном центре и в районах.

"В 2023 году за счет средств местного бюджета приобретено 11 новых автомобилей "Инватакси", которые направлены в районы и города. В качестве спонсорской помощи поступило еще три автомобиля "Инватакси". Сейчас этого спецтранспорта в регионе – 32 единицы", – рассказали в Управлении координации занятости населения и социальных программ.

Доступная среда

Однако по части доступности среды для маломобильных граждан еще есть над чем работать. Часть городских автобусов в Талдыкоргане, например, не приспособлена для таких пассажиров. Об этом стало известно после специального рейда, организованного городским акиматом, гражданскими активистами и областной инспекцией транспортного контроля.

"В Талдыкоргане по 26 городским маршрутам ежедневно выезжают для перевозки пассажиров более 200 автобусов, они принадлежат 7 транспортным компаниям, – сообщили в пресс-службе акима Талдыкоргана. – Лишь 77 из общего числа автобусов оснащены пандусами-подъемниками, чтобы можно было загрузить в салон коляску с пассажиром".

Перевозчикам указали на недостатки, но покупка новых современных автобусов, приспособленных в том числе и для маломобильных пассажиров, – для перевозчиков дело непростое, требующее больших вложений.

Проблему соответствия пассажирского транспорта всем современным критериям пытаются решить на уровне Министерства транспорта РК. По программе льготного лизинга за последние два года в стране приобретено 1 839 новых автобусов. В 2025 году на эту программу из республиканского бюджета запланировано выделить около 15 млрд тенге.

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