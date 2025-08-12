От досуга к вдохновению: в районной школе Мангистау организовали клуб юных поэтов и краеведов

Клуб "Жанартау" создала в школе Мунайлинского района Мангистауской области учитель казахского языка и литературы Айтолган Кошджанова. Участниками клуба стали почти сто учеников.

Они встречаются с известными поэтами и писателями, сами пишут стихи, выступают на конкурсах и знакомятся с родным краем, постоянно посещают природные и исторические достопримечательности региона, сообщает Zakon.kz.

Фото из личного архива героини

Сейчас в школьном клубе "Жанартау" 93 ученика с 5-го по 9-й классы. Это будущие литературоведы, поэты, филологи, учителя литературы и краеведы. Основатель клуба – учитель казахского языка и литературы Айтолган Кошджанова.

"Мне очень нравится работать с детьми. Моя цель – не только научить их казахскому языку, но и познакомить с родным краем, расширить их кругозор. В клубе "Жанартау" мы объединили творческих учеников, которые неравнодушны к поэзии и ко всему прекрасному", – говорит учитель.

Школьники под руководством педагога часто ездят на экскурсии по историческим и культурным достопримечательностям области. Недавно посетили уникальные подземные мечети. Кроме того, они ходят в музеи, библиотеку, на выставки, смотрят кино, спектакли, встречаются с известными поэтами и писателями региона. А затем на встречах в клубе обсуждают увиденное и прочитанное.

"Мы поставили перед собой несколько целей. Это и патриотическое воспитание молодежи, и развитие их творческих способностей, и подготовка школьников к выступлениям на больших площадках. Мы проводим встречи, дебаты, ходим в походы, на экскурсии, выезжаем с учениками на море. Такие поездки и встречи объединяют, дети дружат, свободно общаются, не боятся высказать свое мнение. А мы их в этом всячески поддерживаем. Приглашаем на наши встречи и психологов, устраиваем различные игры и тренинги для профилактики буллинга. Думаю, что те дети, которые заняты любимым делом, у которых горят глаза, которым интересно, они открыты и свободны, – эти дети не будут заниматься буллингом и сами не станут жертвой. А ведь бывает так, что жертвы буллеров могут думать и о суициде. Они знают, что всегда могут прийти за советом и помощью взрослого человека, и они ее получат. А взрослые не будут его винить и никогда не осудят", – отмечает Айтолган Кошджанова.

Таким детям, уверена педагог, неинтересно обижать других детей. Им интересно стать лучшими на конкурсе рисунков или в конкурсе поэтов.

"Дети, воспитанные на хороших, умных и добрых книгах, никогда не станут плохими людьми. Они прекрасно понимают, что такое хорошо и что такое плохо, у них есть свои внутренние убеждения. Поэтому я всегда тщательно подбираю литературу. И вы удивитесь, но они читают! И как приятно мне, когда я вижу читающую, думающую и рассуждающую молодежь". Учитель казахского языка и литературы Айтолган Кошджанова

Среди воспитанников Айтолган Кошджановой – немало победителей районных и областных конкурсов чтецов и поэтов, а также олимпиад по казахскому языку и литературе. В следующем учебном году она надеется на победы и в республиканских конкурсах.