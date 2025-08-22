Осенний призыв: работодатели в поиске новых сотрудников

Каждую осень на рынке труда происходит небольшой взрыв. Работодатели активизируются после летнего затишья, а соискатели после отпусков массово обновляют резюме. Почему осенью происходит пик найма? Какие профессии в топе и как использовать этот сезон с умом? Читайте в материале Zakon.kz.

Если бы у карьеры был свой календарь, то осень в нем была бы как начало января, только без салатов и с утренними пробками. Это сезон, когда рынок труда оживает, сбрасывая с себя летнюю дрему и затягивая ремень потуже. Компании возвращаются с каникул к реальности: бюджеты трещат по швам, дедлайны наступают, а в отделах кадров зияют пробелы.

Представьте себе огромный офис страны, где в сентябре звучит командный "ну все, пора собраться". Осень – это первое сентября для взрослых: новые цели, новые лица и новая надежда найти "того самого специалиста" или "ту самую работу".

В сентябре рекрутеры начинают настоящий кадровый марафон: они будто проходят по списку "дела до Нового года" и первым пунктом стоит закрыть вакансии. Причем не просто закрыть, а найти тех, кто вольется в команду, как последняя деталь в пазле. Ведь впереди важный финишный рывок: финансовые отчеты, годовые цели и проекты, которые должны стартовать "в этом квартале, точно не позже".

"Осенью на рынке труда начинается оттепель: пик вакансий приходится на сентябрь-октябрь. Бизнес возвращается к активной работе после летних отпусков, запускает проекты, закрывает годовые задачи и бюджеты. Плюс часть сотрудников в данный период решает менять работу, отдых мотивирует на покорение новых вершин и перемены в жизни, и компании активно открывают новые позиции. Вот такой круговорот вакансий и кандидатов в осенний период", – рассказывает HR-специалист, эксперт по подбору IT-персонала Юлия Василенко.

Осень требует собранности и точного удара. Это не весна с ее "попробую что-нибудь новое" и не лето с отпускными настроениями. Это деловой сезон, когда от каждого шага многое зависит.

По данным Национального бюро статистики Республики Казахстан, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше за II квартал 2025 года составил 64,6%, а к численности рабочей силы – 95,4%. При этом уровень безработицы снизился до 4,6%, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года. То есть, несмотря на все вызовы, работа в стране есть, и людей трудоустраивают активно.

Что сейчас происходит на рынке труда

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, на конец июня 2025 года были оказаны меры по трудоустройству в объеме 11,1 тыс. единиц. Почти 6 тысяч человек прошли профессиональную подготовку или переподготовку, а 100 человек участвовали в общественных работах.

Общая занятость выросла на 110,1 тыс. человек по сравнению с тем же кварталом 2024 года, причем рост пришелся в основном на наемных работников – плюс 168,3 тысячи.

"Подбор персонала осенью отличается высокой динамикой. Компании активно закрывают проекты и бюджеты, поэтому сроки найма короче, конкуренция за кандидатов выше. При этом сами соискатели после отпусков более мотивированы на карьерные изменения, и рынок становится особенно "живым". Вакансий и кандидатов много одновременно", – объясняет Юлия Василенко.

Самые занятые сферы на сегодня: Торговля – 17,1% от общего числа занятых.

Образование – 13,1%.

Промышленность – 12,5%.

Сельское хозяйство – 10,8%.

Это те направления, где вакансии появляются регулярно, и конкуренция там не такая высокая, как, например, в IT или финансах, но и в этих сферах не так сложно найти работу.

"Как HR-эксперт из сферы IT, могу с уверенностью сказать, что осенью традиционно растет спрос на специалистов в продажах, маркетинге, IT и финансах. Эти сферы напрямую связаны с закрытием годовых целей и подготовкой к следующему году. Например, в осенний период IT-компании активно запускают проекты, поэтому растет спрос на кадры из IT и HR сфер в связи с тем, что потребности бизнеса растут, квалифицированные специалисты из HR крайне необходимы в этот период. Также в ритейле и e-commerce заметен рост сезонного найма из-за подготовки к пиковым продажам". HR-специалист, эксперт по подбору IT-персонала Юлия Василенко

Кто сейчас особенно нужен

Осенью работодатели чаще ищут: специалистов в сфере продаж и клиентского сервиса,

бухгалтеров и финансистов (пора отчетности и планирования бюджета),

преподавателей и тренеров (новый учебный год),

рабочих и специалистов технических профессий,

маркетологов, особенно digital-направления.

Соискателям с бэкграундом, конечно, будет легче. Однако сейчас ценится не только опыт, а живая голова и гибкость. Умеешь быстро вникать, готов развиваться, уже на шаг впереди. Так что даже если резюме пока не блестит регалиями, не страшно. Главное, чтобы блестели глаза. И да, поискать точно стоит: рынок ждет не идеальных, а увлеченных.

"Осенью бизнесу важно успеть реализовать годовые задачи, поэтому спрос на опытных специалистов традиционно выше, ведь их можно быстрее вовлечь в проекты без долгой адаптации. Но это не значит, что начинающие остаются "за бортом". Наоборот, многие компании именно в этот период открывают программы для молодых специалистов, стажировки или активизируют массовый найм. Рынок труда осенью становится более контрастным, так как компании одновременно закрывают критические позиции за счет опытных сотрудников и формируют кадровый резерв за счет новичков". HR-специалист, эксперт по подбору IT-персонала Юлия Василенко

Как не потеряться в потоке вакансий: 5 шагов. Советы от HR-специалиста Юлии Василенко Определите приоритеты. Что для вас важнее сейчас: стабильность, развитие, гибкий график или рост дохода? Читайте внимательно. Не только заголовок, но и обязанности, требования, условия. Это поможет избежать лишних откликов. Изучайте компанию. Посмотрите проекты, культуру, возможности роста. Вы должны понимать, куда идете. Откликайтесь осознанно. Лучше 5 точных откликов, чем 50 наугад. Так вы сэкономите время и повысите шанс на успех. Думайте на шаг вперед. Ищите не просто работу, а возможность для роста.

"Важно подготовиться к поиску работы: обновить резюме, прокачать soft skills и самое главное – сохранять боевой настрой. Но если выбирать приоритет, то это однозначно резюме и умение презентовать себя. Потому что осенью конкуренция за вакансии особенно высокая. Успешные кандидаты – это те, у кого есть правильное резюме, хорошие навыки общения и позитивное отношение на протяжении всего периода поиска работы", – резюмирует Юлия.

Осень – это открытое окно возможностей для поиска работы. Своеобразный поцелуй после жаркого лета, как поет Пугачева. Рынок растет, компании нанимают, конкуренция еще не вышла на зимний максимум. Сейчас наступает идеальное время заявить о себе. Все, что вам нужно, – это структурированное резюме, немного решимости и внутренняя готовность к новому витку.

Если вы задумывались о смене работы, переобучении или перезагрузке карьеры, не откладывайте. Осень не ждет. Она мчится вперед: в пальто, с блокнотом в шоппере и кофе в крафтовом стаканчике. И в ее списке задач между "запуск проекта" и "собрать команду мечты" вполне может быть строчка: "найти именно вас".