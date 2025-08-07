От городской архитектуры до дикой природы: впечатляющие кадры жителя Кокшетау с высоты птичьего полета

Аэрофотосъемка – отдельный вид искусства. Место, в котором вы бывали десятки раз, может заиграть новыми красками, если взглянуть на него с головокружительной высоты.

Zakon.kz расскажет, как житель Кокшетау Серикбай Жаныбеков дарит зрителям крылья и возможность увидеть Казахстан под необычным углом.

39-летний Серикбай Жаныбеков живет в Кокшетау и 18 лет работает в сфере сельского хозяйства. Однако в родном городе бывает крайне редко. Все потому, что он овладел мастерством аэрофотосъемки. И это для него теперь не просто хобби, а способ путешествовать по Казахстану и наслаждаться его красотами. Впрочем, молодой человек на личном автомобиле объездил большую часть страны, кроме юга: Кызылорды, Шымкента и Тараза.

"С детства у меня была тяга к съемкам. Хотя тогда не было смартфонов, но, если в руки попадал фотоаппарат, обязательно испытывал его. Дронами я занимаюсь с 2017 года. Являюсь сертифицированным оператором беспилотных операционных систем. Самоучка: снимать и монтировать научился сам. Наверное, поэтому мои кадры немного отличаются от коллег. В них есть свое видение, почерк и отдушина". Серикбай Жаныбеков

В арсенале фотографа шесть дронов. Больше всего он любит снимать дикую природу, ради чего активно путешествует. Собеседник считает: пейзажи Казахстана настолько разнообразны, и чтобы словить дзен, необязательно отправляться за границу.

"Я за отечественный туризм и популяризирую Казахстан. Многие едут отдыхать за рубеж. Мне кажется, в этом нет смысла, потому что у нас такая большая страна – девятая по величине. Разнообразные ландшафты: горы, озера, леса, барханы и каньоны. Каспийское море – самое большое озеро в мире. Имея такую природу, мы должны гордиться. К сожалению, только сервис не развит. Нет путеводителей, здоровой агитации, комфортной инфраструктуры. Но потенциал огромный". Серикбай Жаныбеков

Серикбай называет себя универсальным солдатом: фотографом, мобилографом, монтажером, таргетологом, тревел-блогером, амбассадором и путешественником. Его посты в соцсетях получают большие отклики. Комментаторы признаются, что благодаря его работам лучше узнают свою страну. Однако автор делится, что за каждым удачным кадром кроется титанический труд.

"Весь контент я изначально подстраиваю под алгоритмы соцсетей. Много нюансов, чтобы получить хороший кадр. Не говоря про технические аспекты, как настройка света и цвета, выдержка и прочее. Красота в глазах смотрящего: нужно находить изюминку, уметь ждать, чувствовать подходящий момент и не упускать возможность – тогда получаются шедевры. Даже обычное здание можно снять настолько эффектно, что оно будет купаться в лучах солнца или томиться на фоне лилового заката. Поэтому нужно развивать свой вкус и насмотренность. И самое главное – любить свое дело, позитивно мыслить и не отчаиваться из-за хейтеров". Серикбай Жаныбеков

Дрон – это не автомобилем управлять, а высший пилотаж, поясняет мужчина. Кроме правильного управления, техники безопасности, нужно еще и соблюдать важные правила.

"Дроны у меня всегда с собой. Еще я с собой ношу много другого оборудования: петлички, штативы, палатки, фонарики. Потому что бывает, что я целенаправленно еду снять какой-то объект, а иногда спонтанно замечаю нечто уникальное. Например, недавно удалось подкрасться к оленю. Дрон тем и крут, что проходит везде, компактный, к тому же имеет камеры с зумом, которые позволяют не спугнуть животных и снять их вблизи. Но каждый – риск: птицы, столбы, ветки, непогода и так далее. Плюс есть места, где нельзя производить съемку: нацпарки, военные базы, аэропорты, густонаселенные города. Для этого нужно специальное разрешение от уполномоченных органов". Серикбай Жаныбеков

Восточный Казахстан попал в самое сердце Серикбая Жаныбекова. Тот, кто хоть раз увидел своими глазами Рахмановские ключи, Осиновский перевал, Бухтарминское водохранилище, переосмыслит жизнь, считает наш герой. В этом году он планирует снова туда отправиться и насладиться этими локациями.

"Я только приехал из Актау. Специально своим ходом ездил туда из Кокшетау. Это 3000 км в один конец. Отснял всю Мангистаускую область, такие места, как Бозжыра, Бекет ата, Долина шаров и так далее. Многие удивлялись, когда я говорил, что миллионы лет назад на территории Мангистауской области был океан Тетис и благодаря ему такой уникальный ландшафт. До сегодняшнего дня люди там находят зубы акулы, и я оказался в том числе". Серикбай Жаныбеков

Нередко в объектив мастера попадают городская архитектура, исторические объекты и достопримечательности. Например, недавно ему удалось снять музей "Айганым конысы", который еще называют "Сырымбет конысы". Он расположен в 110-120 км от Кокшетау в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. Здесь жила бабушка казахского ученого-просветителя Шокана Валиханова. Именно в этой усадьбе он провел свое детство.

Напоследок житель Кокшетау говорит, что любое хобби надо монетизировать, иначе это просто наскучит человеку. А съемка с дронов – дорогое удовольствие. Оборудование за баснословную стоимость, а также поездки в дальние регионы страны требуют средств, поэтому он не отказывается от коммерческих предложений. Но все равно во главу угла ставит творчество, благодаря которому намерен увидеть весь Казахстан.