Статьи

В плену еды: как детское ожирение в Казахстане превращается в эпидемию

детское и подростковое ожирение, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 11:23 Фото: Zakon.kz
Представьте себе монстра. Не того, что прячется под кроватью, а пушистого и сладкого. Он не отпугивает, наоборот, угощает: печеньками, газировкой, чипсами.  Вот только после его визитов остается не сказка, а ожирение. Zakon.kz поговорил со специалистами, как избежать последствий.

Тревожная статистика

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения и Национального центра общественного здравоохранения Казахстана, примерно 21% детей в возрасте от 6 до 9 лет уже имеют избыточный вес или ожирение. Это значит, что каждый пятый ребенок в младшей школе уже начинает проигрывать борьбу с тем монстром.

И проблема только набирает обороты. Исследования ВОЗ показывают: дети все больше времени проводят за экранами и все чаще выбирают сладкие напитки вместо воды. Движение уступает место сидению, а игра – бесконечному скроллингу. Энергия перестает сжигаться, а калории продолжают поступать. И так день за днем.

Чтобы разобраться в проблеме, мы обратились за разъяснениями к врачу-терапевту, сертифицированному диетологу, магистру медицинских наук в области питания человека и члену Американского общества питания Алмагуль Ержекеновой.

"Ожирение у детей и подростков – это сложное многофакторное состояние. Ни одна причина сама по себе не является главной, часто факторы взаимодействуют друг с другом", – объясняет диетолог.

Причины, по которым могут возникнуть проблемы с избыточным весом:

  • Генетика. Есть редкие случаи (мутации в отдельных генах), но чаще наследственная предрасположенность в сочетании с образом жизни.
  • Неправильное питание. Переедание, калорийная и переработанная пища, сладкие напитки, большие порции, частые перекусы – это повышает риск.
  • Малоподвижный образ жизни. Мало физической активности, много времени за экранами (телефон, ТВ, компьютер).
  • Нарушение сна и стресс. Недостаток сна и хронический стресс влияют на гормоны, регулирующие аппетит и обмен веществ.
  • Факторы раннего развития. Вес и здоровье матери во время беременности, гестационный диабет, грудное вскармливание или смесь. Это влияет на будущий риск ожирения.

Общество до сих пор считает, что, если ребенок пухлый, в этом нет ничего страшного. Ну подумаешь, щечки круглые, ножки в складочку, вырастет – вытянется. Бабушки радуются аппетиту, родители успокаивают себя тем, что ребенок не болеет. Но за этой внешней милотой часто прячется настоящая проблема. Ожирение – это хроническое заболевание, которое может потянуть за собой целый ряд проблем: от диабета и гипертонии до низкой самооценки и социальной изоляции.

"Особенно тревожно, когда ожирение развивается у детей и подростков. Именно в этом возрасте формируются предпосылки к тяжелым заболеваниям: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, диабет II типа, гипертония, инсульты. Со временем этот клубок осложнений только нарастает. Ожирение также связано с развитием метаболически ассоциированной жировой болезни печени, что еще больше усугубляет общее состояние здоровья. Поэтому так важно выявлять проблему на самых ранних этапах, чтобы сохранить здоровье не только в детстве, но и во взрослой, трудоспособной жизни", – объясняет детский эндокринолог, кандидат медицинских наук, профессор кафедры амбулаторно-поликлинической педиатрии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова Жанар Нургалиева.

Что делает государство

Ожирение не так-то просто вылечить, но в Казахстане его уже начинают вытеснять системно. Правительство запустило Национальную стратегию по профилактике избыточного веса и ожирения среди детей на 2021-2025 годы в рамках Программы развития здравоохранения РК при поддержке UNICEF.

Правительство Казахстана внедрило с 1 сентября 2025 года новые стандарты школьного питания, нацеленные на большее количество овощей, фруктов, цельнозерновых культур, ограничения соли и сахара.

"Следить за питанием ребенка нужно с самого рождения. Особенно важны первые 1-2 года жизни. Именно тогда формируются пищевые привычки и механизмы регуляции голода и насыщения. С началом прикорма важно вводить разнообразную и здоровую еду, не приучать к сладкому и фастфуду. А в школьном и подростковом возрасте, когда у детей появляется больше самостоятельности, важно не упустить момент. В этот период закрепляются вредные привычки, которые могут привести к лишнему весу", – объясняет диетолог Алмагуль Ержекенова.

Откуда берутся проблемы и куда ведут их корни

Ожирение не наступает одномоментно от съеденной булочки. Это стиль жизни. В современном мире ребенок оказывается в среде, где удобно быть пассивным и питаться вредным.

Семья ест на ходу. Завтрак – это сладкий йогурт или булочка. В школе снеки. Дома – доставка из различных ресторанов быстрого питания. Физкультура раз в неделю, и то, если повезет.

Маленький человек не знает, что именно с ним происходит. Он не различает отличие голода от привычки. И тогда еда бессознательно становится утешением, развлечением, наградой и приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

"Неправильное питание с недостатком белка, овощей и фруктов, а также низкая физическая активность – одна из основных причин набора лишнего веса. Однако ожирение может быть и следствием эндокринных нарушений, например, гипотиреоза, когда щитовидная железа работает недостаточно активно и обмен веществ замедляется. У подростков дополнительным фактором становится психоэмоциональное состояние. Сложности в общении, неуверенность в себе, особенно у девочек, могут вызывать расстройства пищевого поведения. Склонность к перееданию и "заеданию" стресса, что тоже ведет к набору веса", – рассказывает детский эндокринолог Жанар Нургалиева.

Как понять, что ребенок переедает, а не просто хорошо ест

  • Ребенок ест слишком быстро. Не успевает прожевывать как следует и может съесть больше, чем нужно, до того как почувствует сытость.
  • Часто перекусывает. Особенно если это не фрукты или овощи, а сладости, снеки, булочки, и делает он это почти постоянно.
  • Большие порции. Если ест больше, чем нужно по возрасту, просит добавку каждый раз и наедается "до отвала".
  • Ест не из голода. Например, за компанию, от скуки, из-за стресса, во время просмотра мультиков или за гаджетами.
  • Не чувствует, когда наелся. Даже после основного приема пищи продолжает есть "на автомате".
  • Быстро набирает вес. Масса тела растет быстрее, чем рост, увеличивается ИМТ (или видно, что одежда резко становится мала).
"Иногда отличить здоровый аппетит от переедания непросто. Один признак еще ни о чем не говорит, но если их несколько, стоит обратить внимание", – поясняет диетолог Алмагуль Ержекенова.

Из привычек вырастают жизни. Как из маленького ростка вырастает дерево. Если корни уходят в движение, полезную еду, поддержку и осознанность, вырастает крепкий организм, умеющий заботиться о себе. Если мы сегодня не вложим силы в профилактику, завтра потратим ресурсы на лечение. Выбор есть. И он начинается с простых решений: каждый день, в каждой семье, за каждым столом.

Асель Аукешева
