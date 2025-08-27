Почему мужчины доверяют блогерам, а женщины – телевидению: социологи объяснили привязанности казахстанцев

Вы предпочитаете листать ленту новостей в Telegram, а ваши родители смотрят их по телевизору? Это не случайность. Социологи выяснили, как наши привычки в потреблении новостей зависят от возраста, образования, места жительства и даже пола, сообщает Zakon.kz.

Руководитель исследования, доктор социологических наук, профессор, главный научный сотрудник КИСИ при президенте РК Айгуль Забирова, говорит, что наш выбор – это отражение всего жизненного опыта. Мы не просто выбираем источник информации, мы показываем, кто мы есть и к какой группе принадлежим.

Молодежь – в интернете, старшее поколение – у телевизора

Телевидение с возрастом становится все важнее. Среди тех, кому за 60, ему доверяют 68,6%, в то время как среди молодежи 18-29 лет эта цифра составляет лишь 54,3%.

Социальные сети и интернет-СМИ – наоборот, теряют популярность с возрастом. Доверие к соцсетям падает с 44,9% у молодых до 20,8% у старшего поколения.

Город и село: медийная пропасть

Где вы живете, там и получаете новости. Горожане предпочитают соцсети и интернет-СМИ. Доверие к соцсетям в городах выше (37,2% против 30,6% у сельчан).

Сельчане больше смотрят телевизор (62,7%) и… читают газеты и журналы. Это связано не только с доступом к интернету, но и с устоявшимся укладом жизни.

"Скорее всего, сельско-городские различия здесь больше, чем вопрос доступа к инфраструктуре, это проявление более глубинных различий в объеме культурного капитала". Айгуль Забирова

Кстати, газеты и журналы в нашем мире – совсем не анахронизм. По сообщению Комитета информации Министерства культуры и информации РК, в стране (данные на март 2025 года) зарегистрировано 4832 СМИ.

Из них 2986 составляют периодические печатные издания, 235 – телеканалы, 96 – радио, 1212 – информационные агентства и сетевые издания. Среди печатных изданий выпускается 1923 газеты и 1063 журнала.

Сегодня печатные СМИ остаются важным источником информации для примерно 9% населения, преимущественно старших возрастных групп.

Мужчины и женщины: разные интересы

Женщины чаще выбирают проверенные источники – телеканалы (63,7%) и печатные СМИ (10,2%).

Мужчины больше склонны к экспериментам и самостоятельному поиску информации. Они чаще доверяют блогерам (9,6%) и зарубежным СМИ (4,7%).

Образование и доход: кто что читает?

Чем выше образование, тем меньше доверия к ТВ. Люди с ученой степенью доверяют телеканалам (37,2%) в два раза меньше, чем те, у кого неполное среднее образование (63,8%).

Образованные люди ищут не просто новости, а их анализ. Доверие к интернет-СМИ растет с уровнем образования: от 23,1% до 46,5%.

Социальные сети наиболее популярны у групп со средним образованием (36,2%), но и среди людей с высшим образованием их тоже много.

Блогинг тоже становится площадкой для экспертов. Доверие к блогерам растет вместе с образованием: от 8,1% у людей с неполным образованием до 20,9% у тех, кто имеет ученую степень. Это ломает стереотип о поверхностном потреблении.

"Доверие к блогерам растет с уровнем образования, что опровергает стереотип о поверхностном медиапотреблении образованных людей. Представляется, что блогосфера в Казахстане становится зоной экспертизы". Айгуль Забирова

Также, чем выше доход, тем чаще люди используют соцсети и интернет-СМИ. Потребители радио и печатной прессы чаще встречаются в менее обеспеченных слоях. Блогеры и лидеры мнений находятся ближе к среднему классу. А вот аудитория зарубежных СМИ оказалась удивительно пестрой – от выпускников ПТУ до обладателей ученых степеней.

Наш медиамаршрут – это отражение нас самих

Медиаполе Казахстана – это четко структурированная система. Молодой, образованный и живущий в городе человек будет искать новости в интернете. Человек старшего возраста, живущий в селе и с более простым образованием, скорее всего, включит телевизор.

Наш выбор медиа – это не просто выбор. Это отражение нашего жизненного опыта, привычек и того, как мы привыкли воспринимать мир. У каждого свой остров и своя навигация в этом огромном медиа-архипелаге.

Кто-то остается на знакомых островах телевизионных каналов, а кто-то давно вышел в цифровое море, доверяя Telegram. Для одних интернет-СМИ выступают обычной бухтой, а для других это поиск новых маршрутов. Казахстанский медиа-архипелаг многослоен, у каждого свой остров и своя навигация. Но маршрут, по которому мы плывем, многое говорит о том, кто мы, откуда и куда мы движемся, заключает профессор Забирова.



