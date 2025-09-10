Красная нить времени: как страх перед сглазом стал традицией по всему миру

Сглаз – это целая культурная сага, покрытая древней пылью, оберегами, красными нитями и мамиными лайфхаками от "дурного глаза". Zakon.kz решил отправиться в путешествие сквозь века и поверья, от древнего Вавилона до казахстанских булавок "с глазами" на детских ползунках.

Вначале был взгляд... очень недобрый взгляд

Примерно в 2600-2750 гг. до н. э. шумеры уже подозревали: если кто-то уставился на твой урожай с завистью, жди беды. Именно они одни из первых зафиксировали феномен сглаза, а следом подхватили древние греки и римляне.

"Убеждение в существовании сглаза уходит корнями в древние верования. Люди старших поколений, придерживающиеся традиционных взглядов, чаще склонны верить в это. Наши бабушки, дедушки и родители нередко объясняли неудачи словами "көз тиді" – сглазили. Современная молодежь, как правило, менее подвержена таким убеждениям. Во многом это зависит от уровня уверенности, образования и жизненного успеха человека. Есть закономерность: чем ниже эти показатели, тем выше склонность верить в сглаз", – поясняет социолог Жанар Куканова.

Сглаз по-казахски

В Казахстане шутят, что у казахов две беды: суық тиеді (простуда) и көз тиеді (сглаз). Но если простуду лечат чаем с малиной и горчичниками, то от сглаза запасаются арсеналом мощнее, чем у супергероя Marvel.

"Люди, в жизни которых часто происходят внезапные неудачи, нередко приписывают их сглазу, обращаясь за поддержкой к целителям, экстрасенсам и гадалкам". социолог Жанар Куканова

И что особенно интересно, эта вера не где-то на краю степи, а везде, повсеместно. Современные казахстанки легко сочетают яркие румяна, мамины приметы и онлайн-заказ именных булавок с глазками из благородных металлов для своих детей. Эстетика и эзотерика в одном флаконе.

"Социальные сети влияют на мышление современного человека. Они создают условия, при которых люди начинают чувствовать себя объектами негативного воздействия, что усиливает суеверия о сглазе. Современная медицина отвергает само понятие сглаза, поскольку каждая болезнь имеет научное объяснение", – говорит социолог Жанар Куканова.

Удивительно, как некоторые суеверия путешествуют сквозь время и континенты. Взгляните на карту. Белым цветом отмечены те страны, которые подвержены мистике сглаза.

Инфографика: Zakon.kz

Вера в сглаз, словно древний культурный код, зашифрованный в амулетах и взглядах. От Казахстана до Латинской Америки, от Африки и Ближнего Востока до Южной Европы и Индонезии. Почти везде люди верят, что чей-то недобрый взгляд может навредить.

И именно на этом фоне особенно интересно выглядит отсутствие подобных верований в таких странах, как Китай, Германия, Франция или Англия. Хотя Ирландия со своей тягой к мистике все же выбивается из ряда. А вот Скандинавия, несмотря на богатую мифологию, к сглазу относится с прохладным скепсисом.

Как оберегают казахстанских малышей

1. Оберег начинается еще в животе. Покупать что-либо для малыша заранее? Что вы! Вдруг что-то пойдет не так. Поэтому будущая мама отправляется в роддом с сумкой, собранной с соблюдением всех вариантов защиты и рекомендаций от родственников с обеих сторон. 2. Выписка – древний обряд. На выписку съезжается половина родственников и весь коллектив с работы, а мама уже начеку, в ход идут булавки, глазки, талисманы, а иногда и скрытая защита под слоем бодика. 3. Красная ниточка и браслет с "глазом". Если на ручке у малыша сверкает браслетик, знайте, это щит от зла. Есть вариант и более бюджетный. Нить красная, шерстяная, на левом запястье. Каждый день новая, старую обязательно сжигаем. Это вам не новое модное течение, а древняя магия, просто в миниатюре. 4. Яркая помада или отметина карандашом на лбу. Яркое пятно на лбу – отвлекающий маневр. Сглаз хочет попасть в милое лицо младенца, а натыкается на фуксию во лбу ребенка.

"Казахстанцы считают, что вера в сглаз – это часть культурного наследия и религиозного мировоззрения народа. На общество она особо не влияет. Обряды от сглаза, как и другие национальные традиции, передаются из поколения в поколение", – объясняет социолог Жанар Куканова.

Почему люди продолжают верить в сглаз даже в современном технологичном обществе

Согласитесь, что в период развития искусственного интеллекта вера в сглаз должна уйти в небытие. У психологии, например, на это есть свой ответ. Он может быть жестким, однако в нем есть здравый смысл.

"С точки зрения психологии, одна из причин веры в сглаз – это низкий уровень критического мышления у части населения. У некоторых людей также может быть ограниченное понимание причинно-следственных связей и законов, по которым устроен мир, в том числе, даже базовых физических или социальных закономерностей. Когда человек не осознает свою собственную ответственность за происходящее, не может проанализировать ситуацию, ему проще объяснить неудачи внешним воздействием, например, сглазом. Это не столько вопрос глупости, сколько дефицита образования, рефлексии и навыков рационального анализа", – говорит кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

Вера в сглаз напрямую влияет на самооценку и психоэмоциональное состояние человека. Она усиливает неуверенность в себе, тревожность, и формирует искаженное восприятие социальных связей. Например, человек может думать: "Если я кому-то не нравлюсь, он точно может меня сглазить".

"Возникают примитивные, упрощенные связи в мышлении, лишенные логики и глубины. У таких людей часто наблюдается скованность в самопрезентации. Вместо того, чтобы проявлять свои сильные стороны, раскрывать потенциал и быть яркими, они как будто бы сознательно "прячут" себя. Это влияет и на поведение при принятии решений. Страх стать объектом зависти или негативного внимания делает человека менее склонным к риску. В результате такие люди реже выходят из зоны комфорта и упускают возможности для развития", – резюмирует Жанат Биржанова.

Символика сглаза: мода или мистика

Один глаз, чтобы видеть, а два – чтобы защищать. Символ сглаза – это всевидящее око, призванное отражать зло.

Синие, черные, белые концентрические круги гипнотизируют зло, и оно забывает, зачем вообще пришло. Во многих странах символами глаза украшают серьги, кольца, платья, а иногда и диванные подушки. Что ж, защита должна быть стильной. Логично ведь.

Кстати, современные дизайнеры давно в курсе этой модной защиты и создают браслеты, серьги, кулоны с глазками, которые и радуют, и защищают. Как нож-бабочка, только для души.

Фото: pexabay

Особенно это распространено в Турции и Греции. Признавайтесь, все же привозили оттуда "глаза" на дверь, браслеты, шопперы, фенечки, чехлы и прочие сувенирные безделушки с безобидными голубыми глазками. Тем более и цвет у них с точки зрения психологии ассоциируется со спокойствием, умиротворением, доверием и мудростью. И энергетически защитились, и психика стабильна. Ну, не красота ли?

"Мне безумно нравится турецкая культура, в ней столько колорита и тепла. А голубой глаз – просто ее визитная карточка. Он эстетичный, милый, отлично вписывается в интерьер или образ. А если он еще действительно и защищает, тогда вообще одни плюсы! Я, конечно, не фанат суеверий, но если работает, почему бы и нет?" – рассказывает фанатка турецкой культуры Гульбахыт.

Сглаз – дело серьезное или просто очень человечное

Что общего между шумером, казахской бабушкой, модным блогером и турецким ювелиром? Все они по-своему верят в силу взгляда. Ведь взгляд может и убить, и вылечить, и влюбить, и сглазить, конечно.

Можно спорить долго, миф это, суеверие или культурный код, заложенный в нас предками. Но факт остается фактом. Сглаз – это та самая красная нить, которая проходит между древними страхами и современной реальностью. И пока на детских ручках сверкают нити, а в роддомах прикалываются булавки, он будет жив.

А может быть, все это не столько защита от зла, сколько проявление любви: нежность мамы, забота бабушки и тихая мудрость поколений, просто спрятанные в красную нить или подвеску с голубым глазом. Ведь в глубине души многим хочется верить, что счастье – это просто. Как в песне Стаса Пьехи: "Повяжи эти нити на запястье – и тебе будет счастье".