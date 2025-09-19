В плену еды: как детское ожирение в Казахстане превращается в эпидемию

Представьте себе монстра. Не того, что прячется под кроватью, а пушистого и сладкого. Он не отпугивает, наоборот, угощает: печеньками, газировкой, чипсами. Вот только после его визитов остается не сказка, а ожирение. Zakon.kz поговорил со специалистами, как избежать последствий.

Тревожная статистика

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения и Национального центра общественного здравоохранения Казахстана, примерно 21% детей в возрасте от 6 до 9 лет уже имеют избыточный вес или ожирение. Это значит, что каждый пятый ребенок в младшей школе уже начинает проигрывать борьбу с тем монстром.

И проблема только набирает обороты. Исследования ВОЗ показывают: дети все больше времени проводят за экранами и все чаще выбирают сладкие напитки вместо воды. Движение уступает место сидению, а игра – бесконечному скроллингу. Энергия перестает сжигаться, а калории продолжают поступать. И так день за днем.

Чтобы разобраться в проблеме, мы обратились за разъяснениями к врачу-терапевту, сертифицированному диетологу, магистру медицинских наук в области питания человека и члену Американского общества питания Алмагуль Ержекеновой.

"Ожирение у детей и подростков – это сложное многофакторное состояние. Ни одна причина сама по себе не является главной, часто факторы взаимодействуют друг с другом", – объясняет диетолог.

Причины, по которым могут возникнуть проблемы с избыточным весом: Генетика. Есть редкие случаи (мутации в отдельных генах), но чаще наследственная предрасположенность в сочетании с образом жизни.

Неправильное питание. Переедание, калорийная и переработанная пища, сладкие напитки, большие порции, частые перекусы – это повышает риск.

Малоподвижный образ жизни. Мало физической активности, много времени за экранами (телефон, ТВ, компьютер).

Нарушение сна и стресс. Недостаток сна и хронический стресс влияют на гормоны, регулирующие аппетит и обмен веществ.

Факторы раннего развития. Вес и здоровье матери во время беременности, гестационный диабет, грудное вскармливание или смесь. Это влияет на будущий риск ожирения.

Общество до сих пор считает, что, если ребенок пухлый, в этом нет ничего страшного. Ну подумаешь, щечки круглые, ножки в складочку, вырастет – вытянется. Бабушки радуются аппетиту, родители успокаивают себя тем, что ребенок не болеет. Но за этой внешней милотой часто прячется настоящая проблема. Ожирение – это хроническое заболевание, которое может потянуть за собой целый ряд проблем: от диабета и гипертонии до низкой самооценки и социальной изоляции.

"Особенно тревожно, когда ожирение развивается у детей и подростков. Именно в этом возрасте формируются предпосылки к тяжелым заболеваниям: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, диабет II типа, гипертония, инсульты. Со временем этот клубок осложнений только нарастает. Ожирение также связано с развитием метаболически ассоциированной жировой болезни печени, что еще больше усугубляет общее состояние здоровья. Поэтому так важно выявлять проблему на самых ранних этапах, чтобы сохранить здоровье не только в детстве, но и во взрослой, трудоспособной жизни", – объясняет детский эндокринолог, кандидат медицинских наук, профессор кафедры амбулаторно-поликлинической педиатрии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова Жанар Нургалиева.

Что делает государство

Ожирение не так-то просто вылечить, но в Казахстане его уже начинают вытеснять системно. Правительство запустило Национальную стратегию по профилактике избыточного веса и ожирения среди детей на 2021-2025 годы в рамках Программы развития здравоохранения РК при поддержке UNICEF.

Правительство Казахстана внедрило с 1 сентября 2025 года новые стандарты школьного питания, нацеленные на большее количество овощей, фруктов, цельнозерновых культур, ограничения соли и сахара.

"Следить за питанием ребенка нужно с самого рождения. Особенно важны первые 1-2 года жизни. Именно тогда формируются пищевые привычки и механизмы регуляции голода и насыщения. С началом прикорма важно вводить разнообразную и здоровую еду, не приучать к сладкому и фастфуду. А в школьном и подростковом возрасте, когда у детей появляется больше самостоятельности, важно не упустить момент. В этот период закрепляются вредные привычки, которые могут привести к лишнему весу", – объясняет диетолог Алмагуль Ержекенова.

Откуда берутся проблемы и куда ведут их корни

Ожирение не наступает одномоментно от съеденной булочки. Это стиль жизни. В современном мире ребенок оказывается в среде, где удобно быть пассивным и питаться вредным.

Семья ест на ходу. Завтрак – это сладкий йогурт или булочка. В школе снеки. Дома – доставка из различных ресторанов быстрого питания. Физкультура раз в неделю, и то, если повезет.

Маленький человек не знает, что именно с ним происходит. Он не различает отличие голода от привычки. И тогда еда бессознательно становится утешением, развлечением, наградой и приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

"Неправильное питание с недостатком белка, овощей и фруктов, а также низкая физическая активность – одна из основных причин набора лишнего веса. Однако ожирение может быть и следствием эндокринных нарушений, например, гипотиреоза, когда щитовидная железа работает недостаточно активно и обмен веществ замедляется. У подростков дополнительным фактором становится психоэмоциональное состояние. Сложности в общении, неуверенность в себе, особенно у девочек, могут вызывать расстройства пищевого поведения. Склонность к перееданию и "заеданию" стресса, что тоже ведет к набору веса", – рассказывает детский эндокринолог Жанар Нургалиева.

Как понять, что ребенок переедает, а не просто хорошо ест

Ребенок ест слишком быстро. Не успевает прожевывать как следует и может съесть больше, чем нужно, до того как почувствует сытость.

Часто перекусывает. Особенно если это не фрукты или овощи, а сладости, снеки, булочки, и делает он это почти постоянно.

Большие порции. Если ест больше, чем нужно по возрасту, просит добавку каждый раз и наедается "до отвала".

Ест не из голода. Например, за компанию, от скуки, из-за стресса, во время просмотра мультиков или за гаджетами.

Не чувствует, когда наелся. Даже после основного приема пищи продолжает есть "на автомате".

Быстро набирает вес. Масса тела растет быстрее, чем рост, увеличивается ИМТ (или видно, что одежда резко становится мала).

"Иногда отличить здоровый аппетит от переедания непросто. Один признак еще ни о чем не говорит, но если их несколько, стоит обратить внимание", – поясняет диетолог Алмагуль Ержекенова.

Из привычек вырастают жизни. Как из маленького ростка вырастает дерево. Если корни уходят в движение, полезную еду, поддержку и осознанность, вырастает крепкий организм, умеющий заботиться о себе. Если мы сегодня не вложим силы в профилактику, завтра потратим ресурсы на лечение. Выбор есть. И он начинается с простых решений: каждый день, в каждой семье, за каждым столом.