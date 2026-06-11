#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Статьи

Сколько стоит взять домой питомца: чек-лист расходов на кошку и собаку

Сколько стоит содержать кошку и собаку в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 12:22 Фото: pexels
Стоимость лечения домашних животных в Казахстане иногда выше цен на медуслуги для людей, заявили аналитики. Содержать питомца становится с каждым годом дороже. Наиболее заметное удорожание произошло за последние шесть лет. Сколько денег уходит на четвероногого любимца, разбирался Zakon.kz.

Казахстанцы стали тратить больше денег на домашних питомцев. При этом хозяева не покупают любимцам дополнительные вкусняшки или аксессуары, просто все подорожало. Цены выросли и на питание, и на вещи, и на лечение.

Цены на диагностику и лечение домашних животных

Аналитики EnergyProm провели ценовой срез ветеринарных услуг в Алматы и Астане. Оказалось, стоимость лечения домашних животных близка, а порой даже превышает цены на медицинские процедуры для людей. К примеру, первичный прием у врача-терапевта для питомца варьируется от 3 до 10 тысяч тенге. Если на осмотре выяснится, что кошке или собаке требуется узкий специалист, хозяевам придется заплатить еще от семи тысяч.

Ветеринария в Казахстане последние несколько лет активно развивалась, и теперь в крупных городах принимают пациентов не только ветеринарные терапевты и хирурги, но и ортопеды, эндокринологи, окулисты и репродуктологи. Они берут от 15 тысяч тенге за прием.

Диагностика заболеваний домашних животных – отдельная и значительная статья затрат. Особенно когда речь идет об инструментальных обследованиях, таких как УЗИ, рентген или компьютерная томография. Цены на эти услуги варьируются от 4 до 70 тысяч тенге.

Во время исследования не каждый питомец готов лежать смирно, поэтому некоторые процедуры делают под общей анестезией, которая обойдется еще в 10-15 тысяч. Далее начинаются траты непосредственно на покупку препаратов и лечение.

Для здоровых животных самыми дорогими ветуслугами являются стерилизация и кастрация. Они оцениваются в зависимости от пола и веса. Средние суммы составляют от 9 до 80 тысяч.

Стоимость медуслуг для кошек и собак в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 12:22

Фото: Zakon.kz

Какие расходы на здоровье животного надо учитывать, рассказал редакции Zakon.kz терапевт-дерматолог, специализирующийся на лечении кошек и собак, Алексей Лыткин.

"Первое – это, конечно, комплексное обследование питомца. Если мы говорим про возраст питомца после года, то ежегодное обследование включает в себя обязательно УЗИ-диагностику, общий биохимический анализ крови и осмотр терапевта. По стоимости это где-то в среднем выходит 40-50 тысяч в год, если мы говорим про состояние здоровья, когда питомец стабилен. Это касается собак и кошечек. Надо дополнительно учитывать обязательно ежегодные вакцинации питомца – в среднем сейчас они по городу Алматы от 14 до 21 тысячи. Плюс дополнительно идет дегельминтизация, то есть раз в три месяца питомца обязательно обрабатывают от глистов. Также необходимо брать в расчет чипирование питомцев, оно в клиниках стоит плюс-минус от 10 тысяч", – поделился информацией Алексей Лыткин.

За последние пять лет уровень ветеринарной медицины в Казахстане вырос на порядок, говорит Алексей. Наши ветврачи получают более качественное образование у коллег из Европы и России. Следовательно, цены на услуги ветеринары повысили в среднем от 25% до 40%. Правда, не на все направления. К подорожавшим относится, например, стоматология.

"Она подорожала очень сильно, потому что появились высококвалифицированные специалисты и дорогостоящее оборудование. На этом фоне и спектр услуг стал шире. Если раньше стандартно стоила процедура чистки зубов питомцу от камня, от налета, 30-40 тысяч, то сейчас это 80-120 тысяч тенге – средний ценник, это с лечением с рентген-диагностикой, то есть все как в человеческой медицине, один в один. Кроме того, подорожание у нас идет на гастроэнтерологию, потому как стал доступен более широкий спектр анализов. Где-то 30-60 тысяч стоит диагностика, если говорим про гастроэнтерологию. Конечно, и хирургические манипуляции различные подорожали: операции, связанные с костями, с позвоночником. Еще пять лет назад для нас это ноу-хау было, а сейчас рутинная процедура стандартной, топовой клиники", – отметил Алексей Лыткин.

Становятся дороже не только медуслуги, но и товары первой необходимости. Жительница Алматы Ксения Поляница уже семь лет заведует собственным зоомагазином. Бизнесвумен заметила: стоимость некоторых позиций у поставщиков с 2020 года увеличилась вдвое.

"Мы магазин открыли в 2019 году. С тех пор цена поменялась очень сильно. Первая волна повышения стоимости была во время коронавируса, и тогда же случился дефицит товаров, особенно по наполнителям. Границы закрылись же, и цены сильно подняли, не было никаких акций, фирмы скидки не давали. В 2022 году цены поднялись на 150% примерно. Вот на примере одного корма для кошек: он в продаже был 3200, сейчас стоит 5700, и постоянно, каждые полгода, цена поднимается. Это хорошо, если только раз в полгода, а не чаще. Поднимается цена на 10%, на 15%, на 5%, максимально – на 20. В связи с тем, что поднятия были частые, за последние пять лет цена раза в два в среднем выросла – это по сухому корму. А коснулось вообще всего рынка: влажных кормов, наполнителей и прочего", – сказала Ксения Поляница.

Бизнес-леди поясняет: многие события сказываются на ценах потому, что по этой категории товаров наша страна сильно зависит от импорта. Собственной продукции для домашних животных в Казахстане нет.

"Любую проблему мы чувствуем на ценах. Дело в том, что у нас нет совсем казахстанского производства кормов, они никакую долю рынка не занимают. Если какие-то фирмы появляются, которые что-то делают, то они, скорее всего, сырье, упаковку или расходные материалы закупают в Китае за доллары. И нам порой выгоднее работать с теми, кто напрямую из Китая завозит. У нас есть, кстати, такой а-ля казахстанский бренд, на самом деле эта компания просто в Китае запустила линию и сюда везет. То есть корм делается в Китае под маркой "Сделано в Казахстане", и фирма сама это не скрывает, корм качественный, его хорошо покупают", – добавила хозяйка зоомагазина.

По ее словам, прежде всего дорожают корма, следом – наполнители для кошачьих лотков. Цены на витамины и аксессуары тоже берут новые высоты, но не так часто. Стоимость привязана к курсу иностранной валюты.

"Если товары из России, влияет рубль. Если из Китая – доллар. Растет курс – соответственно, приход становится дороже. Больше всех страдают товары, которые уходят каждый день", – подчеркнула Ксения Поляница.

Алматинец Сергей Коршунов держит двух собак и кота. Животные дружно живут на территории частного дома. Мужчина посчитал: на четвероногих членов семьи тратит примерно 200 тысяч в месяц.

"Раз в месяц езжу на оптовку, загружаю полный багажник. Покупаю для собак два мешка сухого корма за 50 тысяч каждый, в них по 20 килограммов, вдобавок беру 10 килограммов костей на бульон и 10 килограммов макарон. С котом легче: ему покупаю две упаковки сухого корма по два килограмма и 60 пачек влажного. Иногда чем-нибудь из своей еды подкармливаем. Если все сложить, выходит около 150 тысяч. Если забираю последние пакеты, знакомый продавец отдает немного дешевле. Бывает, в 145 тысяч укладываюсь, но меньше еще не получалось. Плюс полтинник – на медпроцедуры", – изложил Сергей.

Расходы на животных у всех индивидуальны. Чем больше любовь, тем выше сумма в чеке.

"Траты зависят от того, какое место в сердце хозяина занимает его питомец. Чем сильнее любят своих кошек, собак хозяева, тем больше они готовы тратить. Многие относятся к домашнему любимцу, как к ребенку, называют "моя доча" или "сынуля". Такие покупатели, конечно, самые любимые. Они не скупятся на те же корма, лакомства, игрушки и так далее, выбирают самое-самое лучшее, как себе. Но если это питомец, которого заводили дети, на него меньше тратят. Бывают клиенты, которые держат собаку большую и покупают дорогой корм, мешок которого 70 тысяч стоит. Правда, такие люди больше исключение из правил, потому что город и в основном кошатники у нас".Хозяйка зоомагазина Ксения Поляница

Список самого необходимого

Разберем базовый минимум для наиболее популярных домашних питомцев: собаки и кошки. Чтобы поселить у себя дома хотя бы котенка, для него, как для ребенка из роддома, нужен целый набор вещей. В перечень обязательных товаров входит и еда.

  • Корм сухой – от 2000 тенге за пакет (в среднем – 3700 тенге за килограмм).
  • Корм влажный – от 200 тенге за пакетик.
  • Миски поилки – от 500 тенге.
  • Лоток (туалет) – от 2500 тенге.
  • Лопатка для лотка – от 500 тенге.
  • Наполнитель – 2300-2500 тенге за упаковку (но ее на месяц не хватит, надо две).
  • Когтеточка – от 5000 тенге.
  • Лежанка – от 4500 тенге.
  • Игрушки – от 300 тенге.
  • Переноска – от 5000 тенге.

Крытый лоток, домик и паспорт для поездок за рубеж – это уже роскошный максимум, на который раскошеливаются далеко не все хозяева.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 12:22
Названы породы кошек, идеально подходящие для путешествий

По подсчетам Ксении, минимально 30 тысяч тенге надо иметь, чтобы взять котенка под опеку.

"Для собак: лежанка, миски, поилки, корма, какие-то игрушки тоже, но собаки с удовольствием и с палками играют, и с мячами обычными. То есть они не настолько привередливые, как кошки, в этом. Лакомства, если хозяин готов тратиться. У собак лежанки подороже – в районе шести тысяч, миски – от 700 тенге, пеленки – 200 тенге за штуку. Прежде чем брать в дом животное, нужно просчитать, сколько будете тратить на корм, чем требуется кормить, сколько питомец съедает примерно. На мешках от производителей написано: вес животного, возраст и сколько он должен кушать по суточной норме порционно", – подсказывает Ксения Поляница.
При должной заботе о кошке на нее будет уходить от 20 до 35 тысяч в месяц. В эту сумму включены корма, игрушки, дегельминтизация и другие медобработки. Если питомец заболеет, расходы могут резко вырасти.
"Содержать собаку намного дороже. Они больше кушают, корма обходятся дороже: и по цене, и по объему. Если мы говорим про крупных собак, допустим, свыше 40 килограммов, содержание в среднем может быть условно от 35 до 75-80 тысяч тенге. Это я считаю корма, дегельминтизацию и так далее. А вот если, например, описать маленьких собак, до 10 килограммов, для них корма могут от 25 тысяч начинаться в клиниках. Содержание средних собак, к примеру, от 10 до 20 килограммов может в районе 32 тысяч начинаться. Вот примерный сегмент, потому что все индивидуально, нельзя сказать точно, какой корм подойдет. Здесь обособить какую-то ценовую градацию очень сложно. Тут волен каждый дополнительно вкусняшки своему питомцу покупать, а их можно взять и за 10, и за 15 тысяч".Терапевт-дерматолог, специализирующийся лечении кошек и собак, Алексей Лыткин

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 12:22
Идеальные породы собак для пожилых людей

Есть ли смысл покупать более дорогой корм?

Этот вопрос нередко вызывает споры между хозяевами животных. А эксперты сходятся во мнении, что на питании животных, как и на своем, экономить не стоит.

"Конечно, цена – это качество, но не все корма подходят индивидуально питомцу, здесь выбор делается, исключительно исходя из разных факторов. Во-первых, по породе. Во-вторых, по предпочтениям, связанным с желудочно-кишечным трактом. Дешевые корма – они бакалейные, в них фактически ничего нет полезного для питомца. Это можно так сравнить с нашим фастфудом. Условно, вы поели, насытились, но какой-то пользы вы от этого не получили, как в макро-, так и в микроэлементах. Поэтому всегда стоит сегмент кормов подбирать выше ценовой градации бакалейных. Бакалейные продаются в любом магазине, в крупных торговых сетях. Специализированные корма в основном продают именно в ветеринарных учреждениях и зоомагазинах", – резюмировал Алексей Лыткин.
Говорить о выгоде содержания кошки или собаки неприемлемо. Это не инвестиция в доход, а визуальное и тактильное удовольствие для хозяина.
"Если рассматривать животное как финансовый актив, то для большинства владельцев кошка или собака подразумевает только расходы. Неизбежны траты на питание, ветеринарные услуги, самые необходимые аксессуары, а при полетах за границу – на оформление паспорта, страховку или на передержку – если животное остается на родине без хозяина. Собака для охраны – да, приносит пользу, которую можно измерить в деньгах, так же, как и собака-поводырь. В остальных случаях лишь моральное удовлетворение, которое сравнить с помощью профессионального психолога, конечно, трудно", – полагает экономист Бакытберген Токтасынов.

Численность питомцев в Казахстане существенно увеличилась. По крайней мере, стало больше зарегистрированных. Прирост можно увидеть в информационной системе учета животных TANBA.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 12:22
Сильнее наказывать за жестокое обращение с животными начнут в Казахстане
Специалисты призывают материально подготовиться перед тем, как принимать в семью питомца, и ни в коем случае не брать его "на авось". Любимцу надо обеспечить комфортные условия, тогда он будет лечить душу хозяину. Людям необходимо понимать, что даже маленький зверек в доме – это огромная ответственность. Период с животными – яркие страницы в нашей биографии, а мы для них – вся жизнь!
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Как помочь питомцу пережить салю
14:43, 29 декабря 2023
Животные тоже в стрессе: как успокоить собаку и кошку во время салютов
Учет домашних животных
18:07, 03 августа 2023
Чип, браслет, ошейник, бирка или тату: с 1 сентября собаки и кошки подлежат учету путем мечения
Паводки, Казахстан, новые дома, стоимость
13:03, 02 апреля 2024
Сколько будет стоить каждый новый дом для пострадавших от паводков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер об обращении Асаубаевой
14:14, Сегодня
"Шахматы не приоритетный вид спорта": инспектор ФИДЕ о скандале вокруг Асаубаевой
Асу Алмабаев
14:03, Сегодня
Алмабаев "переедет" обидчика бойцов из Казахстана в Баку: что даст Асу бой с Джонсоном
Сборная Казахстана начинает новый цикл: чего ждать от команды Байсуфинова в Лиге наций
13:46, Сегодня
Казахстанские футболисты начинают новый цикл: чего ждать от команды Байсуфинова в Европе
&quot;Интеллект не в приоритете?&quot;: Асаубаева удивилась отношению министерства спорта к шахматам
13:13, Сегодня
"Интеллект не в приоритете?": Асаубаева удивилась отношению министерства спорта к шахматам
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: