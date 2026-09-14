Такие страны, как Казахстан, должны иметь более весомый голос в принятии глобальных решений – Леонид Млечин

Выступая на саммите "БРИКС плюс" в Нью-Дели, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заострил внимание на существующих общемировых проблемных вопросах и выдвинул целый ряд инициатив. О наиболее значимых из них рассказал Zakon.kz российский политический обозреватель Леонид Млечин.

Как отметил в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев на саммите "БРИКС плюс", который проходил с 12 по 13 сентября 2026 года в Нью-Дели, Казахстан, обладая значительным промышленным, транзитным и технологическим потенциалом, намерен диверсифицировать торгово-экономические и инвестиционные связи со всеми государствами БРИКС.

Остановился президент Казахстана в своей речи и на проблемных вопросах общемирового масштаба – в частности на том, что снижение уровня доверия между ведущими державами ограничивает возможности ООН действовать эффективно. В результате чего предложил членам и партнерам БРИКС присоединиться к международным консультациям, инициированным Казахстаном.

– Леонид Михайлович, Казахстан не состоит в БРИКС, однако глава государства – активный участник заседаний. О чем, по Вашему мнению, свидетельствует этот момент?

– Президент Касым-Жомарт Токаев – одна из ключевых фигур современной мировой политики. В Астану выстроилась очередь политиков, желающих обсудить самые острые современные проблемы, и крупных бизнесменов, намеренных заключать выгодные контракты. По двум причинам: во-первых, президент Токаев – талантливый государственный деятель и дипломат, высоко ценимый собеседник. Во-вторых, в результате проводимой им внутренней и внешней политики Казахстан превратился в ключевое государство региона. А в мире все желают сотрудничать с теми, кто добивается успеха. Поэтому, разумеется, президента Токаева пригласили в Нью-Дели и с большим интересом выслушали его выступление.

– Касым-Жомарт Токаев на саммите в Нью-Дели заявил о наступлении эпохи "Великой фрагментации" – геополитической конфронтации, роста милитаризации и ослабления многосторонних институтов. Насколько точно это определение, на Ваш взгляд, отражает сегодняшнюю международную ситуацию и действительно ли мир движется к дальнейшей фрагментации?

– Президент высказался весьма дипломатично. На первой сессии Курултая он уже говорил о "современном мире, переполненном войнами, кризисами и взаимным недоверием". Касым-Жомарт Токаев назвал уже и масштабы глобального экономического ущерба от насилия.

Сейчас предсказывают хаос, развал и новую мировую войну. И это, увы, не кажется фантазией. Но президент Казахстана, в отличие от тех, кто просто бьет тревогу, говорит о том, что можно и нужно сделать внутри страны и на мировой арене.

Нельзя не обратить внимания на создание президентом Совета Безопасности как самостоятельного государственного органа, чья ключевая задача – усиление защиты суверенитета и независимости Казахстана, территориальной целостности, национальных интересов на международной арене. Аппарат Совбеза должен заняться усилением и совершенствованием контроля над рисками в сфере национальной безопасности, всесторонним анализом глобальных угроз и вызовов.

Что касается международных дел, то Токаев уверен в необходимости реформы Совета Безопасности ООН, что обеспечит справедливое представительство Азии, Африки, Латинской Америки. И такие державы, как Казахстан, должны иметь более весомый голос в принятии глобальных решений. Такая реформа поможет предотвращению многочисленных конфликтов.

– По мнению президента, современный мир нуждается в необходимости диалога между ядерными державами для снижения ядерных рисков, в том числе связанных с новыми технологиями. Насколько сегодня реалистичен такой диалог и какие механизмы могли бы его запустить?

– Нет сомнений, что только большая тройка – Россия, Китай и Соединенные Штаты, объединив усилия, в состоянии остановить пугающее развитие событий. Собственно, ради этого и создавалась когда-то ООН, и Совет Безопасности был наделен огромными полномочиями.

Президент США Франклин Рузвельт говорил тогда, что после Второй мировой войны останутся четыре полицейских, которые будут следить за остальными странами и гасить все конфликты. Англия, США, Советский Союз и Китай – только этим странам и будет позволено иметь оружие.

Сейчас речь идет о том же. Ведь только три великие державы, отодвинув в сторону свои разногласия, могут объединить усилия и изменить атмосферу в мире. Кого-то убедить, а кого-то заставить.

– Касым-Жомарт Токаев предложил создать партнерство "БРИКС плюс" в сфере искусственного интеллекта и Международную водную организацию при ООН. Насколько эти инициативы могут перейти из политических предложений в реальные международные проекты?

– Честно говоря, не припомню, чтобы президент Казахстана предлагал что-то нереалистичное. Касым-Жомарт Токаев одним из первых осознал значимость и перспективность широчайшего использования искусственного интеллекта. И он делает все, чтобы Казахстан масштабно использовал цифровую трансформацию.

Характерно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с Токаевым отметил "воодушевляющее и наполненное актуальными инициативами выступление президента Казахстана" и поддержал его идеи. А одна из них – это расширение разностороннего сотрудничества Евразийского экономического союза и БРИКС.

– В своих интервью Вы часто отмечаете богатый дипломатический опыт президента Казахстана. На полях БРИКС Касым-Жомарт Токаев провел ряд важных встреч. Какие моменты переговоров Вы считаете наиболее важными?

– На международных саммитах столь высокого уровня особое значение имеют именно личные встречи лидеров государств. За закрытыми дверями, один на один они могут обсудить самые острые проблемы и найти решение. Такие разговоры носят куда более откровенный характер, чем официальное общение через дипломатов или даже беседа по телефону.

Конечно, обратила на себя внимание встреча президента России Владимира Путина и президента Токаева. Пресс-секретарь российского лидера рассказал: "Да, возникла идея. Владимир Путин пригласил Касым-Жомарта Токаева в свою резиденцию в Индии после завершения торжественного приема глав государств, чтобы пообщаться в неформальной обстановке".

Руководители наших стран часто встречаются, оценивая межгосударственные отношения, как Владимир Владимирович однажды заметил: "Можно сказать, братские". Встреча на саммите БРИКС – свидетельство постоянного диалога и успешного сотрудничества.

На полях саммита БРИКС Токаев встретился и со Специальным посланником президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором, который передал поздравление Дональда Трампа в преддверии 35-летия Независимости Казахстана:

"Я высоко ценю расширенное стратегическое партнерство между нашими странами и рассчитываю на дальнейшее развитие прекрасных отношений, выстроенных между Вами и мной в период моих обоих президентских сроков. Народу Казахстана посчастливилось иметь в Вашем лице сильного и решительного лидера. Для меня большая честь присоединиться к празднованию этой важной вехи".

Нынешний американский президент не часто бывает так комплиментарен. Президент Токаев произвел на Трампа впечатление. Отношения Вашингтона и Астаны достигли беспрецедентно высокого уровня. И сейчас казахстанского лидера ждут в США.