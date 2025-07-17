Школьный старт без паники: что купить, где найти и как не выгореть родителям

Середина июля как воскресенье перед понедельником. Лето еще не закончилось, но напряжение уже чувствуется. Подготовка к школе – испытание не только для детей, но и для родителей. Как собрать все необходимое, не перегореть и сохранить здравый смысл – в материале Zakon.kz.

Давайте соберемся. Без паники, без истерик и без страха в глазах при виде школьного списка. Подготовка к 1 сентября может пройти спокойно, если подойти к ней с умом, чувством меры и каплей иронии.

Середина июля – время, когда полки с канцелярией начинают пустеть, а нервы родителей сдавать. Пока дети беззаботно доедают летние деньки как мороженое, взрослые мысленно составляют списки, примеряют школьную форму и прикидывают, влезет ли все это в семейный бюджет. Главное – не паникуйте, ведь спокойствие взрослых – лучшая поддержка для детей в преддверии нового учебного года.

Что действительно нужно купить

Школьные списки у всех разные, но суть у них чаще всего одна. Прежде чем бросаться в поход по магазинам, стоит свериться с рекомендациями именно от вашей школы. Это не только сбережет бюджет, но и избавит от лишних, часто ненужных покупок "на всякий случай".

Базовый набор: Канцелярия: тетради, ручки, карандаши, линейки, пенал, обложки.

Учебные материалы: дневник, рабочие тетради, книги (если школа не выдает самостоятельно).

Одежда: школьная форма, спортивный костюм, сменная обувь, кроссовки.

Рюкзак: лучше всего с плотной спинкой и анатомическими лямками.

Фото: freepik

Мы пообщались с завучем начальных классов школы-гимназии №51 города Алматы Еленой Филипповой, которая поделилась рекомендациями при подготовке к школе. Они помогут подойти к началу учебного года более спокойно и осознанно.

"Канцтовары можно покупать заранее, а вот с одеждой лучше повременить. Дети быстро растут, и покупка ближе к сентябрю будет практичнее. Рюкзак для первоклассника – особенно важный элемент. Он должен быть легким, с жесткой спинкой и каркасом, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Вес рюкзака с учебниками не должен превышать 1,5-2 кг. Тяжелые и громоздкие модели – не лучший выбор, даже если выглядят эффектно. Содержимое портфеля тоже должно быть минимальным. Вместо перегруженного пенала лучше взять базовый набор. Материалы для труда и ИЗО рекомендуется хранить отдельно или оставлять в школе, если это возможно. Избегайте канцтоваров, отвлекающих внимание: яркие ручки с пестрыми наконечниками, игрушечные ластики, гнущиеся карандаши. Это мешает сосредоточиться, особенно на начальном этапе", – рассказала завуч начальных классов Елена Филиппова.

Школьная форма

Школьная форма – один из самых ответственных пунктов в подготовке к учебному году. Это часть дисциплины, комфорта и уверенности ребенка. От того, насколько удобно и качественно она подобрана, зависит, как будет чувствовать себя ученик каждый день. Чтобы разобраться в нюансах выбора, мы обратились за советом к владелице магазина детской одежды и школьной формы Алисе Азнабакиевой.

По ее словам, размер и внешний вид – это только половина дела. Есть несколько ключевых критериев, которые обеспечат комфорт ребенку:

Состав ткани Лучше выбирать формы с высоким содержанием натуральных волокон (хлопок, вискоза, шерсть), чтобы кожа дышала и ребенок не перегревался. Важно, чтобы синтетики было не более 40%, иначе ребенку будет жарко, а ткань быстро потеряет вид. Свобода движения Ребенок сидит, наклоняется, играет на переменах, поэтому фасон должен быть удобным. Проверьте, чтобы рукава, плечи и пояс не стесняли движения. Качество пошива и практичность ткани Швы должны быть ровными, без грубых ниток, которые могут натирать. Форма должна легко стираться и не требовать сложного ухода, так как ее придется стирать часто. Соответствие школьным правилам Многие школы в Казахстане имеют регламентированные цвета (синий, серый, черный), поэтому лучше уточнить это заранее.

"Лучше формировать капсульный школьный гардероб, чтобы все вещи сочетались между собой и подходили для повседневных школьных ситуаций. Для девочки это может быть две-три блузки (с длинным и коротким рукавом), одна-две юбки или сарафан, одна пара брюк на холодную погоду, жилет или бомбер вместо пиджака и сменный кардиган. Для мальчика: две-три рубашки (одна нарядная, другие попроще), две пары брюк, жилет или легкий пиджак, а также свитер на прохладную погоду. Важно не перегружать гардероб. Достаточно двух-трех комплектов, которые легко комбинируются между собой, этого вполне хватит на учебный год". Алиса Азнабакиева

Фото: freepik

Организация пространства и времени

Грамотная организация учебного процесса начинается не с покупки вещей, а с обустройства жизни. Психологи советуют вводить режим школьного дня за 1-2 недели до 1 сентября.

"Один из важных моментов подготовки к школе – понять, в каком темпе и формате ребенок лучше воспринимает информацию. Смотрите не только на то, чем ребенок увлекается, но и как. Один пересказывает вслух, другой жестикулирует руками, третий схватывает в движении или через игру", – объяснила детский психолог-профориентолог Елена Андросова.

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Чтобы понять формат усвоения, Елена Андросова рекомендует:

понаблюдайте, как ребенок играет и во что охотно "включается";

предложите одно и то же задание в разных форматах, а именно: рисунок, рассказ, пазл, пластилин и сравните вовлеченность;

обращайте внимание на реакцию тела: замирает, ерзает, ускоряется или устает.

"Это даст понимание его канала восприятия: визуальный, аудиальный, кинестетический и темпа (быстрое переключение или медленное вникание). При подготовке к школе это важно, чтобы не ломать ребенка под систему, а помочь адаптироваться через его сильные стороны", – рассказала психолог.

Школьный старт – это не только новые тетради и расписания, но и целый мир эмоций, который дети переживают по-своему. От легкой тревоги младших школьников до тихого протеста подростков. Каждое поколение встречает школу с уникальными переживаниями. Важно создать вокруг ребенка пространство, где его чувства услышат и поддержат, а учеба превратится в путь открытий, а не в источник стресса.

"С младшими школьниками важно читать и обсуждать веселые рассказы о школе. Это помогает снять тревожность и сформировать положительное отношение к учебе. Подойдут книги Драгунского, Медведева, Раскина. Я рекомендую книгу Раскина "Как папа был маленьким". Такие истории близки детям и позволяют увидеть школу через призму юмора и дружбы. У подростков же часто появляется внутренний протест против правил и обязанностей. Важно не усиливать давление и не запугивать угрозами вроде "останешься без телефона" или "не добьешься ничего в жизни". Вместо этого полезнее дать понять, что семья – это поддержка и безопасное пространство, где подростка принимают и готовы помочь в любой ситуации", – объяснила завуч начальных классов школы-гимназии № 51 Елена Филиппова.

Также Елена Филиппова предостерегает: если ребенок отказывается идти в школу и испытывает тревогу, важно, чтобы родитель сам сохранял спокойствие. В первую очередь нужно поговорить с ребенком, выслушать его и постараться понять причину. Если проблему можно решить самостоятельно, действуйте. Если нет, то лучше обратиться к педагогу или психологу. Особенно важно понимать возраст ребенка: для первоклассника страх может быть связан с новизной, новым коллективом, расписанием, обязанностями. Главное – вести разговор в спокойной и безопасной обстановке, без давления и критики, помогая ребенку увидеть плюсы и справиться с волнением.

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Отсюда возникает вопрос, как сформировать у ребенка здоровую мотивацию к учебе, чтобы "надо" не убило интерес.

Детский психолог Елена Андросова утверждает, главное – не заменять интерес внешними наградами.

Что помогает:

смысл: "Зачем я это учу?", ищите применение в жизни;

выбор: дать возможность выбрать задание, способ или порядок (даже в мелочах);

вовлеченность: обсуждать, а не диктовать, решать задачи вместе;

поддержка усилий, а не только результата: "Ты не сдался", "Ты придумал сам – это круто";

игра и исследование: мозг ребенка учится через удовольствие, а не через "нужно".

"Здоровая мотивация – это когда ребенок ощущает интерес, влияние на процесс и уважение к своему труду. Если эти три элемента на месте, то мотивация устойчиво растет. Начальная школа очень важна в формировании личности ребенка. Это время, когда формируется отношение к ошибкам, уверенность в себе, способность доводить дело до конца", – рассказала детский психолог-профориентолог Елена Андросова.

Как избежать выгорания

Школа – это всегда списки, сборы, примерки, покупки, кружки, расписания, очереди, пробки, нервы. Все сразу. В этот момент легко забыть, что главное – не идеальный пенал и не безупречно выглаженные брюки, а ваше внутреннее равновесие.

Выгорание часто подкрадывается незаметно, в бесконечных "надо", "успей" и "не забудь". Чтобы не сорваться на ребенка, партнера или самих себя, важно включать паузы, пусть даже короткие. Пятнадцать минут тишины, чашка чая, медленная прогулка без цели. Простые действия, которые возвращают контроль над ситуацией.

Помните, что перегруз родителей негативно сказывается на детях. Усталость и тревожность легко передаются. Спокойствие взрослых – лучшая основа для адаптации ребенка.

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Школьный старт – это гораздо больше, чем просто тетради, сменка и рюкзак по списку. Это про атмосферу дома, в которой собирается не только портфель, но и внутренний настрой. Именно он становится базой, на которую ляжет все остальное: режим, расписание, новые обязанности. Все это создает ощущение безопасности и уверенности, которые нужны куда больше, чем десятая запасная ручка.

Даже если что-то идет не по плану – это не сбой, а часть живого процесса. В центре подготовки должен быть не контроль, а сам ребенок с его волнениями, вопросами и шагами навстречу своему развитию.