Мечта детства сбылась: волейболистка стала русалкой в Алматы

Безусловно, в детстве после просмотра вдохновляющего мультфильма многие девочки хотели стать русалками. Но это казалось за гранью реальности. Однако Дарье Козловой во взрослой жизни удалось не только примерить на себя сказочный образ, но и перевоплотиться в мифическое создание.

Zakon.kz предлагает познакомиться с русалкой из Алматы, которая устраивает целое шоу в большом аквариуме.

27-летняя Дарья Козлова в прошлом профессиональная волейболистка. Она 10 лет играла за известные отечественные клубы, такие как "Жетысу" и "Алматыночка", а также за российскую команду "Динамо Краснодар". По образованию девушка учитель физкультуры и тренер по волейболу, однако после завершения спортивной карьеры трудоустроилась в швейцарскую компанию руководителем отдела маркетинга. Но есть у нее удивительное хобби – она подрабатывает русалкой.

"Мой любимый мультик – Русалочка". С детства мечтала быть русалкой. Когда ложилась спать, одеялом обматывала себе ноги и представляла, что у меня есть хвост. Мама ругала за это, говорила, что нельзя так делать. В подростковом возрасте я подсела на сериал "H2О: просто добавь воды". В нем три девчонки превращались в русалок, когда их касалась вода. Я всегда представляла это себе". Дарья Козлова

Фото: из личного архива Дарьи Козловой

В 16 лет Дарья неожиданно для себя узнала о существовании профессии русалок за рубежом, которые плавают в огромных аквариумах с рыбами. Ей всегда хотелось, чтобы такое было в Казахстане.

"Как-то в интернете мне попалась реклама хвоста русалки. Увидела, что он продается на китайском сайте за 100 долларов. Но для меня в тот момент (16-17 лет) это были большие деньги. Я их по сусекам соскребла и сделала заказ. Когда он пришел, я была в восторге. В этом хвосте я начала плавать на Капчагайском водохранилище. Но в меня тыкали пальцем, говорили, что я как ребенок, хотя мне уже было 18 лет. Я забилась и прекратила это дело. Но спасибо одной девочке по имени Света, которая попросила сфотографироваться в хвосте. Я не отказала. Тогда увидела ее эмоции. Она сказала: "Вы исполнили мою мечту быть русалкой". И поняла, что не только я об этом мечтаю". Дарья Козлова

Тогда девушка решила совмещать приятное с полезным и начала сдавать в аренду свой хвост. Спрос оказался настолько большой, что пришлось расширяться.

"Хвост брали на фотосъемки. В день обращались несколько девочек. Поэтому я заказала большую партию и открыла онлайн-магазин для продажи и аренды. Вот уже на протяжении четырех лет я осуществляю детские мечты, превращаю девочек в русалок. Для рекламы я сама входила в образ, тогда стали поступать заказы на саму русалочку". Дарья Козлова

Космос будто услышал ее и стал исполнять желания. Все оказалось настолько просто, что клиенты сами находили алматинку, а она, оказавшись в воде, легко плыла, рисуя волны своим хвостом.

"Было страшно, потому что у меня не было опыта, я никогда не занималась плаванием. Просто с детства люблю плавать. Я настолько мечтала быть русалкой, что как плюхнулась в воду, так и поплыла. Стали приглашать на детские праздники, взрослые пенные вечеринки". Дарья Козлова

Фото: из личного архива Дарьи Козловой

В свой день рождения Дарья Козлова увидела в ресторане небольшой аквариум и загорелась желанием выступать в нем.

"Мы разговаривали с администратором, я говорю: "Красивый аквариум и рыбки. Не думали туда русалку посадить?". Они ответили, давайте попробуем. Так и начала в нем плавать. Никаких навыков не было, я просто почувствовала себя русалкой. Начала фокусы показывать, допустим, волосы вилкой крутить, будто со стакана воду пить, ракушку дуть". Дарья Козлова

Образ русалки девушка готовит тщательно. Только на макияж она тратит два часа, косметика у нее водостойкая. Сам хвост натянуть тоже непросто, он большой и тяжелый, а это значит плюс еще минимум 10 минут.

"Я не дышу под водой, просто задерживаю дыхание до двух минут. В хвосте плавать – не только привычка, но и удовольствие. Без него мне жутко дискомфортно, как будто чего-то не хватает, ноги легкие и не гребут. Единственное, когда я долго нахожусь в воде, потом у меня болят глаза. Это не очень чистая вода, потому что со мной плавают рыбки. Но я обязательно всегда промываю глаза антибактериальными каплями, чтобы никакая бактерия не прицепилась". Дарья Козлова

Все украшения девушка создает собственноручно. К тому же она даже пробовала лично смастерить себе хвост.

"Три года назад я решила сама сделать хвост из силикона. Потратила на это два месяца. Не имея никакого опыта, просто изучая ролики в интернете. Основа хвоста – бабушкино старое платье, а ласты из линолеума, сверху покрывала герметиком. Что дома было, из того и сделала. Но в нем я нигде не выступала, потому что он получился тяжелым – 20 кг. Его сложно надевать, однако выглядит он очень реалистично". Дарья Козлова

Фото: из личного архива Дарьи Козловой

За часовое выступление жительница Алматы берет 30-50 тыс. тенге. Занятие это сезонное, востребовано только летом. Кроме ресторана, она сотрудничает с несколькими аквапарками и частными бассейнами.

"Не обходится без форс-мажоров. Когда натягивала хвост из ткани, он порвался, пришлось искать нитку с иголкой, потому что ждали дети. Также во время выступления у меня сломалась ласта из пластмассы, но приходилось делать вид, что все нормально. Еще меня пригласили на детский праздник, говорили, что вода будет теплая, а она оказалась ледяной. Мне пришлось час в ней сидеть". Дарья Козлова

Конкурентов не встречала, признается собеседница. Она считает себя единственной русалкой в Казахстане, ведь ее шоу под водой исполняются без каких-либо снаряжений.

"В Астане есть океанариум, там плавают русалки, но они в масках, дышат через трубку. Это ведь некрасиво и портит сказку. Вживую чтобы выступали, я таких еще в Казахстане не встречала. Мне поступало предложение о работе в Сеуле, но я отказалась". Дарья Козлова

Ролики русалки набрали в соцсетях 7 млн просмотров. Многие удивляются ее деятельности, а есть те, кто специально приезжает насладиться живым выступлением. Ее мечта – чтобы в Алматы появился большой океанариум, в котором она будет работать на постоянной основе и дарить людям сказку.