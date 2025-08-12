Пустой колодец и ржавая техника: четыре человека живут в заброшенном поселке Западного Казахстана

Все больше казахстанцев выбирают комфорт и тянутся к городам, покидая безжизненные глубинки. Наглядным примером стал поселок Белоглинка, где когда-то активно занимались земледелием и сельским хозяйством. Однако сегодня здесь живут всего четыре жителя.

Zakon.kz поговорил с блогером из Уральска Мерхатом Сагынгалиевым, который показал, в каком состоянии находится заброшенное место.

32-летний Мерхат Сагынгалиев в своем Instagram-паблике Uralsktimes рассказал о судьбе поселка Белоглинка. Официально он не существует, поскольку упразднен еще 14 лет назад. Однако безлюдным его не назовешь, ведь в местности продолжают жить две семьи.

Итак, Белоглинка – бывшее село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области Казахстана. Находилось на территории нынешнего Шалгайского сельского округа, на левом берегу реки Переметная, в 10 км к северо-востоку от села Шалгай, в 35 км к северу от села Переметное и в 51 км к северо-западу от Уральска.

"Поселок появился в советское время как небольшое сельхозподразделение, где держали скот и выращивали зерно. Здесь была начальная школа, несколько десятков домов, магазин и клуб, где по праздникам собирались жители окрестных аулов. Но после распада колхоза жизнь начала постепенно угасать". Мерхат Сагынгалиев

В открытых источниках указывается, что в 1999 году население села составляло 390 человек (188 мужчин и 202 женщины). Однако к 2009 году здесь насчитывалось всего 11 жителей (6 мужчин и 5 женщин).

"Не могу точно сказать, в какой период люди начали покидать село, но как говорят оставшиеся жители, основной проблемой было отсутствие водопровода и питьевой воды, а также закрытие школы. Сегодня его можно назвать "призраком". Как-то я прочел про него и давно хотел лично взглянуть, в каком состоянии он находится. Полностью нежилым его назвать нельзя. Здесь остались две семьи. Два брата с супругами, которые продолжают жить и вести свое хозяйство. Они рассказали, что их родители переехали сюда из Молдовы во время освоения целины в 50-х годах. Раз в неделю они ездят в город за продуктами. Признались, что не планируют отсюда переезжать. А дети их учатся в Шалгае и Казани. Но не дай бог здесь заболеть в непогоду или межсезонье, когда дороге доверять нельзя". Мерхат Сагынгалиев

Собеседник отметил, что сейчас в Белоглинке можно увидеть только руины, ржавую технику, следы от фундаментов домов и пустой колодец, который, к слову, символизирует, из-за чего людям пришлось покинуть свои дома.

"Местное население поделилось, что периодически сюда приезжают бывшие жители. Они навещают могилы родных, похороненных неподалеку в округе. По дороге есть мусульманское и христианское кладбища". Мерхат Сагынгалиев

Фото: из личного архива Мерхата Сагынгалиева

Природа здесь замечательная: свежий воздух, плодородные земли, в степи пасется скот, а бескрайний горизонт делает это место по-своему магическим.

"По дороге к поселку бросилась в глаза красота степи, небольшие холмы, грейдерная дорога, подъемы и спуски. В самом поселке только руины, там уже нечего смотреть. В существующих реалиях, думаю, жить нельзя, поскольку поселок практически сравняли с землей, остались лишь дома тех, кто там живет. Невольно я сказал: "Представляю, какие здесь красивые закаты". В ответ житель предложил остаться на ночь и увидеть их самому. Но, увы, времени было в обрез". Мерхат Сагынгалиев

