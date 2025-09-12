"Почувствуй вайб": как блогеры учат нас любить осень

Люди делятся на два типа: тех, кто начинает хандрить уже при приближении осени, и тех, кто ждет ее с нетерпением, как старую подругу. Корреспонденту Zakon.kz удалось "внедриться" в ряды вторых и, кажется, даже разгадать секрет их безмятежного счастья на фоне увядающей природы.

Пока одни едва справляются с накатившей депрессией и стремятся вернуться в отпуск, к собственной душе, так и оставшейся одиноко ждать на лазурном побережье следующего лета, другие смотрят на них с недоумением. Ведь осень – это возможности! Тиктокеры, к примеру, умудрились настолько романтизировать златокудрое время года, что нечаянно выбрали ему "гимн".

Не знаем, правда, при чем здесь инди-рок-баллада – то ли о любви, то ли о вере, то ли обо всем сразу...

Впрочем, есть в данной песне примечательная строчка, за которую, вероятно, и зацепилось внимание поэтичных натур: "твоя красота никогда не пугала меня".

И ведь действительно. Если представить лето и осень в образах чудесных муз, для которых и пары куплетов с припевом не жалко, выяснится, что из них двоих как раз осень не каждому "по зубам". Лето ведь куда более близкая и понятная "барышня", "своя в доску", что называется. У нее, наверное, бронзовый загар на гибком теле, чуть выгоревшие на солнце, вьющиеся от соленой воды пряди волос и лучезарная улыбка. Она хватает вашу руку, накидывает на плечо лямку рюкзака и увлекает за собой в длительный забег по пляжам, паркам, вечеринкам, походам и пикникам. И прощаясь с ней в конце августа, вы испытываете одновременно печаль от расставания с давней приятельницей и малодушное облегчение от того, что навязанная неуемная энергия более не будет гнать вас вперед с одной лишь целью – "не проспать лето".

Осень же – "девушка" интригующая. Майкам и шортам она предпочитает смешные свитеры и строгие пальто. Шумным тусовкам – уютные домашние посиделки под пледом с какао в руках. Смотрит на вас слегка меланхоличным взглядом из-под длинных рыжих ресниц, да и то – если вообще хоть на минуту отвлечется от томика сочинений Бродского. Она не нуждается в одобрении и не пытается развлекать вас, но с готовностью протянет чашку с дымящимся напитком, если вы отважитесь попытаться понять ее спорную, одновременно суровую и по-детски наивную прелесть. Потому что не всех в мире пугает фатальная, убийственно-огненная красота.

Впрочем, для полного "плюс вайба" необходимо внимание к деталям. К примеру, на помощь придут кино и сериалы. Хорошая новость для поклонников сумеречной саги! Сейчас самое время для "хао хао хао хао хао":

А для тех, кто не жалует упырей, существует самый известный волшебник. Мальчик, который выжил, но так и не определился: его история больше осенняя или зимняя?

Считаете ленты о ребенке со шрамом и девушке с вечно потерянным выражением лица мейнстримом? Обратите внимание на варианты, предложенные в статье нашего журналиста.

Между тем душевные фильмы и мультфильмы "вкуснее" смотреть, заедая их любимыми сладостями. Блогеры позаботились и об этом.

Вот девушка делится коронным рецептом синнабонов. Для самой "осенней" выпечки понадобятся:

молоко – 250 г

дрожжи сухие быстродействующие – 6 г

сахар – 80 г

щепотка соли

сливочное масло – 80 г

мука – 530 г

Для начинки:

сливочное масло – 50 г

сахар – 6-7 ст. л.

корица – 1-1,5 ст. л.

Для глазури:

сливочное масло – 70 г

сахарная пудра – 3 ст. л.

творожный сыр – 3 ст. л.

Процесс приготовления показан на видео:

И запить надо, конечно. Забавно, но пока мы с вами гуглим, что за зверь такой – тыквенный пряный латте, зумеры уже выразили недовольство ценами на него в кофейнях и научились варить самостоятельно. Да еще и других с удовольствием обучают премудростям бариста.

И понятно, что "не было печали, просто уходило лето". Но ведь с ним мы еще встретимся, и от долгого ожидания встреча выйдет еще радостнее. А осень тоже радует глаза, уши и души. Для кого-то она "горит", пока "убийца плачет". Для кого-то она "танцует вальс-бостон", а кто-то просто "переворачивает календарь" и смеется над открытками в WhatsApp. Но для каждого человека, из любого поколения, с любыми вкусами и предпочтениями, в ней найдется место.

К слову, о поколениях. Современных подростков привыкли осуждать за склонность романтизировать собственные будни и все вокруг, от еды до погодных явлений. А может, иногда у них стоит поучиться? Ведь покуда смысл жизни никому не известен, только мы сами можем наполнить ее смыслом.