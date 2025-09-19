Как составить шежире: зачем семья из Кызылорды хранит родословную и бережет имена предков

В Кызылординской области, наверное, каждый казах знает свою родословную – называется она шежире. В городе во многих семьях шежире собирают в композицию и устанавливают на самом почетном месте в доме. В ней записаны имена предков минимум до седьмого колена, передает Zakon.kz.

В семье аксакала Максата Жайсанбаева о далеких предках не забывают. В центре зала в его доме висит композиция – шежире его рода. Кто был его дедом, отцом, прадедом и чем они занимались, он с детства знает по рассказам своего деда и отца. Сейчас в его большом доме живут дети и внуки. Семья в городе – знаменитая, в городском этапе национального конкурса 2024 года "Мерейлі отбасы" она заняла второе место.

"Мой род – аргын. Наша родословная идет от предка по имени Дикен. Он перекочевал в те годы из Торгая с большим количеством скота, обосновался в Приаралье. В те годы здесь кипела жизнь – было много скота и рыбы, всякой другой живности. Наш род – один из самых больших среди тюркских родов, аргыны бесстрашно сражались с джунгарами, их генеалогию до сих пор изучают ученые. Главное, чтобы наши дети помнили свою родословную: кто был их дедом, чем занимался, чем был известен. Я считаю это важным, чтобы дети чувствовали связь с прошлым и могли гордиться, брать пример со своих предков. Поэтому в своей семье мы заказали целую композицию с именами наших предков". Максат Жайсанбаев

Большую роль в составлении родословной Жайсанбаевых сыграла бабушка, ныне покойная Кунсулу аже. Ушла она в мир иной два года назад в возрасте 94 лет.

"Бабушка мужа для меня – старшая свекровь. Она всегда говорила, что семья должна стать твоим сердцем, душой, тогда удастся ее объединить. Поэтому мы всегда ее почитали, ходили к ней в гости, она нам рассказывала, как они жили в прошлом. Например, мы узнали, что бабушка и дедушка выращивали рис на 25 гектарах, а потом брали 50 и более гектаров. Они неустанно трудились, чтобы поднять детей на ноги. Были одними из первых производителей риса в городе. Если сейчас посмотреть на ее с дедушкой детей, видно, что они тоже много трудятся, и причем успешно. Возможно, потому, что они воспитаны на примере трудолюбия и уважения, которые видели от своих предков, и знают свое шежире", – рассказывает невестка семьи Меруерт Кожаева.

Фото из личного архива Максата Жайсанбаева

Хорошо, когда в семье есть старшие и они знают о том, кто был главным в роду. Но если нет таких данных, как можно узнать о родословной? Кызылординец Али Бердибек учится на 4-м курсе университета "Болашак". Он поделился, как составил свою шежире.

"Я сам хотел собрать свою родословную. У всех моих друзей она на видном месте, каждый из них знает поименно своих старших. Мой отец знал только имя своего отца и своего деда и наш ру. Мы принадлежим к младшему жузу. Поэтому я поехал в аул Иіркөл, к старшей тете своего отца. Она мне рассказала, что мой прадед служил в милиции, воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Потом, когда вышел на пенсию, работал на мясокомбинате. О его службе я потом узнал из интернета, его имя и фамилия есть на сайте в списках воинов. Более того, я нашел своих родственников со стороны отца в Узбекистане, в советское время они приезжали, оказывается, в гости к моему прадедушке. Теперь я планирую съездить в Узбекистан, в город Бухару. Там есть город Газли, где проживает много этнических казахов. Предки моего прадедушки тоже жили здесь. Мне было очень интересно, я восстановил пять поколений, и мне осталось еще два. Тогда я могу заказать композицию и в своем доме повесить ее на видное место. Со временем и мое имя появится на нем, мои дети запишут его в свое шежире", – рассказывает Али Бердибек.

В вопросах составления генеалогического древа можно обратиться к историкам.

"Составлять шежире непросто, но можно начать с малого. Например, известно имя отца, деда. Вот уже два поколения знаешь. Если дед жив, это еще лучше. Он ведь тоже знает, как звали его отца и деда. Вот уже 4 поколения известны. Далее можно обратиться в архивы, писать запросы. Это непросто и занимает время, но если человек задался этой целью, то рано или поздно он составит свою родословную. Можно посмотреть старые сохранившиеся фото в семейных альбомах, дневники. Обычно раньше на обратной стороне фото всегда писали год и имена тех, кто изображен. Казахи всегда уделяли много внимания своему происхождению и историям семей. Родословная помогает сохранить культурное наследие и передать его следующим поколениям. Это позволяет людям чувствовать связь с прошлым и понимать свою роль в историческом развитии народа". Директор гуманитарно-педагогического института, кандидат исторических наук Сагат Тайманов

Как рассказывает историк, у казахов есть такие пословицы: "Сын, не знающий своих предков до седьмого колена, – никчемен и пуст", "Народ, не знающий своего прошлого в семи веках, не имеет будущего".

Он считает, что каждый казахский ребенок должен знать имена своих предков до седьмого колена: имя отца, деда, прадеда, и так далее. В казахском языке прописаны названия каждого родственника по линии отца: отец – әке, сын – бала, внук – немере, правнук – шөбере, внук в 5-м поколении – шөпшек, внук в 6-м поколении – немене, внук в 7-м поколении – туажат.

Родственные связи среди казахов поддерживались не только по мужской линии, но и по женской. Дети замужних дочерей и сестер называются у казахов жиен, а родственники матери по отношению к последним – нағашы. Казахи по установившимся нормам детей дочерей старались не обижать и по возможности ни в чем не отказывали. Того, кто рождался от жиен, называют – жиеншар, то есть потомок от жиена. Всего же названий субъектов родственных отношений в казахском языке насчитывается более 90.

Родословная играет важную роль в социальной структуре казахского общества. Она определяет принадлежность к определенному роду или племени, что влияет на статус и положение человека в обществе. Например, знание своего происхождения может повлиять на выбор супруга или партнера, поскольку брачные союзы часто заключаются внутри определенных родов. Если молодые одного рода, то между ними брак невозможен. Близкородственные браки у казахов не приветствуются. Поэтому, зная своих предков, можно избежать кровосмешения.

Самое главное – знание своей родословной помогает человеку осознать себя частью большого сообщества и укрепить чувство принадлежности к народу. Это особенно актуально, когда в условиях глобализации и миграции многие народы теряют связь с корнями. Родословная также важна для поддержания семейных ценностей и традиций. Через нее передаются знания о предках, их достижениях и опыте, что способствует укреплению связей между поколениями. Знать свою родословную – значит быть частицей своего народа, частью культуры и традиций и хранить историческое наследие.