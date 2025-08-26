"Песня вместо рецепта": история поющего интерна из Караганды

Он заходит в палату со стетоскопом и обязательно вооружается улыбкой. Молодой врач из Караганды Турар Абдикарим нашел особенный способ поддерживать своих пациентов: он поет им песни.

Его голос стал для многих тем самым "лекарством", которое не купить в аптеке, но которое возвращает надежду и силы. С "поющим доктором" побеседовала корреспондент Zakon.kz.

Турару всего 24 года. Родом он из Зерендинского района Акмолинской области, а сегодня живет, учится и работает в Караганде, в отделении экстренной травматологии многопрофильной больницы имени профессора Х. Ж. Макажанова.

Фото: из личного архива Турара Абдикарима

"В детстве мой покойный дедушка Салимжан очень хотел, чтобы я стал врачом. Он говорил, что в моих руках есть "биоток", и был уверен, что я должен помогать людям. Повзрослев, я не забыл его слова. Насчет биотока не знаю, но желание быть полезным и помогать у меня действительно всегда было, есть и будет", – рассказывает Турар.

О своей профессии он говорит с удовольствием и глубокой ответственностью. По его словам, в медицине, как и в любой другой сфере, хватает трудностей. Особенно тяжело бывает, когда в приемное отделение поступают пациенты с тяжелыми травмами. Их восстановление требует не только медицинского вмешательства, но и сильной моральной выдержки.

"Люди бывают разные. Иногда встречается и критика, и недовольство. Это тоже можно понять. Человек болен, ему больно и страшно. Мы стараемся не только лечить тело, но и поддержать душу: пациента – медицински, а его родных – морально. Мне с детства легко удавалось находить общий язык с людьми. Сейчас это качество очень помогает в работе", – делится молодой врач.

Фото: из личного архива Турара Абдикарима

Сегодня Турар проходит интернатуру в медицинском вузе. По его признанию, после бакалавриата перестроиться на практическую клиническую деятельность непросто. Учебная программа постоянно меняется, а адаптация требует времени. Тем не менее пациенты с теплотой воспринимают молодого интерна, особенно узнав, что он начинал свой путь в медицине с позиции санитара. В сентябре он планирует перейти на должность медбрата.

Фото: из личного архива Турара Абдикарима

"Пациенты часто говорят, что с такого начала я обязательно стану отличным врачом. Услышать такие слова бесценно", – улыбается Турар.

Поводом для популярности Турара за пределами больницы стали его короткие видео в TikTok, в которых он показывает повседневную реальность медицинского труда. Это стало особенно актуально на фоне участившихся в стране случаев агрессии в адрес медиков. Так он решил показать, что профессия врача требует не только физических усилий, но и высокой моральной устойчивости. Его инициативу поддерживают и руководство, и коллеги.

"Многие пациенты, попав к нам, признают: работа врачей действительно очень тяжелая. И искренне благодарят нас за то, что мы делаем", – говорит он.

Особую симпатию пациенты испытывают к музыкальному таланту Турара. Его сильный, приятный голос звучит в стенах больницы особенно душевно. В его репертуаре и современные хиты, и казахские, и русские народные песни. При этом Турар поет далеко не всем, для каждого пациента он старается найти индивидуальный подход. Кто-то хочет послушать песню, а кто-то предпочитает тишину. Чаще всего именно сами пациенты предлагают мелодии, а врач с радостью им подпевает.

"Я вырос у бабушки с дедушкой, с детства слушал старые песни, поэтому сейчас знаю их довольно много. Часто подбираю что-то в ответ на пожелания пациентов. Замечаю, что музыка действительно помогает: у людей поднимается настроение, появляются силы. А когда у нас тяжелые травмы, операции, то очень важно, чтобы человек был настроен на восстановление не только телом, но и душой", – объясняет интерн.

Особенно врезался в память Турару случай с пожилой женщиной, которая отказывалась от еды, лекарств и общения. Она постоянно тихо напевала одну и ту же мелодию. Не зная ее, Турар нашел песню в интернете, выучил слова и начал подпевать. Это тронуло бабушку до слез. Она начала говорить, но только с ним. С этого момента ее состояние стало улучшаться.

Фото: из личного архива Турара Абдикарима

"Благодаря песне мы наладили контакт. Я объяснил, зачем нужны лекарства, процедуры, и она согласилась лечиться. Это была очень добрая и светлая женщина", – с теплотой вспоминает он.

Музыкального образования у Турара нет. Петь он научился у своих бабушки и дедушки. Они хорошо пели, играли на баяне и домбре. Именно в атмосфере музыки прошло его детство. Позже он сам освоил гитару, и теперь использует свой дар не только для души, но и во благо своего призвания и пациентов.

Несмотря на плотный график учебы и работы, Турар находит время и для спорта. Он играет в футбол на позиции центрального защитника и в юности даже выступал за профессиональный клуб "Кызыл-Жар". Футбол для него – не просто игра, а способ отдохнуть душой.

"Во время игры забываешь обо всем. Это как личная медитация", – признается он.

У Турара, как и у каждого молодого человека, есть мечты. Он хотел бы когда-нибудь выйти на большую сцену и, возможно, играть за "Барселону". Говорит с улыбкой, что мечтать не вредно.

Однако самой главной своей целью он называет служение народу в сфере медицины. Он искренне надеется, что однажды сможет найти лечение хотя бы для одной болезни, которую сегодня считают неизлечимой.

"Я просто хочу помогать людям. В этом вся суть моей профессии", – заключил Турар Абдикарим.

