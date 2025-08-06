В Алматы прощаются с известным космонавтом Талгатом Мусабаевым

В эти минуты в Доме офицеров проходит церемония прощания с известным казахстанским космонавтом Талгатом Мусабаевым, сообщает Zakon.kz.

Прославленный казахстанский летчик-космонавт Талгат Мусабаев скончался на 75-м году жизни 4 августа.

Утром 6 августа 2025 года десятки людей собрались у Дома офицеров в Алматы. Чтобы проводить в последний путь народного героя Казахстана, в парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев пришли родные героя, соотечественники, коллеги и известные личности.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, на церемонию прощания прилетел российский авиационный спортсмен и космонавт Сергей Крикалев.

Фото: Zakon.kz

Он сказал много теплых слов о своем коллеге и выразил слова благодарности, что ему посчастливилось работать с казахстанским космонавтом.

Также пришли проститься его казахстанские коллеги и соратники – известные космонавты Токтар Аубакиров и Айдын Аимбетов.

В фойе дворца организован почетный караул.

Фото: Zakon.kz

Проститься с казахстанским героем пришли и депутаты, ведь известно, что после космической сферы Талгат Мусабаев занимался законотворчеством – был депутатом Сената и общественным деятелем, инициировал множество добрых начинаний.

Фото: Zakon.kz

Среди пришедших – председатель маслихата Меиржан Отыншиев, депутат Мажилиса Азат Перуашев, ученый Рахман Алшанов, генерал-лейтенант в запасе Бексултан Сарсеков.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Пришедшие возложили цветы и сказали много хороших слов в память о народном герое, который посвятил свою деятельность развитию отечественной космонавтики.

Фото: Zakon.kz

Также известно, что в парке имени 28 панфиловцев-гвардейцев пройдет траурный митинг. Затем Талгата Мусабаева похоронят на кладбище Кенсай.

Талгат Мусабаев родился 7 января 1951 года в селе Фабричное (Джамбулский район Алматинская область). Он Народный Герой Казахстана, генерал-лейтенант авиации Республики Казахстан, доктор технических наук. Талгат Мусабаев трижды летал в космос – в 1994, 1998 и 2001 годах. А также был председателем Национального космического агентства Казахстана (2007- 2016 г.г.). С 2017 по 2023 год Мусабаев был депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.

По сообщению Акорды, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной прославленного летчика-космонавта, Халық қаһарманы ("Народный Герой"), государственного и общественного деятеля Талгата Мусабаева.

Вместе с тем "Роскосмос" почтил память Талгата Мусабаева. Государственная корпорация по космической деятельности разместила пост, посвященный памяти Народному герою Казахстана.