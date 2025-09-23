Плов, сырне и бешбармак: рукодельница из Семея удивляет реалистичными копиями национальных блюд из мыла

Вам когда-нибудь доводилось видеть маленькие копии бешбармака или сырне? А если вам скажут, что они сделаны из мыла? Мастерица из Семея Оксана Каливошкина создает декоративное мыло в виде национальных блюд казахской кухни в миниатюре.

Работы получаются настолько реалистичными, что многие, кто впервые их видит, задаются вопросом: "А почему порции такие маленькие?". Корреспондент Zakon.kz побеседовал с рукодельницей и узнал секреты ее авторской идеи.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

От обмылков до букетов

Оксана Каливошкина вспоминает, что ее всегда тянуло к творчеству. Еще с детства она делала подарки друзьям своими руками. Первое изделие она создала четыре года назад буквально из обмылков. В тот момент она осталась без работы, и нужно было направить свою энергию в какое-то новое дело.

"Когда я начинала, у нас не было никаких специализированных магазинов. Свое первое мыло я сделала из обмылков. Нашла рецепт в интернете, перетопила на водяной бане. Сначала делала в формочках для кексов. Мыло получалось примитивным, но тогда оно казалось мне очень красивым. И меня это дело затянуло", – вспоминает мастерица.

Чтобы продолжить свое увлечение уже на профессиональном уровне, Оксана вместе с дочерью отправилась в специализированный магазин в Алматы, где закупилась мыльной основой и необходимыми материалами. От простых фигурок постепенно дошла до изготовления целых мыльных букетов.

Бешбармак и "вау-эффект"

Идея создать что-то максимально необычное родилась в июле 2025 года. Тогда рукодельница готовилась к конкурсу "Одно село – один продукт", направленному на поддержку производителей продукции на региональном уровне.

"Нам сказали, продукция должна быть связана с национальными традициями и производить "вау-эффект". Я стала думать, что же такое мне сделать, чего люди еще не видели… И я решила сделать бешбармак. Сначала получился маленький, но потом решила, что нужно больше и масштабнее", – вспоминает Оксана Каливошкина.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Со своим мылом семейчанка победила в областном этапе проекта. Теперь ей в числе финалистов предстоит представить регион на республиканском уровне в столице. Для победителя там предусмотрен грант в размере 5 миллионов тенге.

Побед в копилке талантливой семейчанки уже несколько. Летом 2025 года она получила номинацию "За креативную идею" на областном фестивале ремесленников "Асыл мұра", организованном в честь юбилея Абая.

"Мыльное меню"

Сегодня, помимо бешбармака, в "мыльном меню" мастерицы из Семея есть плов, сырне, лагман, чак-чак, пиала с чаем, наборы сухофруктов.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко





Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Кроме национальных блюд, Оксана создает десерты: круассаны, пирожные, фрукты, рахат-лукум.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Все блюда выглядят настолько естественно, что покупателям, которые приобретают такой подарок ребенку, нужно быть максимально внимательными: он может тут же захотеть лизнуть или попробовать пирожное в буквальном смысле на зубок.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Секреты мастерицы

Мыло в виде национальных блюд – авторская разработка Оксаны. Она создает его без каких-либо формочек, и каждый раз сама придумывает, как сделать максимально правдоподобно. Мастерица подчеркивает: самое главное − попасть в цвет. Когда подключается фантазия, в ход идет все, что есть под рукой: скалка, нож, терка, зубочистки, чеснокодавка.

К примеру, чтобы сделать крупинки риса, Оксана окрашивает мыльную основу пигментом, добавляет ароматизаторы, пропускает основу через чеснокодавку и отрезает кусочки ножом.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Рукодельница поделилась и другими своими секретами:

"Чтобы сделать мясо, я растапливаю мыльную основу, подбираю цвет, добавляю пигменты, приходится прямо по капелькам интуитивно высчитывать, чтобы не переборщить. Когда кусок мыла застывает, я произвольно нарезаю ножом кусочки и на каждом из них зубочисткой вывожу мясные прожилки", – рассказывает она.

Чтобы получилась лапша, мыльную основу автор заливает в кондитерский мешок, ждет нужной консистенции и в чашку с водой выдавливает смесь, которая застывает в нужной форме.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

"Лук делаю на терке для моркови по-корейски. "Тесто" для бешбармака катаю скалкой и нарезаю на квадратики. Зелень сверху блюд – это сушеная мята", – раскрывает секреты мастерства Оксана.

В работе она использует специальные косметические отдушки и пигменты для мыла.

"Если десерты пахнут малиной, вишней, ванилью, клубникой, то для блюд я стараюсь брать универсальные парфюмерные отдушки по мотивам популярных духов, чтобы подходили и мужчинам, и женщинам. Если кто-то заказывает, делаю с определенным запахом. Все ароматизаторы безвредные, не вызывают аллергию", – отметила автор идеи.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Национальные ценности и иностранные туристы

Люди на выставках всегда очень ярко реагируют на творения мастерицы: восхищаются, отмечают, что никогда не видели ничего подобного. Мыло часто покупают в качестве сувенира. Оно уже объехало не только разные города Казахстана, но и другие страны.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

"Я это делаю с любовью, не ради денег. Стараюсь придерживаться национальных традиций. Это мыло больше берут на подарки. Оно выставляется в городском магазинчике для местных мастеров. Там его покупают туристы из других стран и городов. Когда представитель Японии, который приезжал на конкурс, увидел это мыло, он особенно отметил, что это уникально и креативно. Мое мыло уже побывало в Германии, в Кыргызстане, а также в Москве, Новосибирске, Барнауле, в Алматы и Астане", – рассказывает Оксана Каливошкина.

Работы Оксаны становятся настолько популярными, что люди узнают о них довольно из неожиданных источников.

"В наш город приезжал стендап-комик из Астаны Александр Меркуль. Он был в магазине, и ему тоже понравились мои работы. Он ездил по всему Казахстану с турами, и у него в ролике промелькнуло мое мыло в виде бешбармака. Иногда люди подходят ко мне на ярмарках: "О, это вы? А мы вас видели в TikTok, аким области ваше мыло держал", – с улыбкой делится собеседница.

Творческие планы

Помимо оригинальных "мыльных блюд", Оксана создает еще и фигурки из гипса, ароматические свечи интересной формы, букеты из мыла.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Недавно мастерица начала изготавливать натуральную косметику: лечебное мыло на травах, скрабы, лечебные шампуни, дезодоранты и спреи для тела. Именно в этом направлении планирует развиваться в ближайшее время, творческих планов много. Однако такая работа требует немало времени и свободного пространства.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Сейчас все материалы лежат в квартире, где уже с трудом умещаются. Рукодельница отмечает: если бы у нее была собственная мастерская, там она могла бы развернуться по полной программе и даже давать мастер-классы, на которые уже есть спрос.