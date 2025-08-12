#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+37°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+37°
$
542.66
631.98
6.77
Статьи

Пустой колодец и ржавая техника: четыре человека живут в заброшенном поселке Западного Казахстана

Пустой колодец и ржавая техника: четыре человека живут в заброшенном поселке Западного Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 15:43 Фото: из личного архива Мерхата Сагынгалиева, коллаж: Zakon.kz
Все больше казахстанцев выбирают комфорт и тянутся к городам, покидая безжизненные глубинки. Наглядным примером стал поселок Белоглинка, где когда-то активно занимались земледелием и сельским хозяйством. Однако сегодня здесь живут всего четыре жителя.

Zakon.kz поговорил с блогером из Уральска Мерхатом Сагынгалиевым, который показал, в каком состоянии находится заброшенное место.

32-летний Мерхат Сагынгалиев в своем Instagram-паблике Uralsktimes рассказал о судьбе поселка Белоглинка. Официально он не существует, поскольку упразднен еще 14 лет назад. Однако безлюдным его не назовешь, ведь в местности продолжают жить две семьи.

Итак, Белоглинка – бывшее село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области Казахстана. Находилось на территории нынешнего Шалгайского сельского округа, на левом берегу реки Переметная, в 10 км к северо-востоку от села Шалгай, в 35 км к северу от села Переметное и в 51 км к северо-западу от Уральска.

"Поселок появился в советское время как небольшое сельхозподразделение, где держали скот и выращивали зерно. Здесь была начальная школа, несколько десятков домов, магазин и клуб, где по праздникам собирались жители окрестных аулов. Но после распада колхоза жизнь начала постепенно угасать".Мерхат Сагынгалиев

В открытых источниках указывается, что в 1999 году население села составляло 390 человек (188 мужчин и 202 женщины). Однако к 2009 году здесь насчитывалось всего 11 жителей (6 мужчин и 5 женщин).

"Не могу точно сказать, в какой период люди начали покидать село, но как говорят оставшиеся жители, основной проблемой было отсутствие водопровода и питьевой воды, а также закрытие школы. Сегодня его можно назвать "призраком". Как-то я прочел про него и давно хотел лично взглянуть, в каком состоянии он находится. Полностью нежилым его назвать нельзя. Здесь остались две семьи. Два брата с супругами, которые продолжают жить и вести свое хозяйство. Они рассказали, что их родители переехали сюда из Молдовы во время освоения целины в 50-х годах. Раз в неделю они ездят в город за продуктами. Признались, что не планируют отсюда переезжать. А дети их учатся в Шалгае и Казани. Но не дай бог здесь заболеть в непогоду или межсезонье, когда дороге доверять нельзя".Мерхат Сагынгалиев

Собеседник отметил, что сейчас в Белоглинке можно увидеть только руины, ржавую технику, следы от фундаментов домов и пустой колодец, который, к слову, символизирует, из-за чего людям пришлось покинуть свои дома.

"Местное население поделилось, что периодически сюда приезжают бывшие жители. Они навещают могилы родных, похороненных неподалеку в округе. По дороге есть мусульманское и христианское кладбища".Мерхат Сагынгалиев

Фото: из личного архива Мерхата Сагынгалиева

Природа здесь замечательная: свежий воздух, плодородные земли, в степи пасется скот, а бескрайний горизонт делает это место по-своему магическим.

"По дороге к поселку бросилась в глаза красота степи, небольшие холмы, грейдерная дорога, подъемы и спуски. В самом поселке только руины, там уже нечего смотреть. В существующих реалиях, думаю, жить нельзя, поскольку поселок практически сравняли с землей, остались лишь дома тех, кто там живет. Невольно я сказал: "Представляю, какие здесь красивые закаты". В ответ житель предложил остаться на ночь и увидеть их самому. Но, увы, времени было в обрез".Мерхат Сагынгалиев

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 15:43
От городской архитектуры до дикой природы: впечатляющие кадры жителя Кокшетау с высоты птичьего полета

Под публикацией блогера пользователи ностальгировали и поделились воспоминаниями:

  • Это мой родной поселок, я там родилась, училась в нашей прекрасной школе, вышла замуж, там же родились и выросли мои дочери. Очень жаль, что сейчас он почти пустует. Но там живут еще наши земляки семья Михаила и Владимира Кривец. Мы каждый год организуем и проводим садака возле могилок! Там жили очень дружные и хорошие люди.
  • Белоглинка… Там прошло наше счастливое детство! Какая у нас была красивая школа. Во дворе школы росли тюльпаны, мак, пионы, овощи разные. Ученики сами сажали и ухаживали на школьных отработках. В поселке жили дружно все, как родня. Когда встречаемся с земляками, здороваемся, обнимаемся, как с самыми близкими родственниками.
  • Белоглинка, где проходило мое детство. Дом с соломенной крышкой – это наш дом.
  • Белоглинка – место, где живут самые теплые воспоминания и безграничная любовь бабушки и дедушки. Навсегда в моем сердце.
  • Родное село. Детство, воспоминания только теплые. До боли. Плакать захотелось, родной край, где родители молодые, папа живой.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Казахстанская "Мамальдиньо": домохозяйка в халате и калошах покоряет футбольным мастерством
Статьи
15:45, Сегодня
Казахстанская "Мамальдиньо": домохозяйка в халате и калошах покоряет футбольным мастерством
Охотники за крыльями: кто такие споттеры и зачем они караулят самолеты
Статьи
11:38, Сегодня
Охотники за крыльями: кто такие споттеры и зачем они караулят самолеты
"Каждый важен и нужен": как формула тренера из Актау помогает подросткам
Статьи
10:21, Сегодня
"Каждый важен и нужен": как формула тренера из Актау помогает подросткам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: