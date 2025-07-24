Вайб фермеров: житель Кокшетау ведет атмосферные блоги про сельское хозяйство

Села все больше остаются без внимания, а профессия фермера меньше привлекает людей – этот антитренд решил исправить Серикбай Жаныбеков. Для этого он в соцсетях ведет крутые блоги про сельское хозяйство.

Zakon.kz побеседовал с жителем Кокшетау и узнал, что сейчас испытывает аграрный сектор и чем может быть интересен для молодежи.

Акмолинская область – лидер в Казахстане по посевной площади (5,4 млн гектаров). Она славится выращиванием зерновых и масличных культур, а также овощей. И для Серикбая Жаныбекова быть сопричастным к производству продуктов – большая честь. В 2007 году он окончил Кокшетауский сельскохозяйственный институт и все эти годы проработал на руководящих должностях в крупных холдингах, совхозах, зерновых и животноводческих хозяйствах. Несмотря на статус "белого воротничка", молодой человек вставал вместе с восходом солнца, отправлялся на поля и до самого заката трудился в поте лица наряду с другими фермерами. Он как никто другой знает, каким трудом достается хлеб и насколько это ценный ресурс, который не должен терять своей актуальности.

Фото: из личного архива Серикбая Жаныбекова

"Пять лет учился в сельхозинституте. Еще не получил диплом, меня уже пригласили на работу. Начал трудовую деятельность главным инженером в совхозе Северо-Казахстанской области. В 25 лет стал директором крупного хозяйства, которое владело 30 тыс. гектарами земли. Это было семеноводческое хозяйство в агрофирме – по площади земли оно находилось на третьем месте по стране, в холдинг входило 10 хозяйств", – вспоминает начало своего трудового пути 39-летний мужчина.

Через семь лет Серикбай Жаныбеков стал первым заместителем главного инженера этого же холдинга, а затем заместителем ТОО по переработке. Также работал директором компании по кормозаготовке. Последние четыре года возглавлял молочный завод в Петропавловске.

"Недавно приостановил работу, чтобы уделить больше времени любимому хобби – аэросъемке. Этим занимаюсь с 2018 года. Являюсь сертифицированным пилотом дронов. Сейчас в арсенале у меня шесть летательных аппаратов. Снимаю природу, города, путешествую по Казахстану на авто и мотоцикле, делюсь тревел-контентом в соцсетях. Также в целях популяризации веду агроблог про сельское хозяйство. Девять лет назад я задумался, почему про него ничего нет в Instagram. То есть пользователи рассказывали про культуру, образование, спорт. Так, будучи директором совхоза, на личной страничке показывал, как протравливаются семена, какие бывают культуры, как сеется горох и так далее. Он оказался довольно популярным, поэтому через четыре года я создал авторский проект kz_agro, запатентовал его и с нуля начал вести блоги. Теперь с высоты птичьего полета можно взглянуть на труд фермеров, как работает техника, процесс посева и уборки урожая". Серикбай Жаныбеков

Блогер считает, что сельское хозяйство должно быть главным драйвером экономики любой страны. Население земного шара растет, а вместе с ним увеличиваются потребности в продуктах. Однако, к сожалению, сегодня мало кто находит романтику в зарабатывании денег в аграрной отрасли. Оно и понятно: тяжелый труд, мизерные зарплаты, высокие риски.

"Независимо от курса доллара, цены на нефть и других ключевых событий сельское хозяйство как существовало, так и будет продолжать работать. Без продуктов никак. И достижения аграрного сектора всегда ложатся на плечи фермеров, которые трудятся в тяжелых условиях под палящим солнцем. Но у этой профессии много положительных сторон, ведь вырастить хлеб, накормить не только свою семью, а целое население – разве не повод для гордости? Чтобы как можно больше привлечь работников, я сотрудничаю с университетами, привожу студентов на практику, показываю на своем примере, насколько это важная, необходимая и очень интересная сфера. Но, к сожалению, сейчас молодежь думает иначе. Они хотят лучше работать курьерами и жить в городе, нежели водить комбайн в селе. Хотя, по сути, зарплаты не сильно разнятся". Серикбай Жаныбеков

Серикбай Жаныбеков говорит, что землю невозможно обмануть, она чувствует любое прикосновение, и здесь исключен фактор везения. Тут главенствуют законы природы, которым подчиняется человек.

"Допустим, перекупщик продает авто и ловит копейку на этом, либо строитель может сэкономить на материалах. А в сельском хозяйстве такое не работает. Если ты посеял не отборные семена, не внес удобрения в почву, пропустил полив или у тебя нет необходимой техники – ты никогда не получишь хороший урожай". Серикбай Жаныбеков

Для занятия сельским хозяйством нужны знания, желание и трудолюбие. Специалист огорчен стереотипами общества, когда считают, что на полях трудятся от безысходности, работают те, кому некуда пойти, допустим, без образования.

"Последние 15 лет именно в сферу сельского хозяйства приходят непрофильные люди, они не имеют ни образования, ни опыта. Работают по принципу: посею – уберу, что крайне неправильно. Эта отрасль – большая наука. Тут люди трудятся до мозолей, вкладывают душу, и каждое зернышко на вес золота. Как говорится в поговорке: человек, оторванный от природы, черствеет душой. А наши работники занимаются благим делом. Мало кто из посторонних задумывается, с каким трудом получены хлеб, яйца, мясо". Серикбай Жаныбеков

А тем временем фермерам приходится сталкиваться с реальными вызовами. Стоит вдуматься в эти цифры: 90% территории Казахстана находится в зоне рискованного земледелия. То есть посевы сопряжены с высокой вероятностью неурожая из-за неблагоприятных климатических условий, таких как обедненные почвы, засухи, наводнения, низкие температуры и другие природные факторы.

"Самые хорошие земли – на севере: чем ближе к границе России, тем они плодороднее. Чем южнее – почва беднее. Заниматься сельским хозяйством в принципе можно везде, но опять же к каждой земле нужен свой подход". Серикбай Жаныбеков

Перечисляя вызовы, агроблогер отметил: болезни, вредители, климат, трудности с экспортом, а также когда ставят низкие цены на сельхозпродукцию, при том что рентабельность с каждым годом уменьшается, а себестоимость увеличивается. Часто фермеры испытывают трудности из-за нашествия сайгаков.

"Сайга активно уничтожает посевы. По полям проносятся не 10-20 голов, а тысячи. И с каждым годом ее становится больше. Общество говорит, что это человек пришел на землю сайги. Таким я советую заняться сельским хозяйством и попробовать вырастить зерно, чтобы понять, какой это титанический труд. Другие советуют поставить заборы. Представьте, какие там площади? К примеру, в среднем только 400 гектаров земель нуждается в клетке по два километра с четырех сторон. Тяжело такую территорию оградить за свои средства. Никакая проволока сайгу не удержит. Мне кажется, истреблять ее тоже не нужно, а лучше контролировать по аналогии с маралами, для которых в Восточном Казахстане создают все условия". Серикбай Жаныбеков

Работа у фермеров круглогодичная. За исключением тех хозяйств, которые занимаются только растениеводством – зимой у них, как правило, тайм-аут. А вот в животноводстве нет никаких выходных.

"Что касается растениеводства, сезон на юге начинается раньше, посевная кампания стартует с февраля или марта. В Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях весенне-полевые работы начинаются в апреле, посев производится в конце апреля – начале мая. В Акмолинской области сеют с середины мая. Чем севернее, тем позже, а чем южнее, тем раньше – это из-за погодных и температурных условий. Уборка на юге сейчас уже идет. В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областях к уборке приступят в середине августа. Но серые культуры подходят раньше: овес, ячмень, горох. Сейчас идет сенокос, заготовка кормов и химпрополка. Уборка в нашем регионе начнется ближе к 20 августа. Если сухая осень, то где-то до конца сентября. Бывает, что уборка затягивается до ноября, особенно таких культур, как подсолнечник. Потому что лето у нас очень короткое, бывает, что продукты не успевают дозревать". Серикбай Жаныбеков

Главный ресурс для хозяйств – вода. Если говорить о поливе, в Акмолинской области не так сильно развита система орошения, но решением этого вопроса активно занимаются. По словам собеседника, не у всех есть открытые водоемы: одни скважину бурят, а другие добывают влагу с рек. В плане полива больше всего повезло Павлодарской и Карагандинской областям.

Житель Кокшетау поделился, что часто фермеры обращаются к нему за помощью, и благодаря авторскому проекту удалось решить множество существенных проблем.

"Очень много обращений, кто-то советуется, с чего начинать, как и что сеять, другие спрашивают, какую технику брать. Есть истории, когда фермеры неудачно закупили испорченные удобрения и удавалось их поменять на качественные. Если привести подробный пример, недавно прошла посевная кампания, мне позвонил глава крестьянского хозяйства, поделился проблемой. Оказалось, его соседи обрабатывали поля химией, по неосторожности самолет залетел на его поле. У него были всходы пшеницы, но из-за отравы все поле сожжено. Я приехал, осмотрел. Фермер был опустошен, негативно настроен и просил дать огласку в соцсетях. Я остудил его, и мы сняли контент о том, что он не сломлен, будет заново пересевать все. Это видео откликнулось в душе людей, его многие поддержали добрым словом и делом. Насколько мне известно, виновные тоже оказали помощь, и вопрос решился". Серикбай Жаныбеков

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Впрочем, как говорит Серикбай Жаныбеков, у фермера, как у самурая, нет пути, есть только цель. А это: посеять и убрать. И никакие вызовы не страшны, главное – в итоге пожимать плоды и наслаждаться их натуральным вкусом.