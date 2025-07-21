ЧП в природном резервате Атырау: почему погибли черноголовые хохотуны
16 июля 2025 года мертвых птиц увидели при мониторинговом наблюдении на территории резервата в квартале №61 на острове Шалыга.
"18 июля совместно со специалистом Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира была проведена проверка. В ходе наблюдений установлено, что почти 250 обнаруженных останков принадлежат молодым особям черноголовых хохотунов и хохотуний", – рассказала начальник отдела науки и мониторинга республиканского государственного учреждения "Государственный природный резерват "Акжайык" Назерке Махметова.
Возможно, что причиной гибели птиц стал камышовый пожар, бушевавший в заповеднике 11 дней – с 13 по 24 июня.
"Причиной гибели птиц могут быть различные природные, экологические или антропогенные факторы. Однако на пернатых не выявлено следов механических или антропогенных повреждений. Предварительно предполагаем, что это природное явление. Среди возможных причин – недостаточное питание у птенцов, врожденные заболевания, нападение других видов птиц. Также во время осмотра на острове были зафиксированы следы хищных млекопитающих и грызунов. В целях установления причин гибели птиц проводится экспертиза. По данному факту в Атыраускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира направлено соответствующее письмо", – отметила Назерке Махметова.
По словам инспектора-орнитолога Ильи Бофонова, именно степная чайка, как еще называют хохотуний, самая конфликтная. Она часто проявляет агрессивность, и это влияет на получение повреждений от других крылатых созданий, а также хищных особей. К тому же птицы концентрируются колониями в одном месте, что создает благоприятную среду для размножения вирусов и бактерий.
"У таких колониальных птиц, которые в период гнездования концентрируются в одном месте, допустимая смертность достигает 30-50 процентов, что относится к биологическому природному процессу. На Шалыгу прилетают птицы из разных стран – России, Азербайджана, да со всего света. Здесь гнездятся до 9 тысяч особей. И если прилетит одна с вирусом, то ослабленные пернатые могут заразиться", – дополнил инспектор-орнитолог Илья Бофонов.
20 июля 2025 года работники резервата совместно со специалистами Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и Национальный референтный центр по ветеринарии направили в Астану три образца мертвых птиц. Это сделано для проведения исследования на отравление и особо опасные заболевания. Точная причина смерти птиц будет установлена по результатам анализов.
Ракушечный остров природного происхождения Шалыга расположен на пересечении северного побережья Каспийского моря и реки Урал и входит в состав заповедника "Акжайык". Биосферный резерват занимает преимущественно водно-болотные угодья дельты реки Урал и прилегающие территории побережья Каспийского моря, которые находятся на одном из крупнейших на Евразийском континенте каспийско-черноморско-восточно-африканском миграционном пути пернатых.
Территория внесена в список водно-болотных угодий международного значения Рамсарской конвенции. На территории резервата и северной части Каспийского моря обитает 292 вида птиц, из которых 36 видов занесены в Красную книгу Казахстана, в том числе каравайка, колпица, чернобрюхий рябок, кудрявый и розовый пеликаны, орлан-белохвост. На Шалыге в весенне-осенний период гнездятся чайки, пеликаны и бакланы.
Также в резервате отметили, что в связи с климатическими особенностями Атырауской области и частыми ветрами в процессе сгонно-нагонного явления – приливов и отливов воды – на берег водоемов выносятся различные бытовые и природные отходы. Учитывая данное обстоятельство, сотрудники заповедника запланировали организацию субботников. Мониторинг и наблюдение за пернатыми на территории заповедника будет продолжен.