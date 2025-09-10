Как заставить себя работать, если душа осталась на пляже в отпуске

Вы только что вернулись из отпуска. Кожа пахнет солнцем, а душа все еще дышит летним бризом. Но будильник атакует, а пыль на офисном столе смотрит на вас немного с ухмылкой. Как же заставить себя вернуться в ритм после отпуска, не теряя рассудка и желания жить, в материале Zakon.kz.

После отпуска вы не сотрудник, а выброшенный морской еж на берег реальности. Немного колючий, иногда ядовитый, но очень потерянный. Дайте себе 2-3 дня мягкой адаптации. Не нужно геройствовать и лезть на амбразуру с утренней планерки. Начните с простого: узнайте информационную повестку на работе, составьте список задач, заварите себе чашку кофе или три. Постарайтесь покорить волну, но плавно.

Апатия и упадок сил после отпуска

Иногда отпуск – это как сделка с морской ведьмой из сказки Андерсена "Русалочка". Вроде бы ты получаешь желаемое: свободу от работы, шанс вырваться из рутины, наконец, выспаться или заняться собой. Но условия… Вас продолжают дергать, вы все еще несете ответственность: за детей, за домашние дела, за накопившиеся бытовые дела. И в итоге отпуск больше похож на хождение по ножам: внешне свобода, внутри острая боль. И если не остановиться и не пересмотреть, что для вас на самом деле отдых, можно незаметно для себя превратиться в морскую пену.

"Один из главных факторов – это то, что отпуск не всегда означает настоящий отдых. Настоящий отдых происходит, когда человек полностью восстанавливает силы и на время освобождается от всякой ответственности. Однако далеко не каждый отпуск соответствует этим критериям. Часто под отпуском люди имеют в виду совсем иную активность. Например, домашний ремонт или решение накопившихся дел. Но это не отдых. В результате человек не успевает восстановиться, и возвращение к работе дается тяжело, отсюда и ощущение апатии, и общий упадок сил", – объясняет кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

Еще один скрытый враг хорошего возвращения на работу – резкая смена ритма. Еще вчера вы плыли по ленивой реке отпуска. А сегодня вы тонете в волнах задач и крутитесь в водовороте дел, мозгу тоже очень сложно.

Именно поэтому так важно не влетать в рабочую неделю с джетлага. Лучше вернуться домой хотя бы за пару дней, а в идеале – за неделю. Дать себе время перезагрузиться, восстановить режим, постепенно войти в привычный график.

Важно понимать, что работа – это часть спектакля под названием жизнь, просто акт более серьезный, в нем слов и действий больше, чем в акте "отпуск". Мы просто сменили декорации: шлепанцы на ботинки, апероль на кружку с офисным принтом.

Напомните себе, почему вы любите свою работу

В отпуске мозг отдыхал. И теперь он не понимает, зачем вы снова встали в 6:30 и гладите офисную юбку. Пора ему напомнить: ради чего вы это делаете?

Мы поговорили со старшим преподавателем русского языка КазНИТУ им. Сатпаева Анель Токпановой. Как известно, преподавателям и учителям более сложно входить в ритм, так как их отпуск практически равен каникулам в школе и университете.

"Признаться, входить в рабочий ритм мне всегда непросто, но я стараюсь с августа себя дисциплинировать. Постепенно нормализую сон и стараюсь ложиться спать до 23 часов, готовить все учебные материалы и просто постепенно свыкаться с мыслью о том, что учебный год совсем близок. Тем более мы, преподаватели языковых дисциплин, проводим диагностику студентов, определяем их владение языками (казахский, русский, английский), составляем группы, чтобы обучение было продуктивным. Поэтому можно сказать, что мы включаемся в работу постепенно, медленно наращивая темп", – рассказывает Анель Токпанова.

Даже в разгар учебного года преподаватель не расстается со своими увлечениями. Каждый день прогулка вдоль речки в сторону гор строго по плану: 10 тысяч шагов – ее персональная норма. А еще плавание, чтобы держать форму и голову в порядке. Простые привычки, которые работают лучше любого кофе, да и для здоровья полезно.

"Плавание помогает мне приводить мысли в порядок. Это мой способ навести порядок не только в теле, но и в голове. Ритм, дистанция, вода – все помогает восстановиться. Обычно ставлю цель 1-2 километра, и этого хватает, чтобы снять напряжение и избавиться от лишних мыслей. В учебном году, конечно, получается плавать меньше, чем в отпуске, но график стараюсь держать. Тренировки не отменяются, даже когда расписание очень плотное. Я люблю свою работу за то, что в ней нет рутины, мы не проживаем день сурка. Хоть и темы могут повторяться в течение дня, студенты всегда рассказывают их по-разному. Каждый уникален сам по себе, и это больше всего привлекает меня в работе. Разгружаться, безусловно, стоит, но и понимать то, что ты работаешь в такой интересной сфере и стоишь у истоков взрослой жизни детей", – делится своими лайфхаками Анель Токпанова.

Как подготовить себя к выходу из отпуска

Переход от отпускного безделья к рабочему режиму часто напоминает пересадку с бизнес-класса премиальной авиалинии в эконом-класс лоукостера. Чтобы этот скачок был не таким болезненным, стоит подготовить себя заранее.

"Полезно также планировать свои дни заранее, включая выходные. Это помогает психике перейти от хаотичной отпускной спонтанности к структуре. А структура – это то, на чем держится рабочая устойчивость. Ну и, пожалуй, главное – найти смысл в том, чем ты занимаешься. Подумайте: "Зачем я работаю?", "Что, кроме зарплаты, дает мне моя профессия?" Такой внутренний анализ – это якорь, который помогает мягче пройти адаптацию и войти в рабочий ритм не через надо, а с осознанным интересом", – рассказывает кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

Техники и практики для преодоления сопротивления работе от психолога Выписать плюсы и минусы. Рассмотрите режим продуктивности и режим отдыха. Особенно важно понять, что именно вызывает сопротивление на работе.

Рассмотрите режим продуктивности и режим отдыха. Особенно важно понять, что именно вызывает сопротивление на работе. Проанализировать причины сопротивления. Это могут быть плохие отношения в коллективе или даже буллинг. Не стоит замалчивать или воспринимать эти проблемы как норму.

Это могут быть плохие отношения в коллективе или даже буллинг. Не стоит замалчивать или воспринимать эти проблемы как норму. Искать решения, а не избегать проблем. Решения существуют, просто человек может бояться открытых конфликтов. Иногда необходимо научиться отстаивать себя – это важный жизненный навык.

Решения существуют, просто человек может бояться открытых конфликтов. Иногда необходимо научиться отстаивать себя – это важный жизненный навык. Развивать навык отстаивания себя на работе. Умейте говорить "нет" и защищать свои границы, отстаивать свою зарплату и права, быть конкурентоспособным и уверенным в себе.

Умейте говорить "нет" и защищать свои границы, отстаивать свою зарплату и права, быть конкурентоспособным и уверенным в себе. Создавать позитивные вызовы. Выписывайте, что именно можно получить, если идти на работу, формулировать для себя мотивационные причины и вызовы.

Возвращение к работе после отпуска – это как возвращение из отеля all inclusive: сначала раздражает, что больше нет выбора 30 блюд на завтрак, а потом понимаешь, что приготовленное своими руками более полезное. Работа – это то, что делает нас теми, кем мы являемся, формирует нас как личностей. Самое главное – не обесценивайте свое присутствие в компании, в которой вы работаете. Ведь когда понимаешь, что твой вклад действительно нужен, даже понедельник перестает быть таким противным.

Главное – научиться подмешивать в работу щепотку юмора и каплю мотивации, как секретный соус в комплексном обеде. Тогда у вас появится вкус к работе, и выход из отпуска станет не таким пресным и безвкусным.