ЧП в природном резервате Атырау: почему погибли черноголовые хохотуны

На острове Шалыга, в государственном природном резервате "Акжайык", специалисты заповедника и территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области обнаружили около 250 тушек мертвых птиц. Образцы погибших пернатых отправлены на экспертизу, передает Zakon.kz.

16 июля 2025 года мертвых птиц увидели при мониторинговом наблюдении на территории резервата в квартале №61 на острове Шалыга.

"18 июля совместно со специалистом Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира была проведена проверка. В ходе наблюдений установлено, что почти 250 обнаруженных останков принадлежат молодым особям черноголовых хохотунов и хохотуний", – рассказала начальник отдела науки и мониторинга республиканского государственного учреждения "Государственный природный резерват "Акжайык" Назерке Махметова.

Возможно, что причиной гибели птиц стал камышовый пожар, бушевавший в заповеднике 11 дней – с 13 по 24 июня.

"Причиной гибели птиц могут быть различные природные, экологические или антропогенные факторы. Однако на пернатых не выявлено следов механических или антропогенных повреждений. Предварительно предполагаем, что это природное явление. Среди возможных причин – недостаточное питание у птенцов, врожденные заболевания, нападение других видов птиц. Также во время осмотра на острове были зафиксированы следы хищных млекопитающих и грызунов. В целях установления причин гибели птиц проводится экспертиза. По данному факту в Атыраускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира направлено соответствующее письмо", – отметила Назерке Махметова.

По словам инспектора-орнитолога Ильи Бофонова, именно степная чайка, как еще называют хохотуний, самая конфликтная. Она часто проявляет агрессивность, и это влияет на получение повреждений от других крылатых созданий, а также хищных особей. К тому же птицы концентрируются колониями в одном месте, что создает благоприятную среду для размножения вирусов и бактерий.

"У таких колониальных птиц, которые в период гнездования концентрируются в одном месте, допустимая смертность достигает 30-50 процентов, что относится к биологическому природному процессу. На Шалыгу прилетают птицы из разных стран – России, Азербайджана, да со всего света. Здесь гнездятся до 9 тысяч особей. И если прилетит одна с вирусом, то ослабленные пернатые могут заразиться", – дополнил инспектор-орнитолог Илья Бофонов.

20 июля 2025 года работники резервата совместно со специалистами Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и Национальный референтный центр по ветеринарии направили в Астану три образца мертвых птиц. Это сделано для проведения исследования на отравление и особо опасные заболевания. Точная причина смерти птиц будет установлена по результатам анализов.

Ракушечный остров природного происхождения Шалыга расположен на пересечении северного побережья Каспийского моря и реки Урал и входит в состав заповедника "Акжайык". Биосферный резерват занимает преимущественно водно-болотные угодья дельты реки Урал и прилегающие территории побережья Каспийского моря, которые находятся на одном из крупнейших на Евразийском континенте каспийско-черноморско-восточно-африканском миграционном пути пернатых.

Территория внесена в список водно-болотных угодий международного значения Рамсарской конвенции. На территории резервата и северной части Каспийского моря обитает 292 вида птиц, из которых 36 видов занесены в Красную книгу Казахстана, в том числе каравайка, колпица, чернобрюхий рябок, кудрявый и розовый пеликаны, орлан-белохвост. На Шалыге в весенне-осенний период гнездятся чайки, пеликаны и бакланы.

Также в резервате отметили, что в связи с климатическими особенностями Атырауской области и частыми ветрами в процессе сгонно-нагонного явления – приливов и отливов воды – на берег водоемов выносятся различные бытовые и природные отходы. Учитывая данное обстоятельство, сотрудники заповедника запланировали организацию субботников. Мониторинг и наблюдение за пернатыми на территории заповедника будет продолжен.