Лучшие породы собак для новичков

При выборе питомца следует обратить внимание на ряд факторов. Важно здраво оценить свою занятость, размер жилой площади и любовь к ранним прогулкам, есть ли аллергия у домочадцев, предполагаемый уровень шума от животного, сообщает Zakon.kz.

Так, новичкам-собаководам лучше обращать внимание на послушные и умные породы, не склонные к доминирующему поведению.

Бишон-фризе

Бишон-фризе (или французская болонка) – умная, живая, веселая, игривая и очень подвижная маленькая собака, обладающая всеми необходимыми качествами идеального домашнего питомца. Несмотря на обильную шерсть, порода мало линяет, поэтому подходит людям, которые не хотят регулярно убирать дом и чистить одежду. Также эти собаки способны к дрессировке, хорошо обучаются трюкам и командам. Правда, некоторые животные могут хитрить: им нужен последовательный и терпеливый тренер.

Кроме того, это отличная порода собаки для маленькой квартиры при условии, что ее выгуливают и дают время выплеснуть энергию.

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Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Милая, ласковая собака с внешностью щенка. Отличный компаньон, который спокойно уживается с другими животными, не любит одиночества и легко поддается дрессировке. Эта порода небольшая и имеет мягкий нрав. Как отмечено в публикации издания РБК Life, ухаживать за ними не очень сложно. Они неприхотливы в питании, однако не стоит кормить собак слишком много. Кавалеров не нужно стричь, а линяют они два раза в год. Эти собаки не требуют чрезмерных нагрузок, но оставлять их без физической активности (прогулок по 30–60 минут и игр) нельзя.

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Померанский шпиц

Померанского шпица легко узнать по пушистой шерсти и забавной лисьей мордочке, выражение которой напоминает улыбку. Порода может стать отличным выбором для тех, кто ищет жизнерадостного и преданного друга. Шпиц обладает пышной шерстью и после груминга или домашнего ухода становится похож на пушистое облачко на ножках. Темперамент у разных питомцев может отличаться: одни не дадут скучать, сообщая о себе всем присутствующим звонким лаем, другие флегматично и безропотно согласятся стать милой игрушкой-компаньоном для ребенка.

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Пудель

Входит в число самых умных собак. Но важно иметь в виду, что пудель нацелен на активные игры. Зато представители породы очень любят детей и не устают от их присутствия. Они хорошо относятся к другим домашним животным и не борются с другими питомцами за любовь хозяина. Собаки этой породы бывают как активными "вечными двигателями", так и спокойными. Поэтому выбрать себе пуделя смогут люди с разным характером.

Фото: pixabay

Мопс

Мопсы относятся к группе собак-компаньонов: они очень преданы хозяину. У некоторых представителей породы из-за особенностей строения головы и морды может быть ночной храп. У мопсов также могут быть проблемы со здоровьем, и это надо учитывать при выборе породы. Чем больше лишнего веса появляется у пса, тем толще становятся складки и тем труднее ему дышать. Еще за короткой шерстью легко ухаживать, но в их складках может скапливаться грязь, пыль и даже бактерии: важно регулярно протирать кожу собаки специализированными салфетками. У этих псов нет особых требований к физическим нагрузкам, что является большим преимуществом для занятых владельцев.

Фото: pixabay

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Ранее мы рассказывали, что некоторые породы кошек ничуть не уступают собакам по преданности. Ученые из Оклендского университета (Oakland University, США) доказали, что кошки даже способны привязываться к другим питомцам в доме и испытывать скорбь после расставания с ними.

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Также корреспондент Zakon.kz сообщал, что в Алматы приняли новые правила по содержанию и выгулу домашних животных. Теперь ответственность за поведение домашних животных на улице становится строже: например, запрещено оставлять питомцев без присмотра. Если вдруг владелец домашнего животного не может ухаживать за животным, тогда нужно найти ему временный приют, передать заботу третьим лицам или поселить в зоогостиницу.