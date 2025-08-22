#АЭС в Казахстане
Статьи

"Алга, Казахстан": история самой преданной бабушки-болельщицы "Кайрата"

Бабушка с внуками, болельщица Кайрата, футбол, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 10:16 Фото: из личного архива Даисы Хасановой
Будучи бабушкой троих внуков и правнуков, жительница Алматы Даиса Хасанова по-прежнему сидит на трибунах любимого стадиона и громко поддерживает ФК "Кайрат", за который болеет уже больше полувека. С самой преданной болельщицей клуба побеседовала корреспондент Zakon.kz.

Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором пожилая пенсионерка стоит возле телевизора и всем сердцем переживает за алматинский футбольный клуб "Кайрат". Тогда казахстанский клуб играл со словацким "Слованом". Матч завершился исторической победой "Кайрата". Эмоции бабушки услышали, наверное, многие казахстанцы.

Бабушку на умилительном видео зовут Даиса Хасанова. Она родилась в 1947 году в Алматы. Пенсионерка вспоминает, что в детстве она не играла в куклы, а предпочитала бегать с мальчишками и играть в футбол. В молодости часто посещала игры местного футбольного клуба "Кайрат". Супруг Даисы Манажановны тоже оказался любителем этого вида спорта и после женитьбы с удовольствием посещал матчи с супругой.

Фото: из личного архива Даисы Хасановой

"Любимчиками в "Кайрате" у меня были Тимур Сегизбаев, Анатолий Ченцов, Леонид Остроушко, Евстафий Пехлеваниди, Эдуард Нечистик. Они были шикарными футболистами", – говорит преданная фанатка клуба.

Фото: из личного архива Даисы Хасановой

У Даисы Манажановны с супругом родились две дочери. Сейчас она любимая бабушка и прабабушка для трех внуков и двух правнуков. С ними она тоже частенько ходит на матчи: бабушка привила им любовь к футболу. Она говорит, что свои эмоции на стадионе не может передать словами. И поймут ее лишь истинные поклонники большого спорта.

Фото: из личного архива Даисы Хасановой

"Я очень рада, что наш "Кайрат" вышел в Лигу чемпионов. Хочу, чтобы наши игроки тоже были, как Роналду, Месси, Мбаппе, и были всемирно известными. Алга, Казакстан", – подчеркнула Даиса Манажановна.

Обращаясь к своим любимым футболистам, преданная фанатка говорит, что ждет от игроков "Кайрата" хорошей игры.

"Хочу, чтобы вы давали хорошие, ровные подачи и забивали красивые голы. Я всей своей душой переживаю за вас. Я вас очень люблю. Здоровья вам, счастья, чтобы вас все любили и весь мир знал о вас", – пожелала своей любимой команде Даиса Манажановна.

Любительница футбола добавила, что 26 августа 2025 года непременно посетит матч "Кайрата" с шотландским "Селтиком", и поблагодарила всех, кто дал ей возможность вживую насладиться игрой любимой команды.

Алекса Новикова
