Студенты и пробки: помог ли сдвиг графика разгрузить Алматы

Помните, с сентября в Алматы ввели разные графики для студентов и предложили офисам гибкий режим, чтобы разгрузить дороги. Корреспондент Zakon.kz решила прогуляться с утра по городу и посмотреть, как обстоят дела на остановках в часы пик.

Осень в Алматы подходит к концу, хотя и признаков не подает, ноябрь в этом году выдался на удивление теплым, но на городских остановках все также летняя жара. Людей много, все спешат по своим делам: кто на учебу, а кто-то на работу. Каждый день толпы жителей терпеливо ждут своей очереди у дверей, чтобы протиснуться в нужный автобус, студенты подпирают друг друга рюкзаками, кто-то пытается удержаться за поручень, другие же ведут борьбу за последние крохи личного пространства.

Внутри тот самый фирменный алматинский коктейль из чужих сумок, кашля, детского плача, ворчания бабушек и терпения.

Отметим, акимат Алматы решил подойти к пробкам стратегически. Чтобы изменить дорожную ситуацию в часы пик, власти предложили вузам и колледжам перейти на дифференцированный график начала занятий: часть учится с 08:00, часть с 10:00. Звучит разумно: снизить потоки, снять нагрузку на магистрали, разгрузить автобусы.

Параллельно в сентябре 2025 года акимат поддержал инициативу депутатов о переходе офисных сотрудников частных компаний на удаленный или гибкий режим работы. И хотя решение остается за работодателями, районные акиматы разослали письма с рекомендациями. Казалось бы, все условия для изменений к лучшему созданы, но насколько они эффективны?

На вопросы нам ответили в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы:

"Как отмечалось ранее Департаментом полиции города Алматы на брифинге региональной службы коммуникаций, ситуация на дорогах остается такой же. При этом основное влияние на заторы оказывает не рабочее население, а учащиеся и студенты. Начало учебного года также способствует увеличению транспортной нагрузки", – пояснили нам в управлении.

Многие организации действительно сдвинули часы начала, но критическая масса по-прежнему в одном временном слоте. А значит, на остановках все тот же час пик, просто в чуть измененном ритме. Но в акимате отметили, что незначительные улучшения все же есть.

По данным полиции, в Алматы зарегистрировано свыше 600 тысяч автомобилей, а ежедневно на улицы города выезжают более 400 тысяч машин из соседних регионов. В итоге по дорогам мегаполиса ежедневно движется около миллиона транспортных средств, что создает значительную нагрузку на улично-дорожную сеть.

Тем не менее, по информации ТОО "Транспортный холдинг города Алматы", имеются изменения в динамике пассажиропотока в общественном транспорте. Средняя наполняемость автобусов на маршрутах изменилась как в меньшую, так и в большую сторону.

Необходимо отметить, что корректировка графиков движения на маршрутах в настоящее время не требуется, так работа общественного транспорта начинается в 6:00 часов, а на некоторых маршрутах раньше. При этом управление совместно с ТОО "Транспортный холдинг города Алматы" регулярно проводят анализы пассажиропотока и изучают потребности горожан, на основании чего принимается решение о внесении корректировок в графики и схемы движения, количество подвижного состава". Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы

Тем временем романтика общественного транспорта никуда не исчезла: она по-прежнему пахнет ранним кофе в бумажных стаканах, чужими духами, сырым запахом листвы и легкой усталостью людей, которые очень бы хотели поспать хотя бы на полчаса дольше.

А диалоги и реплики все те же:

"Не толкайтесь!"

"Пробейте за меня Онай"

"Закройте двери, пожалуйста!"

"Давайте поменяемся, мне на следующей выходить"

Водители в такие часы – отдельная лига, у них стратегии не хуже, чем на матче "Кайрат" – "Реал" . Они работают как тренеры на переполненном стадионе, ведь одновременно следят за дорогой, толпой людей в салоне и за тем, чтобы никто не оказался зажат дверями.

Это настоящая стратегическая игра в реальном времени, в которой нужно быстро принимать решения, ловко маневрировать, подбирать темп, как в хорошем футбольном матче. И все это на фоне бесконечного "проходим дальше!" и "оплатите за проезд". Каждый рейс – маленькая комбинация на выносливость, тактику и выдержку, которую водители разыгрывают с удивительным спокойствием.

Также не стоит забывать, что отследить нужный автобус или троллейбус можно в приложениях. Если до появления онлайн-карт с движением транспорта могли возникнуть трудности, и люди пытались предугадать ситуацию на дорогах по интуиции или фазам луны, то теперь гадать больше не нужно, технологии давно взяли это на себя.

"Сегодня популярные среди горожан ГИС-приложения уже умеют показывать реальную картину дорожного трафика, вплоть до уровня загруженности конкретных улиц и перекрестков", – сообщает управление.

Алматы пробует новые правила игры, меняет расписания, предлагает гибкость, подключает технологии. Но город – живой организм, и заставить его перестроить быстро свой привычный быт сложно. Пока же жизнь продолжается в привычном ритме, большинство по-прежнему начинают день в одни и те же часы. А в общественном транспорте, как и прежде, в часы пик царит знакомая давка, которую смело можно назвать битвой за кислород.

Мегаполис все еще ищет свою формулу идеального трафика. И возможно, именно эта смесь попыток, идей и маленьких улучшений станет тем самым стартом, после которого город однажды проснется без привычной гонки за место в транспорте.