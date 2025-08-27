Ночь в юрте и 100 долларов от алматинца: россиянин автостопом добрался до Таиланда, заглянув в Казахстан

Все чаще в соцсетях появляются видео, в которых путешественники из разных уголков Земли делают отклики на Казахстан. Один из них – россиянин Семен Соловьев, рискнувший без денег, автостопом, добраться до Таиланда.

Zakon.kz побеседовал с туристом и узнал, с чем он столкнулся в пути.

Семен Соловьев за свои 24 года прожил в самых разных городах России: Киров, Москва, Альметьевск, Казань, затем снова Киров. Где только не работал, но последние несколько лет был таксистом. Ему нравится свобода, дух кочевника и изучение мира. Поэтому в прошлом году, как представилась возможность, он затеял автостопом из России отправиться в Таиланд.

"На это были четыре причины: первая, девушка улетела работать в Турцию, а я не хотел без нее оставаться в Кирове; вторая, хотел выйти из зоны комфорта и увидеть жизнь других людей; третья, многие мне говорили, что мир плохой, людям нет доверия, и я хотел доказать обратное; и последняя, я верил в свои силы, что смогу абсолютно без денег добраться до Таиланда. И это мне удалось". Семен Соловьев

Путешествие затянулось на четыре месяца. До цели россиянин добрался через Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Пакистан и Малайзию.

"Мой рюкзак с необходимыми предметами весил 18 кг (в частности, это средства гигиены, продукты, посуда, одежда, палатка и спальник). Было тяжело с ним идти. На своем пути я встречал огромное количество отзывчивых людей, которые оказывали помощь". Семен Соловьев

Не исключением стали казахстанцы. Несмотря на то, что герой здесь не останавливался надолго, его греют теплые воспоминания.

"Большую часть путешествия я отдыхал в палатке, а в Казахстане мне удалось набраться сил в юрте. Меня по пути забрал парнишка, оказалось, он госслужащий. Узнав обо мне, он сразу предложил переночевать у него. Сначала мы поехали к нему домой. Я постоянно питался тушенкой или гречкой, что сильно мне наскучило. А тут я оказался за щедрым дастарханом, впервые попробовал домашний кумыс. Мы практически не разговаривали, потому что семья была казахоговорящая. Но спокойно понимали друг друга. Затем меня отвели в юрту, где я спал. Я впервые увидел снежные горы. Мне очень понравилось, было приятно. Даже было желание остаться, пожить в юрте, доить коров". Семен Соловьев

Также собеседник вспомнил другие щедрые поступки казахстанцев, которые он не ожидал.

"В Алматы я встретился со знакомыми. Мы сидели в кафе, к нам подошел парень. Ему сказали, что я иду пешком в Таиланд без денег. Он без лишних вопросов заявил: "Красавчик, молодец, уважаю. Таких людей надо поддерживать". Перевел подруге 100 долларов (53 тыс. тенге) и ушел. Она сняла их и передала мне. Я был в шоке. А потом я ехал в маршрутке, незнакомые казахстанцы также дали мне деньги". Семен Соловьев

А в других государствах он испытал совсем иные чувства: сначала страх, потом сострадание.

"На моем пути были Афганистан и Пакистан, которые окутаны кучей стереотипов. Отправляясь в Афганистан, я боялся за свою жизнь. Там попал к талибам, которые с автоматами возили меня. Но и тут я встретил добрых жителей. Например, были мальчишки в рваной одежде и обуви, но протянули мне моменты, чтобы поддержать меня. Хотя я с виду не выглядел вызывающим жалость". Семен Соловьев

Оказалось, свою кругосветку парень завершил еще в декабре 2024 года. И только теперь у него появилось свободное время смонтировать видео и поделиться с аудиторией.

"Я достиг своей цели. Путешествие было невероятное. Страны, через которые я сумел пройти, подарили мне незабываемые впечатления. Сам Таиланд встретил меня тепло. Но обо всем я постепенно расскажу в своем блоге. Я вернулся в Россию к Новому году, то есть, 28 декабря 2024 года. Сейчас нахожусь в Москве". Семен Соловьев

Также молодой человек отметил, что это не первый его опыт путешествия автостопом. Однако до этого его маршруты были короче и проходил он их с друзьями.

"Автостопом без денег я путешествую с 19 лет. Сначала мы с другом выехали из Альметьевска и за месяц доехали до Крыма. Потом с другим приятелем мы пару раз добирались до Чечни и Дагестана. Но мне всегда хотелось осилить дорогу одному. В пути мне помогал навигатор, выбор маршрута – полная импровизация. Но не все удалось, например, думал попасть в Индию через Пакистан, как оказалось, это очень сложно и долго, поэтому я свернул. Мне пришлось зарабатывать деньги на самолет, чтобы полететь в Малайзию". Семен Соловьев

Касательно денег Семен Соловьев поделился, что они были заработаны до поездки. Ему пришлось приостановить работу. Однако накопления остались в сохранности, к тому же сдавал свое авто в аренду. За рубежом он собрал прекрасные кадры, которые намерен монетизировать.