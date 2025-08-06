Его жизнь – яркий пример для молодежи: в Алматы простились с космонавтом Талгатом Мусабаевым

Сегодня, 6 августа, состоялось прощание с прославленным летчиком-космонавтом Талгатом Мусабаевым. Казахстанцы, государственные и общественные деятели, а также отечественные и российские коллеги проводили в последний путь героя космонавтики, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На церемонии присутствовали родные и близкие казахстанского космонавта, а также общественные деятели, политики и представители разных сфер жизни.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Перед зданием был выставлен почетный караул.

Фото: Zakon.kz

С раннего утра люди пришли, чтобы отдать дань уважения человеку, внесшему огромный вклад в развитие отечественной космонавтики.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Внучка генерала Панфилова Алуа Байкадамова также пришла проститься с летчиком-космонавтом, трижды покорившим космос.

Фото: Zakon.kz

Она произнесла теплые слова поддержки, отметив значимость заслуг космонавта.

"К сожалению, мы лично не были знакомы. Конечно, утрата очень большая. Ушел герой – герой Казахстана, герой России. Я видела, что представители "Росскосмоса" приехали почтить его память. Он многое сделал для космической науки. Прощание прошло на правительственном уровне. Для всех большой шок, потому что Талгат Амангельдиевич ушел внезапно. Это потеря и для близких, и для Казахстана. Выражаю глубокие соболезнования всем тем, кому он был родным, с кем он работал и поддерживал отношения", – сказала заместитель начальника Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана и глава Музея Боевой славы в РК, заслуженный деятель Республики Казахстан.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

После церемонии гражданской панихиды в здании Дома офицеров космонавту отдали воинские почести по поручению президента Казахстана. Играл военный оркестр, а прощальную речь произнесли на площади парка 28 гвардейцев-панфиловцев представители государства, а также иностранные коллеги.

Фото: Zakon.kz

Государственный советник РК Ерлан Карин открыл траурный митинг, зачитав телеграмму соболезнования от президента Касым-Жомарта Токаева. В письме глава государства выразил слова соболезнования в связи с кончиной Талгата Мусабаева, отметив его патриотизм и назвав выдающимся космонавтом. В письме отмечается, что Мусабаев трижды покорил космос, тем самым прославив Казахстан и внеся значительный вклад в развитие отечественной космонавтики.

Карин подчеркнул, что церемония прощания с космонавтом прошла с воинскими почестями по поручению главы государства.

"Хочу отдельно отметить, что проводить в последний путь своего товарища прибыли наши друзья – специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в космической сфере Сергей Константинович Крикалев, герои-космонавты Олег Дмитриевич Кононенко, Анатолий Павлович Арцебарский. Большое вам спасибо", – добавил Государственный советник Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Также с прощальным словом выступил первый казахстанский космонавт Токтар Аубакиров, выразив соболезнование семье Талгата Мусабаева.

"Виктория Вольдемаровна, я просто не могу воспринять, что так случилось. То, что случилось, это какая-то ошибка, ему еще надо было жить и жить. Он был настоящим героем Казахстана и России. Память о нем останется не только в Казахстане и России, но и во всем космическим мире. Этот мир связан. Где бы космонавты ни жили, с каких бы космодромов ни взлетали, куда бы они ни уходили, всегда остаются преданы своей профессии, своему космосу. Потому что космос нас всех объединил, и это уже никто вычеркнуть не сможет. Талгат Амангельдыевич, ты много сделал для Казахстана. Ты был настоящим патриотом Республики Казахстан. Это я могу подтвердить, потому что ты все это делал у меня на глазах. У людей на глазах. И делал это от чистого сердца, с чистой совестью. И самое главное – у тебя всегда были идеи, которые ни у кого почему-то не рождались. Ты эти идеи всегда умел воплотить. Прощаюсь с тобой, Талгат. Я хотел бы сказать твоей семье, народу, что Казахстан тебя никогда не забудет. Казахстан тебя будет помнить всегда и навечно. Твое имя вписано в историю Республики Казахстан. Спи, дорогой товарищ", – произнес теплые слова первый казахстанский космонавт Токтар Аубакиров.

В свою очередь российский космонавт Сергей Крикалев вспомнил совместные годы работы в космонавтике.

"Уважаемые коллеги, уважаемые родные, мы приносим свои соболезнования с безвременным уходом Талгата Мусабаева. И хочу сказать, что жизнь его – это яркий пример для молодежи. Казахской и российской. Тех, кто стремится в небо, стремится в космос. Первый раз с Талгатом мне лично удалось встретиться много лет назад, еще на чемпионатах Советского Союза по высшему пилотажу. Мы выступали в разных командах, но мы, естественно, как летчики друг друга знали. Потом встретились в отряде, и хочу сказать, что он был примером целеустремленности, когда человек стремится в небо, проходит сначала одни ступени, потом другие. И это было воплощением мечты молодых ребят всего Советского Союза", – сказал российский коллега.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Он поделился биографией именитого героя космонавтики, рассказав, что изначально Талгат Мусабаев пришел в космическую программу сначала как космонавт-исследователь, летал как бортинженер, а затем – как командир, добившись огромных высот.

"В нашей совместной космической программе он оставил большой след. Я думаю, что жизнь, преждевременно закончившаяся, к сожалению, но, тем не менее, оставила очень большой и яркий след в нашей совместной программе. Она будет являться примером для молодежи. Как должна молодежь строить свою жизнь для того, чтобы быть полезным в своей стране, быть полезным науке, быть полезным космической программе всего человечества. Поэтому разрешите мне еще раз выразить соболезнования родным, прежде всего, всем коллегам, которые работали вместе. Талгата мы будем помнить. Он является героем и своей страны, и героем России. И помнить мы его будем всегда, потому что он оставил значительный след в нашей совместной космической программе. Светлая память". Сергей Крикалев





Фото: Zakon.kz

Также с прощальным словом выступил Даурен Косанов – казахстанский военный деятель, генерал-лейтенант авиации, министр обороны Республики Казахстан.

Фото: Zakon.kz

Он выразил соболезнования и отметил его выдающийся жизненный пример для всех будущих летчиков.

"Талгат Амангельдиевич останется для всех примером. Он окончил Актюбинское высшее авиационное училище. Он был примером для многих пацанов, которые шли в небо, чтобы посвятить ему свои жизни. Он был летчиком и ушел от нас", – выразил соболезнования министр обороны РК Даурен Косанов.

Фото: Zakon.kz

После того, как почтили память казахстанского космонавта, вспомнив о его достижениях и роли, которая очень значима для будущего поколения, мулла прочитал молитву, и Талгата Мусабаева под звуки оркестра почетный караул сопроводил на кладбище Кенсай, где он будет похоронен.

Фото: Zakon.kz

Гроб с телом Талгата Мусабаева установили на лафет, прикрепленный к бронетранспортеру. За процессией следовало множество казахстанцев, которые проводили космонавта в его последний полет.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Талгат Мусабаев родился 7 января 1951 года в селе Фабричное (Джамбулский район, Алматинская область). Он Народный Герой Казахстана, генерал-лейтенант авиации Республики Казахстан, доктор технических наук. Также он был председателем Национального космического агентства Казахстана с 2007 по 2016 год. В последние годы, с 2017 по 2023 год, Мусабаев работал депутатом Сената Парламента Казахстана.

Прославленный летчик-космонавт, Халық қаһарманы ("Народный Герой"), государственный и общественный деятель Талгат Мусабаев оставил значительный след в истории мировой космонавтики. Он трижды летал в космос – в 1994, 1998 и 2001 годах, проведя в открытом космосе 43 часа и 46 минут, совершил туда 8 выходов. Общее время, проведенное Мусабаевым в космосе, составило 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду.