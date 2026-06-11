Сколько стоит взять домой питомца: чек-лист расходов на кошку и собаку
Казахстанцы стали тратить больше денег на домашних питомцев. При этом хозяева не покупают любимцам дополнительные вкусняшки или аксессуары, просто все подорожало. Цены выросли и на питание, и на вещи, и на лечение.
Цены на диагностику и лечение домашних животных
Аналитики EnergyProm провели ценовой срез ветеринарных услуг в Алматы и Астане. Оказалось, стоимость лечения домашних животных близка, а порой даже превышает цены на медицинские процедуры для людей. К примеру, первичный прием у врача-терапевта для питомца варьируется от 3 до 10 тысяч тенге. Если на осмотре выяснится, что кошке или собаке требуется узкий специалист, хозяевам придется заплатить еще от семи тысяч.
Диагностика заболеваний домашних животных – отдельная и значительная статья затрат. Особенно когда речь идет об инструментальных обследованиях, таких как УЗИ, рентген или компьютерная томография. Цены на эти услуги варьируются от 4 до 70 тысяч тенге.
Во время исследования не каждый питомец готов лежать смирно, поэтому некоторые процедуры делают под общей анестезией, которая обойдется еще в 10-15 тысяч. Далее начинаются траты непосредственно на покупку препаратов и лечение.
Для здоровых животных самыми дорогими ветуслугами являются стерилизация и кастрация. Они оцениваются в зависимости от пола и веса. Средние суммы составляют от 9 до 80 тысяч.
Какие расходы на здоровье животного надо учитывать, рассказал редакции Zakon.kz терапевт-дерматолог, специализирующийся на лечении кошек и собак, Алексей Лыткин.
"Первое – это, конечно, комплексное обследование питомца. Если мы говорим про возраст питомца после года, то ежегодное обследование включает в себя обязательно УЗИ-диагностику, общий биохимический анализ крови и осмотр терапевта. По стоимости это где-то в среднем выходит 40-50 тысяч в год, если мы говорим про состояние здоровья, когда питомец стабилен. Это касается собак и кошечек. Надо дополнительно учитывать обязательно ежегодные вакцинации питомца – в среднем сейчас они по городу Алматы от 14 до 21 тысячи. Плюс дополнительно идет дегельминтизация, то есть раз в три месяца питомца обязательно обрабатывают от глистов. Также необходимо брать в расчет чипирование питомцев, оно в клиниках стоит плюс-минус от 10 тысяч", – поделился информацией Алексей Лыткин.
За последние пять лет уровень ветеринарной медицины в Казахстане вырос на порядок, говорит Алексей. Наши ветврачи получают более качественное образование у коллег из Европы и России. Следовательно, цены на услуги ветеринары повысили в среднем от 25% до 40%. Правда, не на все направления. К подорожавшим относится, например, стоматология.
"Она подорожала очень сильно, потому что появились высококвалифицированные специалисты и дорогостоящее оборудование. На этом фоне и спектр услуг стал шире. Если раньше стандартно стоила процедура чистки зубов питомцу от камня, от налета, 30-40 тысяч, то сейчас это 80-120 тысяч тенге – средний ценник, это с лечением с рентген-диагностикой, то есть все как в человеческой медицине, один в один. Кроме того, подорожание у нас идет на гастроэнтерологию, потому как стал доступен более широкий спектр анализов. Где-то 30-60 тысяч стоит диагностика, если говорим про гастроэнтерологию. Конечно, и хирургические манипуляции различные подорожали: операции, связанные с костями, с позвоночником. Еще пять лет назад для нас это ноу-хау было, а сейчас рутинная процедура стандартной, топовой клиники", – отметил Алексей Лыткин.
Становятся дороже не только медуслуги, но и товары первой необходимости. Жительница Алматы Ксения Поляница уже семь лет заведует собственным зоомагазином. Бизнесвумен заметила: стоимость некоторых позиций у поставщиков с 2020 года увеличилась вдвое.
"Мы магазин открыли в 2019 году. С тех пор цена поменялась очень сильно. Первая волна повышения стоимости была во время коронавируса, и тогда же случился дефицит товаров, особенно по наполнителям. Границы закрылись же, и цены сильно подняли, не было никаких акций, фирмы скидки не давали. В 2022 году цены поднялись на 150% примерно. Вот на примере одного корма для кошек: он в продаже был 3200, сейчас стоит 5700, и постоянно, каждые полгода, цена поднимается. Это хорошо, если только раз в полгода, а не чаще. Поднимается цена на 10%, на 15%, на 5%, максимально – на 20. В связи с тем, что поднятия были частые, за последние пять лет цена раза в два в среднем выросла – это по сухому корму. А коснулось вообще всего рынка: влажных кормов, наполнителей и прочего", – сказала Ксения Поляница.
Бизнес-леди поясняет: многие события сказываются на ценах потому, что по этой категории товаров наша страна сильно зависит от импорта. Собственной продукции для домашних животных в Казахстане нет.
"Любую проблему мы чувствуем на ценах. Дело в том, что у нас нет совсем казахстанского производства кормов, они никакую долю рынка не занимают. Если какие-то фирмы появляются, которые что-то делают, то они, скорее всего, сырье, упаковку или расходные материалы закупают в Китае за доллары. И нам порой выгоднее работать с теми, кто напрямую из Китая завозит. У нас есть, кстати, такой а-ля казахстанский бренд, на самом деле эта компания просто в Китае запустила линию и сюда везет. То есть корм делается в Китае под маркой "Сделано в Казахстане", и фирма сама это не скрывает, корм качественный, его хорошо покупают", – добавила хозяйка зоомагазина.
По ее словам, прежде всего дорожают корма, следом – наполнители для кошачьих лотков. Цены на витамины и аксессуары тоже берут новые высоты, но не так часто. Стоимость привязана к курсу иностранной валюты.
"Если товары из России, влияет рубль. Если из Китая – доллар. Растет курс – соответственно, приход становится дороже. Больше всех страдают товары, которые уходят каждый день", – подчеркнула Ксения Поляница.
Алматинец Сергей Коршунов держит двух собак и кота. Животные дружно живут на территории частного дома. Мужчина посчитал: на четвероногих членов семьи тратит примерно 200 тысяч в месяц.
"Раз в месяц езжу на оптовку, загружаю полный багажник. Покупаю для собак два мешка сухого корма за 50 тысяч каждый, в них по 20 килограммов, вдобавок беру 10 килограммов костей на бульон и 10 килограммов макарон. С котом легче: ему покупаю две упаковки сухого корма по два килограмма и 60 пачек влажного. Иногда чем-нибудь из своей еды подкармливаем. Если все сложить, выходит около 150 тысяч. Если забираю последние пакеты, знакомый продавец отдает немного дешевле. Бывает, в 145 тысяч укладываюсь, но меньше еще не получалось. Плюс полтинник – на медпроцедуры", – изложил Сергей.
Расходы на животных у всех индивидуальны. Чем больше любовь, тем выше сумма в чеке.
"Траты зависят от того, какое место в сердце хозяина занимает его питомец. Чем сильнее любят своих кошек, собак хозяева, тем больше они готовы тратить. Многие относятся к домашнему любимцу, как к ребенку, называют "моя доча" или "сынуля". Такие покупатели, конечно, самые любимые. Они не скупятся на те же корма, лакомства, игрушки и так далее, выбирают самое-самое лучшее, как себе. Но если это питомец, которого заводили дети, на него меньше тратят. Бывают клиенты, которые держат собаку большую и покупают дорогой корм, мешок которого 70 тысяч стоит. Правда, такие люди больше исключение из правил, потому что город и в основном кошатники у нас".Хозяйка зоомагазина Ксения Поляница
Список самого необходимого
Разберем базовый минимум для наиболее популярных домашних питомцев: собаки и кошки. Чтобы поселить у себя дома хотя бы котенка, для него, как для ребенка из роддома, нужен целый набор вещей. В перечень обязательных товаров входит и еда.
- Корм сухой – от 2000 тенге за пакет (в среднем – 3700 тенге за килограмм).
- Корм влажный – от 200 тенге за пакетик.
- Миски поилки – от 500 тенге.
- Лоток (туалет) – от 2500 тенге.
- Лопатка для лотка – от 500 тенге.
- Наполнитель – 2300-2500 тенге за упаковку (но ее на месяц не хватит, надо две).
- Когтеточка – от 5000 тенге.
- Лежанка – от 4500 тенге.
- Игрушки – от 300 тенге.
- Переноска – от 5000 тенге.
Крытый лоток, домик и паспорт для поездок за рубеж – это уже роскошный максимум, на который раскошеливаются далеко не все хозяева.
Материал по теме
По подсчетам Ксении, минимально 30 тысяч тенге надо иметь, чтобы взять котенка под опеку.
"Для собак: лежанка, миски, поилки, корма, какие-то игрушки тоже, но собаки с удовольствием и с палками играют, и с мячами обычными. То есть они не настолько привередливые, как кошки, в этом. Лакомства, если хозяин готов тратиться. У собак лежанки подороже – в районе шести тысяч, миски – от 700 тенге, пеленки – 200 тенге за штуку. Прежде чем брать в дом животное, нужно просчитать, сколько будете тратить на корм, чем требуется кормить, сколько питомец съедает примерно. На мешках от производителей написано: вес животного, возраст и сколько он должен кушать по суточной норме порционно", – подсказывает Ксения Поляница.
"Содержать собаку намного дороже. Они больше кушают, корма обходятся дороже: и по цене, и по объему. Если мы говорим про крупных собак, допустим, свыше 40 килограммов, содержание в среднем может быть условно от 35 до 75-80 тысяч тенге. Это я считаю корма, дегельминтизацию и так далее. А вот если, например, описать маленьких собак, до 10 килограммов, для них корма могут от 25 тысяч начинаться в клиниках. Содержание средних собак, к примеру, от 10 до 20 килограммов может в районе 32 тысяч начинаться. Вот примерный сегмент, потому что все индивидуально, нельзя сказать точно, какой корм подойдет. Здесь обособить какую-то ценовую градацию очень сложно. Тут волен каждый дополнительно вкусняшки своему питомцу покупать, а их можно взять и за 10, и за 15 тысяч".Терапевт-дерматолог, специализирующийся лечении кошек и собак, Алексей Лыткин
Материал по теме
Есть ли смысл покупать более дорогой корм?
Этот вопрос нередко вызывает споры между хозяевами животных. А эксперты сходятся во мнении, что на питании животных, как и на своем, экономить не стоит.
"Конечно, цена – это качество, но не все корма подходят индивидуально питомцу, здесь выбор делается, исключительно исходя из разных факторов. Во-первых, по породе. Во-вторых, по предпочтениям, связанным с желудочно-кишечным трактом. Дешевые корма – они бакалейные, в них фактически ничего нет полезного для питомца. Это можно так сравнить с нашим фастфудом. Условно, вы поели, насытились, но какой-то пользы вы от этого не получили, как в макро-, так и в микроэлементах. Поэтому всегда стоит сегмент кормов подбирать выше ценовой градации бакалейных. Бакалейные продаются в любом магазине, в крупных торговых сетях. Специализированные корма в основном продают именно в ветеринарных учреждениях и зоомагазинах", – резюмировал Алексей Лыткин.
"Если рассматривать животное как финансовый актив, то для большинства владельцев кошка или собака подразумевает только расходы. Неизбежны траты на питание, ветеринарные услуги, самые необходимые аксессуары, а при полетах за границу – на оформление паспорта, страховку или на передержку – если животное остается на родине без хозяина. Собака для охраны – да, приносит пользу, которую можно измерить в деньгах, так же, как и собака-поводырь. В остальных случаях лишь моральное удовлетворение, которое сравнить с помощью профессионального психолога, конечно, трудно", – полагает экономист Бакытберген Токтасынов.
Численность питомцев в Казахстане существенно увеличилась. По крайней мере, стало больше зарегистрированных. Прирост можно увидеть в информационной системе учета животных TANBA.