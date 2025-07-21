В Казахстане все делается в интересах ребенка – Зульфия Байсакова о ситуации вокруг детдома в Баганашыле

Казахстанский общественный деятель, председатель правления Союза кризисных центров, член Национальной комиссии по защите прав женщин Зульфия Байсакова высказалась о ситуации с переездом воспитанников алматинского детского дома в Конаев, сообщает Zakon.kz.

Известный казахстанский общественный деятель прокомментировала решение президента Касым-Жомарта Токаева об отмене переезда воспитанников детского дома "Баганашыл" из Алматы в Конаев. В ситуацию пришлось вмешаться главе государства, который поручил, чтобы дети, постоянно проживающие в детском доме, остались в Алматы для продолжения учебы. Учреждение теперь передадут на баланс городского акимата.

Для того чтобы восстановить справедливость и отстоять права детей, президент дал поручение акиму Алматы Дархану Сатыбалды отменить переезд, провести ремонт детского дома, чтобы воспитанники продолжили получать образование в южной столице. Как считает Зульфия Байсакова, такое развитие событий демонстрирует несколько важных моментов.

"Данный кейс показал следующее: во-первых, все в Казахстане делается в интересах ребенка – соблюдаются Конвенция о правах ребенка, Закон о правах ребенка. И это очень радует. Второй момент, вмешательство президента Касым-Жомарта Токаева в решение вопроса об определении территориальности и передаче данного земельного участка городу Алматы – это хороший момент, который демонстрирует, что можно было бы и ранее решить этот вопрос, если бы два акима нашли возможность переговорить между собой и принять решение", – комментирует Зульфия Байсакова.

Информация о планах переноса областного детского дома №1, расположенного в микрорайоне Баганашыл в Алматы, в город Конаев появилась еще в марте 2025 года. Воспитанники детского дома записали видеообращение с просьбой оставить их в прежнем здании. Между тем, в Управлении образования Алматинской области причиной переезда назвали аварийное состояние здания 1963 года постройки, в котором размещалось детское учреждение.

"Вмешательство на уровне президента свидетельствует о низком профессиональном уровне лиц, которые принимают решения: это и Комитет по охране прав детей, уполномоченный по правам ребенка РК, Управление образования Алматинской области. Низкое качество кадров, недостаточность их профессионализма – об этом говорит то, что этот случай очень долго рассматривался, в том числе в социальных сетях", – подчеркивает Зульфия Байсакова.

Советник – пресс-секретарь президента Руслан Желдибай также сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое будет проведено Администрацией президента. "Все гарантированные законодательством права детей-сирот будут полностью соблюдены", – отмечается в сообщении.

"На мой взгляд, мы узнаем, в чьих интересах все это начиналось, кто заинтересован в этом куске земли и что планировалось там строить. Я думаю, что расследование, которое было назначено, все-таки будет публичным, население узнает об этом, и там будет возведен социальный объект именно для детей", – подытожила общественный деятель.

Следует подчеркнуть, что по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева в стране запускается единая программа "Дети Казахстана". Она объединит все действующие и новые механизмы защиты интересов подрастающего поколения. По поручению главы государства совершенствуется законодательство, направленное на обеспечение безопасности детей, защиту от насилия, доступ к качественному образованию и медицинскому обслуживанию, а также предоставление равных возможностей для детей с особыми потребностями. В каждом регионе планируется открыть центры по работе с особенными детьми. Особое внимание будет уделено созданию современной и доступной инфраструктуры.

Ранее ситуацию с детьми прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.