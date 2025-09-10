Личный опыт: как бюджетно путешествовать по Казахстану

"Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету", – утверждали герои мультфильма "Бременские музыканты". А еще лучше путешествовать экономя. В этом уверены несколько семей из Кызылорды, которые ездят по Казахстану на своих автомобилях.

Четвертое лето подряд они берут с собой все необходимое и отправляются в путь, передает Zakon.kz.

Фото Альфии Гавычевой

Компания из пяти кызылординских семей путешествует по республике на внедорожниках с 2021 года. Любители рыбалки, охоты, активного отдыха много лет дружат.

По словам Альфии Гавычевой, идея экспедиций по родной стране пришла на ум ее супругу Леониду. Он активный участник групп казахстанских автопутешественников. Тем более опыт у Леонида и Альфии уже был. Они с семьей до этого побывали в Узбекистане, Кыргызстане и на Гоа. Причем брали туры, платили большие деньги, но локаций за эти деньги получили немного. Не было особенной душевной атмосферы в таких турах.

Поэтому, посчитав расходы, решили путешествовать "дикарями" и ездить именно туда, куда им самим хочется, и находиться столько времени, сколько они сами пожелают. Поделились мыслями с друзьями, и те идею Гавычевых поддержали.

Фото Альфии Гавычевой

"Мы дружим семьями много лет и часто выезжали веселой компанией на шашлыки, рыбалку за пределы Кызылоры, а тут Леонид предложил поехать в какое-нибудь известное место в республике, популярное у путешественников. Увидеть, какая там природа, узнать об истории. Друзья поддержали, и выбор пал на Боровое. Вначале в путь отправились три семьи. Проездом побывали в Астане, Караганде, Щучинске, еще увидели Балхаш. Возвращались со стороны Шу. В 2022 году путешествовать отправились уже пять семей. Собрались с детьми, у кого было двое, у кого трое детей. Мы отправились в Алматинскую область, увидели озера Кольсай и Каинды, проехали по Чарынскому каньону, по всем ущельям, были на Капчагае, на реке Или. Любим горы, реки, пещеры, красивые места, и когда их видим, понимаем, как прекрасен наш Казахстан и как мы горячо его любим ", – рассказывает Альфия Гавычева.

Далее были красоты Алаколя, обсерватория Ассы-Тургень имени академика Омарова – крупнейшая в Казахстане астрономическая обсерватория, Медвежий водопад. В некоторых местах побывали повторно. Бывало, что в одном месте находятся по 2-3 дня, живут в палатках, готовят на газовых горелках. А иногда снимают на одну-две ночи отель или коттедж.

Фото Альфии Гавычевой

Чтобы отправиться в длительное путешествие, а оно занимает не менее 10 дней, нужна тщательная подготовка. Необходим инвентарь – газовые плитки, горелки, палатки, столы, стулья, продукты питания, посуда. Всем этим они запасаются заранее. Даже их дети целый год копят деньги, чтобы вложить их в общие расходы на путешествие.

Фото Альфии Гавычевой

В этом году путешественники уже на семи машинах отправились в Туркестанскую область, ходили по ущелью Бургулюк, осмотрели пещеру Акмечеть, поднимались к водопаду Таттыбулак.

Фото Альфии Гавычевой

"В этот раз впервые у нас было ЧП: подруга сломала руку, когда мы поднимались к водопаду. Но быстро нашли медклинику, ей наложили гипс и путешествие продолжилось, так как подруга не хотела покидать нас. Так как мы все прошли курсы первой медицинской помощи, знаем, как ее оказать. У нас с собой всегда есть необходимые медикаменты". Альфия Гавычева

Фото Альфии Гавычевой

"Четыре года выезжаем с мужем Юрием на своем авто, берем еще троих детей. Дети не капризничают, да и мы не замечаем трудности в дороге. В целом на территории нашей республики дороги нормальные, проблем нет. То, что руку сломала, не помешало нашей семье продолжить путешествие, ведь мы "заряженные" на такие поездки. Не боимся уже ничего по пути. В целом путешествия наши безопасны, так как мы едем только днем, ночуем в палаточном лагере, который сами разбиваем, бывает, останавливаемся в отеле". Надежда Семерня

Фото Альфии Гавычевой

По мнению путешественников, поездки "дикарями" как интересны, так и малозатратны. Главное – хорошо подготовиться. В первую очередь заранее планировать маршрут, провести техосмотр машины, проверить колеса, тормоза, если надо, взять запасные колеса, медицинскую аптечку, зажимы, гаечные ключи, отвертки. Нужно рассчитать расстояние между основными точками маршрута, определить средний расход топлива на все путешествие. Важно учесть, будут ли встречаться на пути платные дороги и переправы.

Главная затрата, которую нужно посчитать – питание в пути, то есть сколько раз придется перекусить в придорожных кафе, а также траты на питание в месте отдыха. Необходимо запастись продуктами и перекусом, которые нужно будет взять с собой в дорогу, на это тоже нужны деньги. Нужно учесть и мелкие расходы: может быть мелкий ремонт, покупка лекарств, одежды, рабочих жидкостей для авто, расходы на платные парковки. При себе лучше иметь наличные, так как карты в пути будут принимать не везде. В дорогу обязательно надо взять теплую одежду.

Фото Альфии Гавычевой

"По приезде домой мы считаем, сколько денег потратили. Нынешняя двухнедельная поездка в Туркестанскую область нашей семье из четырех человек обошлась в 270 тысяч тенге. С учетом того, что мы еще на два дня арендовали коттедж на всю компанию, закупали продукты, тратили на бензин и разные мелкие расходы. Я считаю, что это немного, ведь мы за две недели увидели столько красоты, пережили столько эмоций, которые не передать словами, а самое главное – получили такой заряд энергии, что до следующего года хватит для плодотворной работы, ведь мы все еще трудимся в различных компаниях". Леонид Гавычев

Фото Альфии Гавычевой

Фото Альфии Гавычевой

В ближайших планах у неугомонной компании путешественников – увидеть красоты казахстанского Алтая, Каспия, отправиться в город Риддер на большую гору Белуху. Природа Казахстана уникальна, есть много исторических памятников, масса возможностей для активного отдыха, зимой можно кататься на лыжах. Когда друзья проедут весь Казахстан, то отправятся покорять другие страны. Но пока это неизвестно, ведь у компании есть еще немало неизведанных троп в родном Казахстане.