Сначала относились с опаской, сейчас доверяют: как алматинка осваивает тяжелую спецтехнику

Гендерное равноправие на дорогах – все еще животрепещущая тема. К женщинам за рулем относятся с опаской. Но тем не менее практика показывает, что им по "зубам" даже спецтехника. Zakon.kz познакомит вас с необычным водителем погрузчика.

У 35-летней алматинки Малики Мусаевой двое детей: старшая Рабийя (10 лет) и младший Батырхан (8 лет). Вся ее семья, а точнее: супруг, младший брат, отец и она зарабатывают на жизнь, управляя спецтехникой. Дочь и сын тоже хотят в будущем быть водителями рабочих машин, с улыбкой рассказывает собеседница.

"Спецтехникой меня заинтересовали папа и братишка, они же и поддержали мое стремление научиться водить. В 2019 году впервые дала старт за рулем мини-погрузчика, потом пересела на трехкубовый погрузчик, экскаватор, ратрак, трактор, грейдер, самосвал. Мужа зовут Григорий, он мой коллега по цеху. Познакомились в соцсетях. Его привлекло, что я катаюсь на тяжелых машинах". Малика Мусаева

Малика поделилась: чтобы водить технику, она прошла необходимое обучение и получила водительское удостоверение категории А, Б, В, Г, Д, Е.

"Конечно, от обычного авто спецтехника существенно отличается. И дело не только в габаритах или интерфейсе. Это не просто транспорт, а уникальное оборудование, у которого свои цели. Оно имеет более низкую скорость, высокую устойчивость, маневренность и грузоподъемность, а также внушительную собственную массу для эффективной работы. В ней свои механизмы и устройства, в которых детально нужно разбираться". Малика Мусаева

При трудоустройстве девушке не сразу доверили технику, но, испытав ее, поняли: случай – уникальный.

"В первый раз получилось интересно: позвонила механику по имени Дмитрий, по телефону он не понял, чего я хочу. Но я напросилась на собеседование. Он дал попробовать мне поводить, при этом показав, куда нажимать. Я продемонстрировала свои навыки и услышала от него: "Я сделаю из тебя самого лучшего оператора спецтехники". Буквально гонял меня больше всех, за что я очень благодарна ему. Пусть лучшей я не стала, но могу дать фору любому мужчине". Малика Мусаева

Однако по сей день, когда алматинка приезжает на новые объекты, клиенты в ней сомневаются. Она говорит, что это несправедливо по отношению к прекрасному полу.

"Незнакомцы удивленно спрашивают: "Вы здесь работаете оператором?". Было, что звонили начальству и возмущались, почему на объект женщину отправили. Только запускала двигатель, на меня с настороженностью смотрели. Потом, когда приступала к работе, вопросы отпадали. В общем, сначала относились с опаской, сейчас доверяют. Многие знают, даже просят лично приехать и выполнить работу". Малика Мусаева

Трудится водитель круглый год. Это лето в самом ударе, признается девушка, всюду по городу идут строительные работы, и спрос на ее услуги высокий.

"Работа кипит круглый год, задействована в самых разных сферах: благоустройство, озеленение, строительство, даже с дорожниками укладываю асфальт. Как говорится: зимой снег чистим, а летом красоту наводим. График ненормированный, иногда приходится ездить 12 часов в день, а бывает, что заканчиваю работу за 40 минут. Сейчас работы хватает, в этом году Алматы активно расширяется, ландшафт преображается, дороги новые строятся. За смену спокойно можно заработать от 17 тыс. до 25 тыс. тенге". Малика Мусаева

Труд тяжелый, ответственность большая, да и с людьми не всегда договоришься, рассказывает водитель.

"Для меня, как для девушки, тяжело приходится с ремонтом транспорта. Иногда не хватает сил открутить деталь. Но мужчины всегда приходят на помощь. А в самой работе: бывает, приезжаешь на заказ, а там стройготовности нет. Из неприятного было, что вызвали на смену, я завершила дела за четыре часа, но заказчик не стал оплачивать мне работу, хотя весь объем выполнен". Малика Мусаева

В целом в Алматы люди дружелюбные: кто посигналит в пути в знак приветствия, а кто даже попросит сфотографировать.

"Сначала было просто любопытство, потом эйфория от вождения, теперь я ощущаю себя частью команды, которая вносит существенный вклад в развитие города. Хотя страх присутствует по сей день. Особенно на определенных участках, как тротуары, из-за большого скопления людей и плотного потока авто. Ведь на мне лежит ответственность даже за безопасность окружающих". Малика Мусаева

На Малику Мусаеву даже обратили внимание за рубежом. Ее приглашали работать на ратраке в Канаде, однако она отказалась. Говорит, что хочет опробовать все тягачи, да и в целом спецтехнику, в родном Казахстане.