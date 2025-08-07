Архитектура чувств: новая библиотека в Семее объединила культуру Казахстана и эстетику Испании

В Семее открыли библиотеку для незрячих людей. Здание полностью адаптировано для читателей с проблемами зрения. Новые стеллажи вместили весь фонд, который едва не погиб в прежнем сыром помещении.

Теперь здесь появился коворкинг-зал, который стал местом притяжения. А европейский экстерьер привлекает внимание прохожих. Корреспондент Zakon.kz взглянул, как выглядит социальный подарок семейчанам к юбилею Абая Кунанбаева.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Новая, светлая, просторная, современная! Библиотека для незрячих читателей – это долгожданный подарок для людей с проблемами зрения. Ранее она арендовала небольшое помещение при Обществе слепых. 200 кв. м не вмещали весь фонд, его приходилось хранить на сыром чердаке, отчего многие издания пострадали.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Возможности тифлотренеров и учителей шрифту Брайля были скромны – они ютились в одной тесной комнате. Шесть посадочных мест читального зала ограничивали количество посетителей и возможность проводить тематические встречи. Но теперь благодаря поддержке государства социальная защита людей с ограниченными возможностями выходит на новый уровень.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Здание строили 9 месяцев, стоимость проекта – 410 млн тенге. Участок под строительство выделил городской акимат. В результате библиотека стала не просто новым местом для хранения и чтения книг, но и одним из самых креативных пространств в Семее.

"В нашем штате работают два незрячих и один слабовидящий сотрудник. Они прочувствовали удобство нового здания. Приспособились. Тактильные элементы и ограничители помогают им ориентироваться. Значит, будет удобно и нашим посетителям. Планируем обслуживать читателей в полном объеме", – рассказала директор спецбиблиотеки для незрячих и слабовидящих граждан города Семея Гульнара Гафиатуллина.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Библиотека, расположенная в частном секторе, стала местом притяжения и местного населения. Взрослые и дети с любопытством заглядывают в новое здание. Записываются, читают книги, разглядывают стеллажи. Здесь обслуживают 845 читателей, среди которых 189 незрячих и 86 слабовидящих. Вся литература для зрячих посетителей в открытом доступе. Здесь нет закрытых комнат, поэтому нет и посторонних. Каждый читатель – желанный гость.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Фонд библиотеки составляет 42 тысячи экземпляров, среди которых книги рельефно-точечного шрифта для незрячих людей, обычные книги, аудиокниги на дисковых и кассетных носителях.

Архитектор проекта Иван Барис объединил в новом здании испанскую концепцию "чистоты пространства" и расчет на суровые казахстанские зимы. Автор работает в Астане, а на берегу Средиземного моря черпает вдохновение.

"Одно из любимых слов испанцев – "Claro", что означает чистое, прозрачное. Этот европейский подход важен для инклюзивных пространств. Людям с проблемами зрения должно быть удобно двигаться на уровне ощущений. Этот принцип и был заложен в базу. Мы сохранили часть деревьев, расчистили поле и построили здание. У библиотеки хороший адрес: Сеченова, 1 Е. То есть с этого здания начинается улица!" – рассказал архитектор Иван Барис.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Автор учел особенности всего города и, в частности, той среды, которая ежедневно окружает библиотеку. По его убеждению, это основа проектирования. Невысокая этажность Семея, использование кирпича и простые архитектурные формы стали отправной точкой замысла.

"Библиотека – это более современное прочтение исходных данных Семея. Основная идея была построить небольшое компактное здание, где бы поместился книжный фонд и образовалось место для притяжения людей. Чтобы посетители не только читали, но и общались. Когда строишь в регионе с резко континентальным климатом, нужно учитывать много факторов. Особенно расположение здания. Важно было открыть его на юг, чтобы внутрь проникало максимально большое количество света", – раскрыл детали проекта корреспонденту Zakon.kz архитектор.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Ожидания сотрудников – обслуживать до 15 тысяч человек ежегодно. Двухэтажный подарок жителям области Абай по случаю юбилея легендарного земляка – Абая Кунанбаева – включает коворкинг и зоны отдыха, кабинет тифлологии, где проходит обучение работе с гаджетами для незрячих, кабинет Брайля, в котором будет проходить обучение чтению и письму по системе Брайля и ориентированию тактильной палочкой.

По словам сотрудников библиотеки, по случаю открытия спонсоры подарили программное обеспечение для самостоятельного выпуска книг по Брайлю.