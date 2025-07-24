Топ-10 питомцев, за которыми несложно ухаживать

Даже очень занятому человеку хочется обзавестись домашним любимцем. Часто о питомце просят дети, но на них тоже вряд ли можно положиться – кормление и уход за зверьком наверняка ляжет на плечи взрослого. Zakon.kz сделал подборку возможных вариантов животных, не требующих много внимания.

Чаще всего более требовательные к себе крупные животные, а также очень активные. Поэтому многие останавливают свой выбор на небольших видах или тех, кто вполне комфортно чувствуют себя в одиночестве, без общения, при этом могут стать прекрасными компаньонами человеку.

Какое животное подходит тем, у кого нет времени на уход за питомцем.

Хомяки

Вероятно, домашние хомяки – один из удачных вариантов для тех людей, которые загружены делами и большую часть времени не находятся дома.

Милые и пушистые комочки не предполагают особенных условий для содержания, неприхотливы и отлично себя чувствуют в одиночестве.

В то же время, если регулярно с ними заниматься, они быстро становятся ручными и с удовольствием взаимодействуют с хозяевами – сидит на руках, позволяют гладить. Хомяки даже реагируют на свое имя, выбегают, когда его зовут. А если озадачиться дрессировкой, то хомячки с удовольствием встают на задние лапки, садятся и по команде бегут на руки.

Декоративные крысы

Фото: pixabay

Последнее веяние моды среди домашних любимцев. Сейчас популярно держать этих грызунов, но некоторые относятся с осторожностью. Хотя многие хозяева декоративных крыс делятся мнением, что как домашние животные для детей они очень милые и забавные. Хвостатые зверьки встречаются разнообразных окрасов, есть даже бесшерстные. Специалисты рекомендуют заводить сразу двух однополых крыс. В компании им комфортнее переносить неволю. Но оставлять без присмотра вне клетки не рекомендуется. Крысы способны погрызть все, что попадется у них на пути, если выберутся из заточения.

При этом замечено, что, если с малого возраста этих животных часто брать в руки, они быстро станут ручными.

Такие домашние питомцы подойдут семьям, которые часто бывают в разъездах. Если планируется поездка на несколько дней, зверька спокойно можно оставить в клетке одного, главное, чтобы в ней было достаточно воды и еды.

Шиншиллы

Еще один активный и любопытный домашний грызун – шиншиллы. Эти подвижные зверьки очень популярны уже долгое время в квартирах и домах любителей милых животных.

Эти животные – близкие родственники морским свинкам. Совершенно неприхотливы и, несмотря на экзотическое происхождение, не требуют больших расходов и много времени на содержание.

Фото: pixabay

Веселый зверек станет отличным домашним животным для детей. Шиншилл можно погладить, почесать, но нужно понимать, что этот зверек не будет часами сидеть у вас на руках. В любом случае совсем маленькие члены семьи будут с удовольствием кормить шиншилл их любимым лакомством – сухофруктами и с любопытством наблюдать за ними. Но категорически нельзя давать им печенье, сладкие булочки с ванилином, жареные семечки и орешки, мюсли с высоким содержанием различных добавок, свежие овощи и фрукты.

Существуют разновидности – малые длиннохвостые шиншиллы и большие короткохвостые шиншиллы. У шиншилл отсутствуют потовые и сальные железы, что избавляет зверьков от неприятного запаха, но из-за этого при попадании в воду мех сразу намокает и животное не может держаться на поверхности.

Одомашненные ежи

Такой вид декоративных ежей был выведен специально для содержания в домашних условиях. Это еще один питомец для тех, у кого мало свободного времени.

В отличие от своих диких сородичей, декоративные ежи довольно контактные зверьки. Они доверчивы и не слишком пугливы. Также хорошо ежи уживаются с другими домашними животными, такими как коты, крысы и даже собаки.

Декоративных ежей легко приучить к рукам. Они с удовольствием будут общаться с людьми. При этом в отсутствие хозяев животные совершенно не станут тосковать. Ежики прекрасно чувствуют себя в одиночестве, особенно если их клетка оборудована различными развлечениями. Ушастые зверьки любят играть с мячиком или удочкой.

Лучше всего приобрести ежика в зоомагазине или в питомнике. Некоторые люди заблуждаются и считают, что можно подобрать ежика на улице и приручить его. К сожалению, дикие ежи совершенно не приспособлены к жизни в домашних условиях. Это дикие зверьки, которые предпочитают вести обособленный стиль жизни на воле.

Кролик

Декоративные кролики – милые и забавные зверьки, любимцы многих детей и взрослых. Они отличаются от более привычных кошек и собак особенностями поведения и питания, но тоже привязываются к людям и с удовольствием с ними общаются.

По сравнению с кошками и собаками расходы на содержание кроликов значительно меньше. К тому же эти животные почти не шумят, легко приспосабливаются к обитанию в квартире и живут около 8-12 лет.

Фото: pixabay

Для того, чтобы кролик не пакостил и удовлетворил свой рефлекс, ему нужно создать условия: просторный домик, сено и жевательные игрушки. В противном случае он начнет грызть мебель и электрические шнуры.

При том что кролики охотно контактируют с людьми, они довольно робкие животные. Первое время в новом доме им нужно привыкнуть к его обитателям и убедиться в своей безопасности. В то же время с ними вовсе необязательно играть: можно просто держать его в поле зрения, пока вы находитесь в одной комнате с животным. А в теплое время года кролик при наличии прививок может составить вам компанию на прогулке. Кролику достаточно проводить на свободе по два-три часа в день.

Кролики – социальные существа, их можно содержать парами или небольшими группами. При этом лучше подбирать однополые компании или кастрировать животных.

Улитки

Забавные и бесшумные улитки давно завоевали популярность в качестве неприхотливых домашних любимцев. За их жизнедеятельностью интересно наблюдать. Они прекрасно себя чувствуют в руках хозяев, к тому же контакт с улитками не вызывает аллергических реакций.

Фото: pixabay

Сухопутные улитки были одомашнены полвека назад, а распространились в качестве домашних питомцев буквально в последние 20 лет. За это время определились самые популярные виды домашних улиток – ахатины и архахатины. Этому способствовало удобство их содержания: улитка не пахнет, практически не шумит и не линяет, живет в ограниченном объеме контейнера и ничего не портит в доме.

Как сделать так, чтобы тропической гостье комфортно жилось в домашних условиях?

Уход за улитками, в частности, самыми распространенными улитками ахатин, несложен, но требует соблюдения определенных условий. В первую очередь нужно обеспечить подходящий террариум, поддерживать нужную температуру и влажность, а также регулярно кормить и убирать за питомцами.

Черепахи

Черепаха – хороший питомец для человека, которому достаточно лишь наблюдать за своим домашним животным. Черепахи не нуждаются в общении с хозяином и прекрасно себя чувствуют в одиночестве. Но есть одно но – эта популярная рептилия требует для своего содержания подходящих условий.

Фото: pixabay

Сухопутной черепахе необходим террариум с постоянной температурой и ультрафиолетовой лампой, а для водоплавающей – акватеррариум с чистой водой, постоянной температурой и участком суши с мостиком и ультрафиолетовой лампой.

Фото: pixabay

Это обеспечит потребности животного в тепле, свете и воде, а также в правильном питании. На этом внимание к этому виду животного практически заканчивается. Необходимо поддерживать уход и ежедневное питание. Поэтому это одна из самых популярных рептилий, которых выбирают в качестве домашних питомцев.

Ящерицы

Ящерицы уже давно пользуются огромной популярностью и все чаще входят в дома в качестве любимцев семьи. Это весьма редкие питомцы и подходят для людей, которым достаточно лишь наблюдать за своим домашним животным.

Но снова нужно озадачиться средой существования для заморского зверька: просторный и чистый террариум с постоянным температурным режимом, вентиляцией и ультрафиолетовой лампой.

В этом случае вы обретете не только друга, но и украшение вашего интерьера. Ящерицы бывают очень красивы, с яркой шкуркой и невероятными глазами. Выглядывая из своих жилищ, они непременно порадуют своих владельцев и восхитят гостей.

Фото: pixabay

Питание ящерицы зависит от вида вашего питомца. Есть всеядные особи, которые могут питаться как насекомыми, так и растительной пищей. А существуют насекомоядные, основу рациона которых составляют такие насекомые, как сверчки, тараканы, мучные черви, саранча. Молодых ящериц кормят каждый день, взрослых – 3-4 раза в неделю.

У травоядных ящериц кормление по большому счету состоит из свежих фруктов, овощей и зелени – морковь, кабачки, огурцы, капуста, яблоки, груши и виноград. Иногда необходимо давать витаминные добавки.

Муравьиная ферма

Муравьиная ферма может быть интересным домашним питомцем, особенно для тех, кто ценит наблюдение за природой и кому важен несложный уход. Муравьи неприхотливы, но требуют кормления, увлажнения среды обитания. Нужен террариум с подходящей средой обитания для муравьев в условиях квартиры.

Фото: pixabay

Муравьев не рекомендуется лишний раз тревожить, переносить с места на место и иначе беспокоить, этот вариант завести дома живность для занятых людей – идеальный. За этими насекомыми даже не придется убирать, муравьи сами за собой выносят мусор, и его крайне мало.

Муравьиная семья – сложная социальная группа. В каждой – развитая система коммуникации и четкое разделением труда. Наблюдать за муравьиной колонией очень интересно, и совсем не обязательно проводить много времени у муравейника в лесу. Муравьиная ферма подойдет даже тем, у кого никогда не было живности в доме.

В подходящих условиях муравьишки будут радовать вас и ваших детей много лет.

Аквариумные рыбки

Завершая список идеальных питомцев для занятых людей, нельзя не упомянуть об аквариумных рыбках. Они абсолютно не нуждаются в общении с человеком и требуют минимального ухода. При обустройстве "жилища" оснастите резервуар системой фильтрации и аэрации. Тогда будет необходимо только ежедневно кормить рыбок и по мере надобности чистить фильтр. Если будет нужно оставить рыбок на пару дней, они спокойно переживут ваше отсутствие при условии достаточных запасов корма.

Фото: pixabay

Можно обратить внимание на неприхотливых аквариумных рыбок, не требующих много времени на уход, – это гуппи, данио, моллинезии, меченосцы, тернеции, петушки, сомики (коридорасы и анциструсы). Эти рыбки хорошо подходят не только для начинающих аквариумистов, так как они выносливы и не очень требовательны к условиям содержания, но и для слишком занятых.

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