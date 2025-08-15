#АЭС в Казахстане
Статьи

Мегаполисы меняют демографию: рождаемость – в аулах, рабочие руки – в городах

Население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, люди, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 14:40 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Согласно данным статистики, Казахстан продолжает наращивать численность населения, однако анализ внутренней миграции выявляет парадоксальную картину: основной демографический прирост происходит в одних регионах, а трудовые ресурсы концентрируются в других, сообщает Zakon.kz.

За первое полугодие 2025 года в стране родилось 161,2 тысячи человек, что обеспечило естественный прирост в 96,7 тысячи казахстанцев. Основной вклад в эту динамику внесли южные регионы. Лидерами по рождаемости стали Туркестанская область (21,94 на 1000 населения), Мангистауская область (20,98) и Шымкент (20,63). Эти регионы, характеризующиеся молодой возрастной структурой и высокой рождаемостью, служат главным "донором" рабочей силы для всей страны.

В то же время, как отмечают специалисты, экономические возможности на юге ограничены, что подталкивает молодых и активных жителей к поиску лучшей доли в других частях страны.

Внутренняя миграция демонстрирует резкий рост – на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основными центрами притяжения стали крупнейшие города:

  • Астана: +36 821 человек.
  • Алматы и Алматинская область: +22 434 человека.
  • Шымкент: +10 838 человек.

Наибольший отрицательный баланс межрегиональной миграции наблюдался в Туркестанской области (-22 461 человек), Жамбылской области (-9247 человек), области Абай (-4629 человек) и Кызылординской области (-5043 человека).

Фото: Zakon.kz

Таким образом, казахстанские мегаполисы аккумулируют квалифицированную и неквалифицированную рабочую силу, предлагая более высокие зарплаты, широкий выбор вакансий и развитую инфраструктуру. Фактически именно они выступают центрами перераспределения человеческого капитала, "вытягивая" кадры из регионов с высоким уровнем рождаемости, но слабой экономической базой, считает экономист Руслан Султанов.

"С точки зрения рынка труда, такой расклад усиливает концентрацию человеческого капитала в узком наборе агломераций. Это повышает конкуренцию за рабочие места внутри городов, но оставляет дефицит кадров в промышленно-аграрных регионах".Руслан Султанов

При этом внешний миграционный канал пополнения населения ослабевает. За первое полугодие 2025 года в Казахстан прибыло 11 267 человек, а выбыло 3518, что обеспечило положительное сальдо в 7749 человек. Однако этот приток снизился на 21% по сравнению с прошлым годом.

Из всех статистических данных можно сделать вывод: текущая модель миграции усиливает экономический вес крупных городов, но в то же время создает риск "демографической и кадровой эрозии" периферии.

Для бизнеса это означает рост стоимости привлечения персонала в мегаполисах, а для регионов – необходимость внедрения стимулирующих мер для удержания молодых и активных жителей. 

Ранее мы сообщали, как власти Казахстана планируют остановить отток населения из северных регионов.

Андрей Зубов
