"Каждый важен и нужен": как формула тренера из Актау помогает подросткам

Уже 6 лет тренер по футболу Мерей Сарсенгали из Актау тренирует школьников и студентов колледжа бесплатно. Для своих воспитанников он и учитель, и друг, и психолог – к нему приходят за советом, а еще учатся дружбе, взаимоуважению и работе в команде.

Это, как отмечает тренер, одно из главных условий для профилактики буллинга и подростковых суицидов, передает корреспондент Zakon.kz. А самое главное, как считает спортсмен, нужно занять свободное время детей настоящими делами, спортом, физкультурой, и оторвать их от гаджетов.

Фото из личного архива тренера

Мерей Сарсенгали занимается футболом с шести лет. Сейчас ему 27.

"Мой отец Елдибай Сарсенгалиулы днями и ночами любил смотреть футбол и всегда записывал результаты всех турниров. Я до сих пор храню его тетрадки. Именно мой отец во всех матчах начал поддерживать меня, так я влюбился в этот спорт. Я жить не мог без мяча, радовался победам на турнирах и забитым голам. А вот в тренерскую работу я влюбился благодаря моему тренеру Аскару Кельджанову. Он с таким вдохновением учил нас всем азам футбола, что я начал мечтать, что стану таким же тренером, как и он", – рассказал корреспонденту Zakon.kz Мерей Сарсенгали.

После колледжа, который Мерей окончил по специальности "Учитель спорта и физической культуры", он поступил в университет. В 2018 году начал работать тренером в футбольных клубах Актау, а затем ушел с головой в педагогическую карьеру. Сейчас он преподаватель физкультуры в колледже, а также создатель команды по футболу, в которой тренирует студентов совершенно бесплатно.

"Тренировать детей бесплатно, или, как говорится, за идею, я начал в школе № 16 города Актау. Я начал составлять планы тренировок, искать различные решения, готовить детей к соревнованиям среди школ. Инвентарь пришлось покупать за свои деньги. Постепенно начал замечать, что мне это нравится, и я решил, что буду помогать молодым талантам, как смогу. Потом такие же тренировки продолжил в колледже. Вначале студенты не воспринимали это всерьез, ведь они уже не школьники, но постепенно втянулись и начали работать. Я стараюсь проводить тренировки в более профессиональном стиле. Сейчас у меня тренируются 18 студентов с 1 по 4 курсы", — говорит тренер.

Команда колледжа в этом году была "в ударе" — выигрывала все турниры, в которых принимала участие. А несколько школьников, которые тренировались у Мерея, сейчас в Алматы играют в различных лигах в формате 5×5, 6×6, 11×11, еще двое — в QJ League, а один из учеников теперь игрок дублирующего состава ФК "Каспий".

Фото из личного архива тренера

Студенты тренируются во внеурочное время после лекций 5 дней в неделю. Такая командная работа, по словам тренера, учит молодых людей дружбе, взаимовыручке, уважению.

"У меня больше "отцовский" стиль. Мне нравится мотивировать ребят, помогать им, советовать. Я понимаю, что не из всех вырастут хорошие футболисты, но хочется верить, что все они станут хорошими людьми. В наших силах сделать так, чтобы они могли любить, показывать свои эмоции, не стесняясь никого, могли ценить моменты жизни, людей рядом, родителей. Я хочу, чтобы они были чемпионами не только в спорте, но и в жизни. Их нужно сплотить, объединить, заинтересовать, и тогда молодежи даже в голову не придет заниматься буллингом, а уж тем более думать о суициде". тренер по футболу Мерей Сарсенгали

Один за всех и все за одного – девиз любого командного вида спорта. Тренер отмечает, что не делит своих учеников, одинаково ценит каждого, мотивирует их на успехи.

"Они должны понимать, что каждый из них важен и нужен. Для этого я создаю все условия. Простая формула: ты заставляешь их верить в себя, перенаправляешь их мысли, и тогда они будут думать о других вещах. Нужно занять их время, чтобы им было некогда. Благодаря таким методам работы я ни разу не сталкивался с проблемой буллинга". тренер по футболу Мерей Сарсенгали

У Мерея Сарсенгали двое детей. Дочь занимается гимнастикой, а сыну пока два года, но он уже интересуется футболом. Тренер даже летом занимается со студентами. Пока они ушли в отпуск до 1 сентября, чтобы с новыми силами начать следующий сезон.