Культурный код города: как муралы и граффити формируют облик Алматы

Когда ты идешь по алматинским улицам, кажется, что стены говорят. Нет, это не галлюцинации, а муралы и граффити, прорывающиеся сквозь бетон. Для одних это вандализм, для других – поэзия в красках. Так что же это на самом деле: нарушение порядка или дыхание города, разбирался Zakon.kz.

Немного истории

Мурал как самостоятельное направление в искусстве возник примерно век назад в Мексике на волне революционных событий 1920-х годов. Вдохновленные идеями авангарда художники решили выйти за рамки академической живописи и покинули стены мастерских, чтобы донести искусство до широкой публики. Монументальная роспись стала их оружием, а стены – холстами.

Сегодня муралы существуют в другом контексте, но с неменьшей социальной значимостью. Часто художники создают их за свой счет или в рамках городских программ и культурных инициатив. В современном мире муралы стали неотъемлемой частью фестивалей уличного и современного искусства, украшая фасады зданий по всему миру от мегаполисов до небольших городов, придавая им уникальность и характер.

Мурал отличается от граффити масштабом и содержанием. Он занимает всю стену и несет в себе художественную идею, продуманный замысел и эстетическую ценность.

Где заканчивается искусство и начинается хулиганство

Один баллон с краской. Одна ночь. Одна подпись на стене многоэтажки. В глазах чиновника – это порча имущества. В глазах художника – акт самовыражения. Уличное искусство всегда балансировало на грани между протестом и красотой. Особенно в Алматы, где стены становятся не просто поверхностями, а холстами с манифестами.

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Город – это галерея под открытым небом. Только здесь ты не платишь за вход и не стоишь в очереди. Каждый угол – экспозиция. Давайте разбираться, насколько это все законно.

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Муралы: когда город дышит красками

Муралы в Алматы – это уже не просто уличное искусство, это часть культурного кода. На одной стене портрет великого Абая в неоновых цветах, на другой – гигантская девушка в национальном костюме с глазами, полными степей. Муралы здесь не просто украшают, они говорят о самобытности, традициях, будущем, о проблемах и надеждах.

Это не спонтанный акт наугад, а тщательно продуманный процесс. Сначала рождается идея, затем создаются эскизы, подбирается локация, ведутся переговоры с городскими властями. Некоторые муралы согласовываются неделями, ведь они становятся частью визуального ландшафта Алматы на годы вперед.

"Процесс появления мурала на стене дома согласовывается с Управлением городского планирования и урбанистики, также обсуждается с КСК дома. Если речь идет о пространствах под развязками или мостами, то проект согласовывается с владельцем объекта недвижимости – администрацией города", – рассказывают в Управлении городского планирования и урбанистики города Алматы.

Часто за такими проектами стоят не одиночки, а целые команды: художники, кураторы, урбанисты. Они договариваются с акиматом, разрабатывают эскизы и только потом берутся за кисти и баллоны. Это уже не вандализм – это городская эстетика со смыслом, которая согласовывается с властями города. У многих за плечами художественное образование, в том числе связанное с монументальной живописью.

"Я окончила Казахскую Национальную академию искусств им. Т. Жургенова, факультет монументальной живописи, где одним из видов как раз была роспись. Ныне мы называем подобные росписи муралами", – рассказывает художник -монументалист Гафура Каирбекова.

Каждый мурал – это не просто картина на стене, а отражение чьей-то идеи, истории или внутреннего мира. Иногда за этим стоит конкретный запрос, продуманный концепт и согласование, а иногда спонтанное вдохновение, рожденное улицей.

"Темы выбирают заказчики, если речь о муралах. Владельцы стен обращаются сразу с запросом, и я уже подстраиваюсь под их истории и пожелания. А если это стихийная стена, то здесь у меня оживает образ Умай. Я хочу увидеть ее в разных ипостасях – современную как девчонку с сережками или как магическое существо природы. Она сливается с городским пространством, в котором оживает в новом амплуа и напоминает о наших древних поверьях". Художник-монументалист Гафура Каирбекова

Фото: из личного архива Гафуры Каирбековой

Граффити: андеграунд или анархия

Граффити – это другой жанр. Более уличный, более свободный, более бунтарский. Там, где мурал получает согласование, граффити пишется чаще всего без разрешения. Часто под покровом ночи. Это комментарий, сатира, крик, но и это не всегда так.

Фото: freepik

"С точки зрения законодательства муралы и граффити могут относиться к объектам историко-культурного наследия. Местные исполнительные органы областного уровня при выявлении подобных объектов вносят их в список предварительного учета, и до принятия окончательного решения об их статусе они подлежат охране наравне с памятниками истории и культуры". Юрист Сергей Уткин

Какой объект вносить в такой список, а какой сразу считать актом вандализма, закон, конечно, прямого ответа не дает.

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"В первую очередь следует исходить из того, кому принадлежит объект недвижимости, на котором появился мурал или граффити. Если собственник обращается в полицию и заявляет об осквернении, заводится материал об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство" или "Вандализм несовершеннолетних". Если же собственника все устраивает, то может запуститься процедура включения объекта в список предварительного учета. Собственник есть у каждого объекта, в том числе и у принадлежащего государству или административно-территориальной единице", – отмечает юрист Сергей Уткин.

Город, который говорит

Уличное искусство в Алматы – это как температура у организма. Оно показывает, что чувствует город. Что его волнует. Что болит.

Самое важное, что это не всегда про заказ или внешнюю задачу. Бывает, что это личная история, внутренняя необходимость говорить, рисовать, выражаться. Для многих художников процесс создания становится чем-то гораздо большим, чем просто творчеством. Гафура поделилась, что вдохновляет ее на создание новых работ.

"Обычно это стремление познать свои мысли или раскрыть тему, что давно теплится внутри. Побаловаться или провести эксперимент. Как сеанс психотерапии. Художники вынимают из себя все самое ценное и переносят не только на лист, но и на все, что есть под рукой. Вдохновляет все вокруг, сама жизнь вдохновляет, все ее проявления". Художник-монументалист Гафура Каирбекова

Технология создания муралов

Кажется, что мурал просто появляется на стене, как будто кто-то махнул кистью, и город вдруг заиграл новыми красками. Но за этим волшебством скрывается целый ритуал: смесь вдохновения, инженерной точности и уличной магии. Это как закулисье театра, где зрители видят только финальный акт, не подозревая, сколько всего происходит до того, как первый штрих ложится на бетон. Это работа на высоте, под солнцем, ветром, иногда даже под взглядами прохожих, превращенная в искусство.

"Первый и самый базовый инструмент в муралах – это фасадная эмульсия. Валики и кисти, строительные леса и баллоны с аэрозольной краской. Если площадь слишком большая, то иногда используются пульверизаторы с компрессией. На создание одного мурала уходит от четырех до десяти дней. Все зависит от погодных условий, а также от оборудования и доступа к стене. Иногда работа может затянуться до месяца. Все, как говорится, по вкусу и возможностям. Но так как это работа на высоте, все усложняется использованием автотехники, и ее выстраивание по стене тоже отнимает время на роспись. Поэтому, когда вы хотите что-то спросить у художника, который находится в работе, пожалуйста, не стойте под стрелой и соблюдайте безопасность, находясь рядом со строительными лесами!" – делится технологией художник-монументалист Гафура Каирбекова.

Фото: из личного архива Гафуры Каирбековой

За красивой картинкой на фасаде часто скрывается целый список технических и логистических вызовов. Это и выбор подходящей стены: не каждая поверхность "дружит" с краской. Это и доступ к высоте: где-то приходится работать с подъемниками, а где-то балансировать на строительных лесах.

"Чаще всего проблема – это покрытие стен и нежелание заказчиков грунтовать их. Из-за этого роспись может продержаться не так долго, как хотелось бы. Подготовительные работы, опять же грунтовка, тоже может лечь на художников. Сами стены могут быть в аварийном состоянии, когда их отдают под роспись. Также был случай, когда мы не смогли найти высокий кран и не дотянулись несколько метров до верхнего края стены. Пришлось придумывать переход, чтобы смотрелось как задумка по проекту. В целом сейчас очень много хорошего материала, и возможность его привезти куда угодно делает процесс проще". Художник-монументалист Гафура Каирбекова

Голос города

Если на фасаде старого здания возникает мурал с портретом казахстанского поэта – это не хулиганство, это напоминание о корнях. О языке, культуре, памяти, которую не хочется терять в городском шуме и стеклянных фасадах. Это приглашение остановиться, посмотреть вверх и вспомнить, кем мы были и кто мы есть. Такие сюжеты цепляют, резонируют, остаются в голове. Это уличная философия, простая и пронзительная, но не стоит забывать, что все должно быть законно. Юридические последствия могут грозить авторам несанкционированных муралов и граффити.

"Если полиция составит протокол об административном правонарушении и суд решит, что вина в совершении осквернения доказана, то нарушителю светит штраф в размере 15 МРП (58 980 тенге) либо арест до 20 суток, плюс собственник может предъявить возмещение ущерба (стоимость ремонтных работ и т.п.)", – рассказывает юрист Сергей Уткин.

Уличное искусство становится зеркалом города, в нем отражаются тревоги, мечты и надежды людей. Это визуальный дневник Алматы, где вместо страниц стены, а вместо чернил – краска и свет. Муралы вшиваются как культурный код в фасад города.

Фото: из личного архива Гафуры Каирбековой

"Все начинается с локации. Потому что мы встраиваем ее в город, и важно сделать это гармонично и с учетом ландшафта стены. Хотя, если вспомнить, то, наверное, все-таки с идеи. Идея первостепенна, да. Она возникает у инициатора проекта, а точнее, порыв украсить, облагородить, разрекламировать, порадовать горожан. Потом идею предлагает художник, которому важно довериться, ведь он мыслит с учетом художественной эстетики и насмотренности, где проект обрастает концепцией, с учетом локации стены, и ура! – рождается эскиз, который мы переносим на стену", – рассказывает художник-монументалист Гафура Каирбекова.

Улицы как холст

Художники выступают летописцами современности, они визуальные рассказчики городских историй. Это стенография нового времени, где вместо камня и резца – бетонные стены и баллончики с краской, главное, чтобы все было законно и утверждено.

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"Инициативы появления мурала могут исходить от разных лиц или организаций. Это могут быть общественные организации, коммерческие структуры, государственные органы, непосредственно художники и другие", – резюмируют в Управлении городского планирования и урбанистики города Алматы.

Всего в Алматы на сегодняшний день насчитывается 61 мурал.

Уличное искусство Алматы – это пульс города, застывший в краске. Оно меняется вместе с улицами, отражает дух времени, задает вопросы и подсказывает ответы. Это диалог между художником и прохожим, между прошлым и настоящим, между личным и общественным. Каждый мурал и каждые граффити как открытая книга, написанная прямо на фасаде, которую можно читать снова и снова, находя особые смыслы.

И пока одни видят в этом лишь нарушение порядка, другие чувствуют живое дыхание города, который говорит на своем, особом языке. И в этом голосе есть все: и боль, и мечты, и надежда, и любовь. Главное – научиться его слышать.