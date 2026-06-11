Сколько стоит взять домой питомца: чек-лист расходов на кошку и собаку

Стоимость лечения домашних животных в Казахстане иногда выше цен на медуслуги для людей, заявили аналитики. Содержать питомца становится с каждым годом дороже. Наиболее заметное удорожание произошло за последние шесть лет. Сколько денег уходит на четвероногого любимца, разбирался Zakon.kz.

Казахстанцы стали тратить больше денег на домашних питомцев. При этом хозяева не покупают любимцам дополнительные вкусняшки или аксессуары, просто все подорожало. Цены выросли и на питание, и на вещи, и на лечение.

Цены на диагностику и лечение домашних животных

Аналитики EnergyProm провели ценовой срез ветеринарных услуг в Алматы и Астане. Оказалось, стоимость лечения домашних животных близка, а порой даже превышает цены на медицинские процедуры для людей. К примеру, первичный прием у врача-терапевта для питомца варьируется от 3 до 10 тысяч тенге. Если на осмотре выяснится, что кошке или собаке требуется узкий специалист, хозяевам придется заплатить еще от семи тысяч.

Ветеринария в Казахстане последние несколько лет активно развивалась, и теперь в крупных городах принимают пациентов не только ветеринарные терапевты и хирурги, но и ортопеды, эндокринологи, окулисты и репродуктологи. Они берут от 15 тысяч тенге за прием.

Диагностика заболеваний домашних животных – отдельная и значительная статья затрат. Особенно когда речь идет об инструментальных обследованиях, таких как УЗИ, рентген или компьютерная томография. Цены на эти услуги варьируются от 4 до 70 тысяч тенге.

Во время исследования не каждый питомец готов лежать смирно, поэтому некоторые процедуры делают под общей анестезией, которая обойдется еще в 10-15 тысяч. Далее начинаются траты непосредственно на покупку препаратов и лечение.

Для здоровых животных самыми дорогими ветуслугами являются стерилизация и кастрация. Они оцениваются в зависимости от пола и веса. Средние суммы составляют от 9 до 80 тысяч.

Какие расходы на здоровье животного надо учитывать, рассказал редакции Zakon.kz терапевт-дерматолог, специализирующийся на лечении кошек и собак, Алексей Лыткин.

"Первое – это, конечно, комплексное обследование питомца. Если мы говорим про возраст питомца после года, то ежегодное обследование включает в себя обязательно УЗИ-диагностику, общий биохимический анализ крови и осмотр терапевта. По стоимости это где-то в среднем выходит 40-50 тысяч в год, если мы говорим про состояние здоровья, когда питомец стабилен. Это касается собак и кошечек. Надо дополнительно учитывать обязательно ежегодные вакцинации питомца – в среднем сейчас они по городу Алматы от 14 до 21 тысячи. Плюс дополнительно идет дегельминтизация, то есть раз в три месяца питомца обязательно обрабатывают от глистов. Также необходимо брать в расчет чипирование питомцев, оно в клиниках стоит плюс-минус от 10 тысяч", – поделился информацией Алексей Лыткин.

За последние пять лет уровень ветеринарной медицины в Казахстане вырос на порядок, говорит Алексей. Наши ветврачи получают более качественное образование у коллег из Европы и России. Следовательно, цены на услуги ветеринары повысили в среднем от 25% до 40%. Правда, не на все направления. К подорожавшим относится, например, стоматология.

"Она подорожала очень сильно, потому что появились высококвалифицированные специалисты и дорогостоящее оборудование. На этом фоне и спектр услуг стал шире. Если раньше стандартно стоила процедура чистки зубов питомцу от камня, от налета, 30-40 тысяч, то сейчас это 80-120 тысяч тенге – средний ценник, это с лечением с рентген-диагностикой, то есть все как в человеческой медицине, один в один. Кроме того, подорожание у нас идет на гастроэнтерологию, потому как стал доступен более широкий спектр анализов. Где-то 30-60 тысяч стоит диагностика, если говорим про гастроэнтерологию. Конечно, и хирургические манипуляции различные подорожали: операции, связанные с костями, с позвоночником. Еще пять лет назад для нас это ноу-хау было, а сейчас рутинная процедура стандартной, топовой клиники", – отметил Алексей Лыткин.

Становятся дороже не только медуслуги, но и товары первой необходимости. Жительница Алматы Ксения Поляница уже семь лет заведует собственным зоомагазином. Бизнесвумен заметила: стоимость некоторых позиций у поставщиков с 2020 года увеличилась вдвое.

"Мы магазин открыли в 2019 году. С тех пор цена поменялась очень сильно. Первая волна повышения стоимости была во время коронавируса, и тогда же случился дефицит товаров, особенно по наполнителям. Границы закрылись же, и цены сильно подняли, не было никаких акций, фирмы скидки не давали. В 2022 году цены поднялись на 150% примерно. Вот на примере одного корма для кошек: он в продаже был 3200, сейчас стоит 5700, и постоянно, каждые полгода, цена поднимается. Это хорошо, если только раз в полгода, а не чаще. Поднимается цена на 10%, на 15%, на 5%, максимально – на 20. В связи с тем, что поднятия были частые, за последние пять лет цена раза в два в среднем выросла – это по сухому корму. А коснулось вообще всего рынка: влажных кормов, наполнителей и прочего", – сказала Ксения Поляница.

Бизнес-леди поясняет: многие события сказываются на ценах потому, что по этой категории товаров наша страна сильно зависит от импорта. Собственной продукции для домашних животных в Казахстане нет.

"Любую проблему мы чувствуем на ценах. Дело в том, что у нас нет совсем казахстанского производства кормов, они никакую долю рынка не занимают. Если какие-то фирмы появляются, которые что-то делают, то они, скорее всего, сырье, упаковку или расходные материалы закупают в Китае за доллары. И нам порой выгоднее работать с теми, кто напрямую из Китая завозит. У нас есть, кстати, такой а-ля казахстанский бренд, на самом деле эта компания просто в Китае запустила линию и сюда везет. То есть корм делается в Китае под маркой "Сделано в Казахстане", и фирма сама это не скрывает, корм качественный, его хорошо покупают", – добавила хозяйка зоомагазина.

По ее словам, прежде всего дорожают корма, следом – наполнители для кошачьих лотков. Цены на витамины и аксессуары тоже берут новые высоты, но не так часто. Стоимость привязана к курсу иностранной валюты.

"Если товары из России, влияет рубль. Если из Китая – доллар. Растет курс – соответственно, приход становится дороже. Больше всех страдают товары, которые уходят каждый день", – подчеркнула Ксения Поляница.

Алматинец Сергей Коршунов держит двух собак и кота. Животные дружно живут на территории частного дома. Мужчина посчитал: на четвероногих членов семьи тратит примерно 200 тысяч в месяц.

"Раз в месяц езжу на оптовку, загружаю полный багажник. Покупаю для собак два мешка сухого корма за 50 тысяч каждый, в них по 20 килограммов, вдобавок беру 10 килограммов костей на бульон и 10 килограммов макарон. С котом легче: ему покупаю две упаковки сухого корма по два килограмма и 60 пачек влажного. Иногда чем-нибудь из своей еды подкармливаем. Если все сложить, выходит около 150 тысяч. Если забираю последние пакеты, знакомый продавец отдает немного дешевле. Бывает, в 145 тысяч укладываюсь, но меньше еще не получалось. Плюс полтинник – на медпроцедуры", – изложил Сергей.

Расходы на животных у всех индивидуальны. Чем больше любовь, тем выше сумма в чеке.

"Траты зависят от того, какое место в сердце хозяина занимает его питомец. Чем сильнее любят своих кошек, собак хозяева, тем больше они готовы тратить. Многие относятся к домашнему любимцу, как к ребенку, называют "моя доча" или "сынуля". Такие покупатели, конечно, самые любимые. Они не скупятся на те же корма, лакомства, игрушки и так далее, выбирают самое-самое лучшее, как себе. Но если это питомец, которого заводили дети, на него меньше тратят. Бывают клиенты, которые держат собаку большую и покупают дорогой корм, мешок которого 70 тысяч стоит. Правда, такие люди больше исключение из правил, потому что город и в основном кошатники у нас". Хозяйка зоомагазина Ксения Поляница

Список самого необходимого

Разберем базовый минимум для наиболее популярных домашних питомцев: собаки и кошки. Чтобы поселить у себя дома хотя бы котенка, для него, как для ребенка из роддома, нужен целый набор вещей. В перечень обязательных товаров входит и еда.