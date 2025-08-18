Автостоп, бесплатные ночлеги и жених-итальянец: соло-путешественница из Казахстана объездила 50 стран

Семь лет назад жительница Северного Казахстана Алия Баукенова кардинально изменила свою жизнь. Теперь в ее днях больше приключений, свободы и новых локаций. Все благодаря тому, что она осмелилась исполнить заветное желание – путешествовать по миру.

Соотечественница поделилась с Zakon.kz, насколько ей безопасно в одиночку колесить по земному шару, где она находила бесплатный ночлег и как неожиданно в поездке встретила свою любовь.

Алия Баукенова из села Бишкуль Северо-Казахстанской области. Долгие годы была офисным сотрудником, работала бухгалтером, но всегда мечтала о путешествиях.

"Помню, сидела на работе и разработала маршрут, как лететь в Таиланд через Китай. Нашла билеты, разложила план супругу, но тогда реализовать все не удалось. Через несколько лет распался наш брак. У меня прекрасные дочь и сын". Алия Баукенова

Осенью 2018 года подруга напомнила Алие о ее мечтах, сказав, что хочет в Прагу. Отсюда все и началось.

"Я ответила ей: "Тоже хочу". Она предложила поехать вместе, и я увидела ее серьезное намерение. Тогда я подключилась к поиску билетов и нашла рейс Астана – Будапешт за 50 тыс. тенге туда и обратно. Говорю: "Нам какая разница? Полетели в Венгрию, оттуда в Австрию, а после в Чехию". Тогда получилась чудесная поездка, несмотря на то, что у нас английский язык был на нуле. Когда вернулись, подруга продолжила свою жизнь, а я загорелась путешествиями". Алия Баукенова

Но казахстанка все никак не могла найти себе компанию для очередного турне: одни знакомые были заняты делами, другие не располагали финансами. Тогда она подумала: зачем кого-то ждать? И в одиночку отправилась в путь.

"В начале 2019 года я зарегистрировалась в популярном приложении для путешественников и решила лететь в Италию. Там около двух недель жила в итальянской семье. Это был прекрасный опыт, который сильно поменял мое мировоззрение. Их менталитет отчасти схож с казахским: семейные ценности, долгие беседы с вином и сыром. После этой поездки я перестала бояться отправляться в дорогу одна". Алия Баукенова

На любые путешествия нужны деньги, элементарно на билеты, признается собеседница. На передвижение автостопом можно сэкономить средства, однако на это потребуется больше времени, чего не было у Алии Баукеновой.

"У меня дети и плюс работа, которые не могли долго ждать. Поэтому я покупала билеты, а автостопом преодолевала небольшие расстояния. Вдобавок бесплатно останавливалась по каучсерфингу. В Европе с этим нет проблем, там высокий уровень жизни. Но в некоторых странах Азии, таких как Филиппины, я останавливалась в отелях". Алия Баукенова

Героиня отметила, что в соло-путешествиях сложнее приходится женщине. Поскольку знакомишься с совершенно рандомными людьми, от которых порой зависит безопасность.

"Я привыкла, что к путешественникам относятся с уважением и не нарушают их личные границы. Но однажды в Японии столкнулась с неприятной ситуацией. Остановилась у одного молодого человека. Но чувствовала себя некомфортно, поэтому решила съехать в отель. Пока днем ходила по городу, он выставил мои вещи на улицу. Хорошо, что ничего не пропало и паспорт у меня был с собой". Алия Баукенова

Женщина признается, что раньше чувствовала угрызение совести перед детьми. За то, что не всегда брала их с собой в дорогу и не уделяла больше времени, как хотелось бы. Но дочь и сын всегда поддерживали ее увлечение и благодаря ей смогли увидеть много стран.

"Я понимала, что, если прекращу все это, буду чувствовать себя несчастной. Они видели, как я загоралась после каждой поездки. И я всегда щедра на любовь, думаю, они ее ощущают даже на расстоянии. Когда мы рядом, наверстываем упущенное и проводим вместе время. В любом случая дочь вместе со мной смогла побывать в 10 странах, а сын – в пяти. Сейчас сыну 8, а дочери 14 лет, то есть уже намного комфортнее и веселее вместе ездить". Алия Баукенова

В прошлом году в странствии казахстанка встретила свою любовь – итальянца. И сегодня пара пользуется большой популярностью в соцсетях благодаря интересному контенту про отношения, культуру и путешествия.

"Я делала тур в Грецию, после него мы улетели в Венецию. Девочки дальше поехали в Рим, я их проводила и должна была ехать в Словению, а после в Македонию. Где хотела купить билеты в Южно-Африканскую Республику. Находясь в Греции, я разместила пост с просьбой показать мне Венецию. На него откликнулось несколько человек, в их числе Еуженио. Но я не хотела ему отвечать из-за того, что у него была всего одна фотография, старые отзывы. Потом он снова прислал: "Я могу показать тебе Венецию, если хочешь, можешь остановиться у меня". Я подумала, что все-таки останусь на один день, посмотрю Венецию. Он показал дом и ушел по делам. Я погуляла по городу и заночевала у него. На следующий день он показал острова вокруг Венеции на своей лодке". Алия Баукенова

После Алия Баукенова купила билет и уехала в Словению. Она поняла, что понравилась итальянцу, который продолжал присылать ей сообщения даже на казахском языке.

"Я была в Словении, должна была лететь в Македонию. Но меня в гости пригласила подписчица из Австрии. А это на границе с Италией, и Еуженио решил активнее действовать. Он предложил на выходных поехать в Хорватию. Так начались наши отношения". Алия Баукенова

Пара несколько раз посетила Казахстан. Итальянцу, за плечами которого 47 стран, очень понравилось у нас. Он сразу отметил гостеприимство, доброжелательность и природу. Больше всего был в восторге от Мангистауской области, особенно от видов Бозжыры.

"А в декабре прошлого года он мне сделал предложение в Танзании. Пока у нас отношения на расстоянии, но мы видимся каждый месяц. Сейчас мы решаем вопрос о совместном проживании: Казахстан или Италия. Планируем свадьбу в 2026 году. Италия мне очень нравится, у них хорошее отношение к жизни: никуда не торопиться, наслаждаться моментом. Куда ни выйдешь, люди сидят, вкусно едят, общаются. Но когда я нахожусь там, скучаю по Казахстану". Алия Баукенова

В копилке путешественницы 50 увиденных стран, она этим очень гордится.

"Для меня 50 стран – достижение. Я увидела четверть мира. Если учитывать, что на Земле 195 стран, 193 – признанные ООН и две страны-наблюдатели, такие как Ватикан и Палестина. Сначала у меня были амбиции – увидеть весь мир. Не знаю, как жизнь сложится, но я была бы счастлива увидеть 100 стран". Алия Баукенова

Материал по теме Шапалақ победы: житель Семея пощечиной нокаутировал силачей в США

37-летняя казахстанка поделилась, что прежде всего в путешествиях обрела новую себя: сильный характер, лояльное мышление, независимость. Ее поразило, насколько совершенно незнакомые люди всегда готовы оказать бескорыстную помощь.